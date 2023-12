Notizie salienti

U.S. Open 2016: Riuscirà Phil Mickelson a sconfiggere la sua nemesi?

Phil Mickelson punta alla prima vittoria agli U.S. Open dopo il record di sei secondi posti

Diventerebbe solo il sesto giocatore a vincere il Grande Slam in carriera

Il vincitore del 2006 Geoff Ogilvy dice che il mancino è ancora in grado di vincere gli U.S. Open

Mickelson dice che il secondo posto del 2013 al Merion è stato il più difficile da conquistare

Phil Mickelson riprenderà la sua ricerca dell'U.S. Open a Oakmont il mese prossimo, con la delusione e il destino che pesano sulle sue spalle.

Il popolare mancino è arrivato secondo per ben sei volte, mentre insegue la quarta e ultima tappa del grande slam della carriera.

Solo cinque giocatori, tutte leggende del gioco, hanno vinto tutti e quattro i titoli principali del golf da quando il Masters è iniziato nel 1934: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus e Tiger Woods.

Nonostante tre Masters, un British Open e un U.S. PGA, Mickelson ha sempre fallito appena sotto la vetta dell'U.S. Open, e la sua ricerca si è quasi trasformata in un'ossessione golfistica nazionale.

Ma l'uomo che nel 2006 ha inflitto a Mickelson una delle sue sconfitte più cocenti ritiene che il veterano, che compie 46 anni il primo giorno del torneo di quest'anno, sia ancora una seria minaccia, "se la sua testa si mette al posto giusto".

"L'America farebbe festa per una settimana se Phil vincesse, sarebbe il favorito di tutti", ha detto l'australiano Geoff Ogilvy a Living Golf della CNN. "Che modo di andarsene al tramonto".

Il mercuriale Mickelson potrebbe sostenere il contrario, ma il 2006 è considerato dalla maggior parte degli osservatori come il suo più grande disastro agli U.S. Open.

"Il modo in cui si è svolta la settimana a New York ha fatto sì che Phil abbia avuto un crescendo... fino a vincere l'U.S. Open e a farlo a New York e a Winged Foot, che è un luogo storico", ha aggiunto Ogilvy.

'Pazzesco'

In un finale di buche tumultuoso, con una folla esaltata che incitava il "proprio uomo", alcuni giocatori hanno visto sfumare le occasioni.

Lo scozzese Colin Montgomerie ha sprecato la sua migliore opportunità di ottenere un titolo importante con un doppio bogey all'ultima buca, mentre Jim Furyk ha intagliato il suo drive finale a sinistra e ha chiuso con un bogey a un colpo di distacco.

Nel penultimo gruppo, Ogilvy ha realizzato il suo "drive dell'anno" alla 18, e ha imbucato un colpo in discesa da sei piedi per il par per fissare il vantaggio della clubhouse a cinque sopra il par.

"Dopo il putt ho pensato: 'Beh, c'è un'ottima possibilità di fare un playoff'", ha detto. "E devo essere del tutto onesto, alcune delle cose che mi sono passate per la testa sono state: 'Cosa farò con il mio hotel? Cosa succede con i playoff a 18 buche?".

"Quindi mi sono passate per la testa alcune cose strane, ma in qualche modo sono riuscito a centrare un ottimo putt. E poi i 10 minuti successivi sono stati un po' folli".

Dietro di lui, Mickelson si è trovato sul tee della 18ª con un vantaggio di un colpo. Un par quattro sull'ultima sarebbe stato sufficiente per vincere il suo terzo major consecutivo dopo le vittorie al Masters di aprile e all'U.S. PGA dell'estate precedente.

Ma in mezzo a una folla febbrile, Mickelson ha fallito in modo spettacolare: prima con un drive che ha tagliato a sinistra in un'unità di ospitalità prima di finire nel rough dietro gli alberi.

Come da tradizione, Mickelson ha provato ad andare in green dal rough, ma è riuscito a fare solo 25 metri. Il suo terzo colpo ha trovato un bunker a lato del green e il quarto è schizzato oltre il green, prima di effettuare un chipping e un putt da sei per perdere di uno.

