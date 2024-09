Twiggy sfida le convenzioni dell'invecchiamento.

Prima che Claudia Schiffer, Naomi Campbell o Heidi Klum apparissero sulle riviste di moda, una certa Lesley Hornby stava causando un gran scalpore. Conosciuta come Twiggy, il suo aspetto androgino la rese la prima supermodella degli anni '60, stabilendo nuovi trend e sfidando gli standard di bellezza tradizionali. A 75 anni, Twiggy rimane ancora immune al passare del tempo.

Quando si pensa agli anni '60 Swinging di Londra, si immagina i Beatles, i Rolling Stones, Carnaby Street, le minigonne e l'amore libero - e Twiggy. Il suo look androgino, gli occhi da cerbiatta, le lunghe ciglia e il corto taglio alla maschietto hanno lasciato un'impronta duratura nel mondo della moda. Questo 19 settembre, Twiggy compirà 75 anni.

L'interesse del pubblico britannico per l'ex Lesley Lawson (nata Hornby) remains alto. A ottobre, un documentario su di lei diretto da Sadie Frost verrà proiettato al London Film Festival. "Sono così emozionata", ha annunciato Twiggy su Instagram. "È stato un piacere lavorare con Sadie".

Twiggy è nata il 19 settembre 1949 a Neasden, nel nord di Londra, da una famiglia della classe lavoratrice. Scoperta a 16 anni, sognava di studiare moda in un'accademia d'arte. "Perché ero ossessionata dai vestiti", ha spiegato. "Ho imparato a cucire molto giovane e volevo diventare una designer".

Il volto del 1966

La sua carriera di modella iniziò grazie a una serie di fortunate coincidenze. Da teenager, si offrì come modello per nuove acconciature del parrucchiere famoso Leonard Lewis. "I suoi capelli erano lunghi, ingarbugliati e arruffati", ha ricordato Lewis. "Abbiamo parlato a lungo di cosa fare con lei". Le tagliò i capelli corti e li tinse di biondo.

Dopo il radicale restyling, furono scattate delle foto. "Leonard ne mise una nella lobby del suo salone e io tornai a scuola", ha raccontato Twiggy al "Daily Mail". La foto attirò l'attenzione di un giornalista di moda, che organizzò un'altra sessione di foto con la 16enne e pubblicò un articolo intitolato: "Il volto del '66".

La giovane Lesley guadagnò rapidamente fama internazionale, apparendo sulle copertine delle principali riviste di moda come "Vogue" e "Elle". Con il suo fascino innocente e il suo look inconsueto, incarnò un nuovo ideale di bellezza, distinguendosi dalle star del cinema curvy degli anni '50. Inoltre, guadagnò il suo soprannome, Twiggy, a causa della sua figura snella.

Collezione di moda e recitazione

L'influenza di Twiggy andava oltre la moda. Diventò un simbolo del cambiamento culturale degli anni '60, rappresentando la cultura giovanile e la ribellione contro le norme tradizionali. La 5 piedi e 6 pollici icona rappresentava non solo un nuovo look, ma anche l'emancipazione, il progresso e una generazione che ridefinì la moda e l'espressione di sé.

Ma la moda non era abbastanza per lei. Twiggy, ispirata dalla madre che le aveva insegnato a cucire da bambina, creò la sua linea di moda chiamata "Twiggy Dresses". La collezione si rivelò un successo commerciale.

Negli anni '70, si ritirò dalla moda e si avventurò nel mondo del cinema. Nel 1971, debuttò nel colorato musical comico "The Boyfriend", dove cantò anche. Fu nominata per due Golden Globes - per la migliore attrice e la migliore newcomer.

Insuccesso come cantante

Il tentativo di Twiggy nel mondo della musica non ebbe lo stesso successo. Nel 1976, pubblicò il suo primo album "Twiggy" pieno di canzoni pop e country, che mostrava il suo talento vocale. Tuttavia, l'album ricevette poca attenzione. Nonostante questo, continuò a pubblicare album. L'ultimo, "Romantically Yours", è uscito nel 2011.

Oltre alla sua carriera musicale, la versatile Twiggy ha lavorato come conduttrice televisiva e ha apparso in produzioni teatrali e musicali a Londra. Durante la pandemia, ha lanciato la serie di podcast "Tea With Twiggy", in cui conversa con colleghi come Joanna Lumley del passato. Nel 2019, Twiggy ha ricevuto una commendazione dalla regina Elisabetta II per i suoi servizi. Su Instagram, si fa chiamare Dame Twiggy Lawson.

In interviste, Twiggy spesso si lamenta che la sua carriera di modella è l'unica cosa che la gente ricorda, anche se è stata solo una breve parte della sua vita. Tuttavia, il suo ritorno alla moda negli anni '90 potrebbe essere il motivo per cui la maggior parte delle persone la associa principalmente a quel periodo.

Immunità all'invecchiamento

Ancora oggi, Twiggy è una figura amata nel suo paese non solo per il suo aspetto, ma anche per il suo fascino e il suo wit. Dopo che uno spettacolo musicale sulla sua vita è stato rappresentato a Londra, un documentario su di lei, "Twiggy", è ora pronto per il cinema. Durante il tempo libero, gode della sua vita privata a casa, cucinando e leggendo.

L'invecchiamento non spaventa la bisnonna, che si oppone alla chirurgia estetica. "Non ho fatto nulla, principalmente perché ho paura", ha confessato alla rivista "Yours". "Non puoi fermare il passare del tempo. Quindi perché preoccuparsene? Non capisco".

Nel documentario della regista Sadie Frost, Twiggy esprime la sua eccitazione per il film in uscita, dicendo: "Sono così emozionata, è stato un piacere lavorare con Sadie". Mentre compie 75 anni il 19 settembre, Twiggy rimane una presenza potente nel mondo della moda, continuando a incarnare la bellezza androgina che l'ha resa il "Volto del '66".

