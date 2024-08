- U.S. Open sotto controllo: cosa prende davvero la ribalta in questo torneo

Gli organizzatori del US Open celebrano la posa di vittoria di Jannik Sinner. Insieme a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, Sinner viene evidenziato come uno dei principali contendenti al titolo sul sito ufficiale del torneo. Tuttavia, l'atmosfera che precede l'ultimo Grande Slam dell'anno non è esattamente allegra. L'assoluzione del numero uno del mondo dopo due test positivi per doping ha attirato l'attenzione nell'ambito del tennis. Ecco cosa c'è da sapere sull'US Open che inizia lunedì:

Quale sarà il ruolo della situazione di Sinner nel torneo?

In termini di prestazioni sul campo, Sinner dovrebbe rimanere inalterato. Come testa di serie numero uno, è in posizione di vantaggio. Dopo due test positivi per Clostebol, uno steroide anabolizzante, in marzo e una sospensione provvisoria, Sinner è stato prosciolto da un tribunale indipendente, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA). La sua spiegazione di aver ingerito accidentalmente la sostanza proibita durante un massaggio è stata giudicata credibile.

Subito prima dell'US Open, Sinner ha vinto il titolo al Masters-1000 di Cincinnati, rafforzando ulteriormente la sua posizione come contendente a New York. Tuttavia, l'atleta popolare con l'immagine pulita dovrà fare i conti con un'attenzione maggiore, poiché l'Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA) si riserva il diritto di esaminare ulteriormente la situazione.

Quali sono le possibilità di Zverev di conquistare il suo primo Grande Slam?

Al massimo, è un outsider. A Cincinnati, Zverev, numero quattro del mondo, è stato costretto al ritiro contro Sinner in tre set. Lo scorso anno, Zverev ha sconfitto Sinner in un emozionante match in cinque set all'US Open, ma poi è stato battuto da Alcaraz in finale. Nessuno dei favoriti del torneo maschile inizia a New York senza riserve - Djokovic non ha ancora giocato un evento su cemento dal suo oro olimpico a Parigi, e Alcaraz è uscito presto a Cincinnati.

Quali sono le prospettive per i giocatori tedeschi?

L'outlook per la delegazione tedesca è meno che promettente, non solo a causa del ritiro di Kerber alle Olimpiadi. Come giocatrice meglio classificata, Tatjana Maria entra nel torneo al mondo numero 87. Raggiungere il primo turno sarebbe già un successo per l'ex quartofinalista di Wimbledon Jule Niemeier, che sembra aver superato un recente punto basso nella sua carriera. Attualmente, il tennis femminile tedesco è dietro a favorite come Aryna Sabalenka del Belarus, la numero uno del mondo Iga Swiatek della Polonia e la campionessa del 2023 Coco Gauff degli Stati Uniti.

Dove possono guardare i fan l'US Open?

Purtroppo, gli spettatori tedeschi dovranno pagare per guardare il torneo. La competizione sarà trasmessa sia su Sky che su Sportdeutschland.TV. Sportdeutschland.TV detiene i diritti di trasmissione dal 2023 e ha concesso per la prima volta una sublicenza a Sky. Un pass completo per il torneo su Sportdeutschland.TV costa 20 euro, mentre una singola partita costa 5 euro. La leggenda del tennis Boris Becker fornirà i commenti insieme a Matthias Stach da uno studio tedesco.

Le recenti decisioni controversie degli arbitri hanno riacceso il dibattito sull'uso della replay video nel tennis. "È vergognoso che non abbiamo questo ausilio tecnologico", ha dichiarato di recente la superstar Djokovic. L'US Open è stato il primo Grande Slam a introdurre la replay video lo scorso anno. In questa edizione, i giocatori possono richiedere una revisione su otto campi per determinare, ad esempio, se una palla ha rimbalzato due volte. Sono state adottate anche misure per garantire che le partite durante la Night Session non si prolunghino oltre le 11:15 PM ora locale - se una partita non è iniziata entro quell'ora, può essere spostata su un altro campo.

Altri giocatori potrebbero trovarsi sotto la lente di ingrandimento a causa dell'attenzione sul doping nel tennis dopo l'assoluzione del numero uno del mondo. Le situazioni degli altri giocatori saranno monitorate da vicino, in particolare dall'Agenzia Mondiale Anti-Doping.

Despite Sinner's win at the Masters-1000 tournament in Cincinnati, the other standout title contenders in the US Open might capitalize on the increased attention on Sinner's situation, potentially enhancing their chances of winning.