Dolceamaro

Per gettare sale sulla ferita, Mickelson è dovuto tornare sul 18° green per la cerimonia di presentazione.

"È stato davvero agrodolce con Phil sull'ultimo green, perché... nei 20 minuti successivi alla 18ª buca era piuttosto giù di corda e gli girava la testa", ha aggiunto Ogilvy, che ha difeso il suo titolo a Oakmont, in Pennsylvania, l'anno successivo.

"Sono amico di Phil, quindi è stato un momento un po' strano in cui ho cercato di non essere troppo allegro di fronte a lui e alla sua situazione, ma ero piuttosto eccitato. E poi le ore successive sono state completamente confuse".

Il connazionale Adam Scott è addirittura sceso dal jet privato di Ernie Els in partenza ed è tornato a Winged Foot per unirsi ai festeggiamenti.

Commovente

Per Mickelson si è trattato di un quarto posto in un torneo che avrebbe tanto voluto vincere.

La sua prima grande delusione agli U.S. Open è arrivata a Pinehurst, in North Carolina, nel 1999, quando è stato battuto da Payne Stewart, morto quattro mesi dopo in un incidente aereo. Nel 2002 dovette accontentarsi del secondo posto dietro Tiger Woods al Bethpage Black di Long Island.

Nel 2004, dopo aver finalmente ottenuto il primo major con la vittoria al Masters di quell'anno, ha perso contro Retief Goosen all'U.S. Open di Shinnecock Hills, sempre di fronte a una folla adorante di New York.

Nel 2009, sempre a Bethpage - e con una narrazione resa ancora più toccante dal fatto che alla moglie Amy era stato diagnosticato un cancro al seno - Mickelson si è classificato secondo dietro a Lucas Glover, un giocatore di passaggio.

Motivato dal fallimento

Ma Mickelson insiste sul fatto che la pillola più difficile da ingoiare è stata la sconfitta contro l'inglese Justin Rose al Merion nel 2013.

"È così. Questo non è cambiato", ha detto prima dello U.S. Open dello scorso anno a Chambers Bay. "Era un torneo che sentivo di dover vincere, che stavo giocando abbastanza bene per vincere. E un paio di errori nella parte finale del torneo hanno finito per costarmi.

"Non per togliere nulla a Justin - ha giocato un round finale fenomenale - ma sentivo di non dover giocare in modo eccezionale per realizzare un punteggio inferiore a quello e non l'ho fatto".

Con una tale serie di errori alle spalle, ogni U.S. Open successivo mette ulteriore pressione a Mickelson.

Solo due giocatori hanno vinto un Major moderno all'età di 46 anni: Julius Boros aveva 48 anni quando vinse l'U.S. PGA del 1968 e Nicklaus ne aveva 46 quando conquistò l'ultimo dei suoi 18 titoli Major al Masters del 1986.

Mickelson, tuttavia, è ancora motivato dalla sfida.

"Sono sempre stato uno che, fin da bambino, si è motivato con i fallimenti", ha dichiarato l'anno scorso l'attuale numero 18 del mondo ai giornalisti.

"Alcune persone si scoraggiano per questo e quasi si allontanano. Ma per me è stato uno stimolo a continuare a lavorare di più e a superare il problema".

E ha aggiunto: "Mi sto godendo questa sfida. Mi sto divertendo. Non è un peso. È un'opportunità eccitante. E ogni anno che passa, sono entusiasta di provare a conquistare questa opportunità e completare il grande slam. Lo adoro".

Ogilvy non ha dubbi sul fatto che l'americano possa superare i più giovani, come Jason Day, Jordan Spieth e Rory McIlroy, nello storico Oakmont.

"È chiaramente in grado di farlo, se riuscirà ad avere un fiuto nel fine settimana sarà davvero difficile da battere, perché quando ha quella punta tra i denti, quando la sua testa è al posto giusto, è il miglior concorrente che abbiamo mai visto su un campo da golf", ha detto Ogilvy.

"Se riuscirà ad arrivare al weekend con una possibilità, credo che abbia le stesse possibilità di chiunque altro".

