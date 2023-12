Notizie salienti

U.S. Open 2016: Oakmont "probabilmente il campo più difficile del mondo".

Gli US Open si svolgono a Oakmont, PA

Il campo ospita il nono U.S. Open da record

Phil Mickelson cerca il grande slam della carriera

Tiger Woods non è ancora in forma

La storica struttura alle porte di Pittsburgh ospita il nono U.S. Open e offre uno scenario brutale per il secondo Major dell'anno.

L'Oakmont Country Club è spesso definito il campo più "difficile" del golf e il torneo sarà ricco di storie avvincenti.

Phil Mickelson, che compirà 46 anni nel giro di apertura di giovedì, è in lizza per vincere finalmente uno U.S. Open dopo un record di sei secondi posti. La vittoria completerebbe il grande slam della carriera con tutti e quattro i titoli major e lo renderebbe il campione più anziano davanti al 45enne Hale Irwin, ma il veterano mancino non vince dal British Open del 2013.

LEGGI: Mickelson riuscirà a sconfiggere la sua grande nemesi?

I primi tre giocatori del mondo - Jason Day, Jordan Spieth e Rory McIlroy - riprendono la loro battaglia per la supremazia, sperando di aggiungere un ulteriore successo ai loro major e di migliorare il loro status nella storia del gioco.

Riuscirà il campione a sorpresa del Masters Danny Willett a dimostrare di non essere un prodigio da un solo major, o un altro giocatore non celebrato salirà alla ribalta?

Oakmont sarà all'altezza della sua reputazione rocambolesca?

"È probabilmente il campo più difficile del mondo in un giorno qualsiasi, senza dover fare confusione con il set up", ha detto l'australiano Geoff Ogilvy, campione nel 2006, a Living Golf della CNN.

Lo U.S. Open è spesso considerato il più difficile da vincere tra i quattro major del golf, con fairway stretti, rough fitti, green slick e piazzamenti di birilli che puniscono. Il par è considerato un buon punteggio.

Nessun incidente di percorso

L'organizzatore del torneo Mike Davis, direttore esecutivo dell'USGA, afferma che l'obiettivo degli U.S. Open è quello di creare la "prova più completa del golf".

"Metteranno alla prova le vostre capacità di creazione di colpi, le vostre abilità strategiche e di gestione del campo e metteranno alla prova anche i vostri nervi", ha detto Davis a Living Golf.

Ogilvy, che 10 anni fa ha inflitto a Mickelson la sconfitta più devastante degli U.S. Open, ha aggiunto: "Gli U.S. Open sono davvero dei tornei in cui si controllano i danni: fare un quattro invece di un cinque, fare un cinque invece di un sei. Non ci sono incidenti di percorso".

LEGGI: Tiger Woods salterà gli U.S. Open

Oakmont, inaugurato nel 1903, è un'ampia distesa di ex terreni agricoli senza acqua e quasi senza alberi.

La difficoltà risiede nei severi bunker - tra cui la famigerata fila di bunker "Church Pews" alla terza e alla quarta buca - e nei green estremamente ondulati, "che fanno sembrare quelli di Augusta piatti e facili da putt", secondo Ogilvy.

"Penso davvero che sia il campo da golf più difficile che abbiamo mai giocato", ha detto Mickelson ai giornalisti a Memphis la scorsa settimana.

"Molti campi da golf, quando ti sfidano da tee a green come fa Oakmont, di solito hanno un po' di tregua sui green, mentre a Oakmont non è così".

LEGGI: Perché Jason Day è "simile a Tiger

L'australiano Day si appresta ad affrontare la settimana con l'obiettivo di consolidare il suo status di numero 1 al mondo e di aggiungere il titolo del PGA statunitense del 2015, mentre Spieth è il campione in carica dopo aver trionfato l'anno scorso al controverso Chambers Bay.

Il ventunenne Spieth, che aveva appena vinto il Masters per il suo primo major, è diventato il più giovane vincitore dell'U.S. Open in 92 anni quando, 12 mesi fa, ha approfittato del three-putt di Dustin Johnson sull'ultima buca.

Ma il texano avrà il suo bagaglio da affrontare a Oakmont, dopo aver perso un vantaggio di cinque colpi con nove buche da giocare nella sua difesa ad Augusta in aprile.

Spieth ha dovuto persino sopportare un disturbatore che gli gridava "Remember the Masters" mentre conquistava una vittoria nel PGA Tour nello Stato della Stella Solitaria il mese scorso.

LEGGI: Il disastro di Jordan Spieth al Masters: un colpo di fortuna o un incidente di percorso?

Come i ventenni Day e Spieth, anche il nordirlandese McIlroy, numero 3 al mondo, è in forma e ha ottenuto una vittoria di recente, mentre cerca di aggiungere il quinto titolo major e il primo dopo il PGA statunitense del 2014.

McIlroy ha vinto l'U.S. Open in un Congressional ammorbidito dalla pioggia nel 2011, due mesi dopo il suo crollo al Masters, quando sprecò un vantaggio di quattro colpi nell'ultima giornata.

Il torneo di questa settimana sarà privo di Tiger Woods, dopo che l'ex numero 1 del mondo ha annunciato di non aver recuperato a sufficienza dai molteplici interventi chirurgici alla schiena.

Il 40enne, che ha vinto l'ultimo dei suoi 14 major agli U.S. Open del 2008 a Torrey Pines in California, non gioca dallo scorso agosto.

'Jack il ciccione'

Un uomo che ha svelato il segreto di Oakmont è stato Johnny Miller, che nel 1973 ha conquistato la vittoria con un giro finale di 63, il punteggio più basso di sempre in un major.

Tra gli altri eventi degni di nota che si sono svolti a Oakmont, ricordiamo il quarto titolo major del leggendario Ben Hogan nel 1953, durante una serie ancora ineguagliata di vittorie nei Masters, negli U.S. Open e nei British Open di quell'anno.

LEGGI: La tecnologia spaziale può aiutarvi a colpire come Tiger?

Oakmont è anche il luogo in cui un ventiduenne Jack Nicklaus diede prova della sua futura grandezza conquistando il primo dei suoi 18 titoli major.

Il debuttante dell'Ohio ha sfidato gli scherni di "Fat Jack" da parte dei fan dell'eroe locale Arnold Palmer per battere il campione in carica del Masters in uno spareggio di 18 buche.

"Ora che l'omone è uscito dalla gabbia, è meglio che tutti corrano ai ripari", disse Palmer, allora cinque volte campione Major.

All'altro estremo della scala dei vincitori di major, questa settimana ci sarà un debuttante degli U.S. Open di 52 anni.

Il texano Wes Short Jr. si è finalmente qualificato per il suo primo U.S. Open, dopo averci provato da adolescente nel 1982.

L'unica altra sua apparizione in un major è stata l'U.S. PGA Championship del 2006, dove ha mancato il taglio a metà percorso.

Chi vincerà l'U.S. Open? Dite la vostra sulla pagina Facebook di CNN Sport

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com