Tutto quello che c'è da sapere sulle Finali NBA del 2022

Per i Warriors di Steve Kerr si tratta della sesta apparizione alle Finals in otto stagioni e questa dinastia è alla ricerca del quarto trofeo Larry O'Brien, un'impresa che potrebbe consacrare la squadra tra le più grandi di tutti i tempi.

Dall'altra parte del campo c'è una squadra di Celtics guidata dal primo allenatore Ime Ukoda, che ha fatto un lavoro straordinario trasformando la franchigia in una delle migliori squadre difensive della lega dopo un inizio di stagione difficile.

Considerato il livello a cui la stella dei Warriors, Steph Curry, ha giocato per lunghi tratti della stagione - vincendo di recente anche il Magic Johnson Trophy come MVP delle Eastern Conference Finals - sembrerebbe assurdo pensare che questa potrebbe essere l'ultima possibilità per questa iterazione dei Warriors di vincere un campionato.

Ma a 34 anni - con i compagni di squadra Draymond Green e Klay Thompson che hanno entrambi 32 anni - e con alcuni periodi al di sotto della media quest'anno, la finestra si sta chiudendo rapidamente.

E di certo non aiuta il fatto che la finestra venga chiusa sempre più velocemente dai Celtics, una squadra giovane e affamata con uno dei talenti individuali più straordinari della lega.

Con Jayson Tatum, i Celtics sembrano avere tra le mani una superstar generazionale. Il 24enne ha spinto la sua squadra fino alle finali NBA con una prestazione da 26 punti contro i Miami Heat in gara 7 delle Eastern Conference Finals, assicurandosi il Larry Bird Trophy inaugurale come MVP della serie.

Ma Tatum non ha certo fatto tutto da solo: i compagni di squadra Jaylen Brown, All Star per la prima volta l'anno scorso, e Marcus Smart, l'attuale Defensive Player of the Year, sono il perfetto contorno per il loro pilastro della franchigia.

I Celtics hanno anche avuto grandi prestazioni dai loro giocatori di ruolo durante i playoff, in particolare dal centro veterano Al Horford, che ha dovuto aspettare il record NBA di 141 partite di playoff in 14 stagioni per raggiungere la sua prima finale NBA.

Questa partita si adatta certamente allo schema del giovane pretendente che si scontra con la forza consolidata. Il risultato potrebbe essere la fine di una dinastia e l'inizio di un'altra.

Cosa hanno detto

Dopo la vittoria in gara 7 contro gli Heat, l'allenatore dei Celtics Udoka ha subito interrotto i festeggiamenti per concentrarsi sulle finali.

I Warriors e i Celtics hanno diviso la serie stagionale per 1-1, anche se Boston ha inflitto una pesante sconfitta per 110-88 a Golden State nell'ultima partita di marzo.

"Nell'organizzazione dei Celtics non si appendono e non si festeggiano i campionati della Eastern Conference", ha detto Udoka ai giornalisti. "Ora siamo qui a cercare di concludere l'affare.

"Quest'anno abbiamo affrontato Golden State piuttosto bene, ovviamente li abbiamo battuti in modo netto alla fine della stagione... quindi siamo molto fiduciosi. So che è un'altra sfida difficile.

"Ma conosciamo una squadra di alto livello [i Warriors], una squadra esecutiva che ha una tonnellata di grandi tiratori, grandi giocatori in generale, ragazzi che conosco bene. Siamo pronti per la sfida".

In diversi momenti della stagione, i Warriors sono stati privi di una delle tre stelle della franchigia, Curry, Thompson e Green, per infortunio.

Golden State ha iniziato la stagione in forma smagliante, con una serie di 18-2, ma è stata poi ostacolata da queste assenze. Tuttavia, ciò ha permesso alla guardia Jordan Poole di emergere come uno dei giovani talenti più interessanti della lega e di assicurarsi un posto come membro chiave della rotazione.

Kerr ha descritto il cammino della squadra verso le Finali come un "percorso accidentato", ma è convinto che questo li aiuterà ad affrontare le sfide che li attendono.

"Penso che all'inizio della stagione avevamo grandi speranze e convinzioni, cosa che non avevamo nelle due precedenti", ha dichiarato Kerr ai giornalisti, secondo quanto riportato dalla NBC. "Abbiamo avuto la sensazione di avere una possibilità concreta di tornare a lottare e credo che anche i nostri giocatori l'abbiano percepita".

"Mi sembrava anche che avessimo riempito i nostri bicchieri dopo aver mancato i playoff negli ultimi due anni. Tutti sono arrivati a questa stagione molto affamati, e si è visto da come abbiamo iniziato... siamo usciti dalle porte, [c'è] un grande legame in questa squadra, un grande cameratismo".

"Nella stagione regolare non abbiamo mai avuto i nostri uomini principali sul parquet fino a gara 1 della serie di Denver. Il percorso per arrivare fin qui è stato un po' accidentato, ma mi sento bene per quanto riguarda il processo e il nostro potenziale se riuscissimo a mettere in campo tutti i nostri uomini chiave".

Come seguirle

Negli Stati Uniti, le finali potranno essere seguite su ABC o ESPN3. In alternativa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo è possibile seguire le partite in diretta su NBA League Pass.

Programma

Gara 1: giovedì 2 giugno - Boston contro Golden State, ore 21.00 ET

Gara 2: domenica 5 giugno - Boston a Golden State, ore 20.00 ET

Gara 3: mercoledì 8 giugno - Golden State a Boston, ore 21.00 ET

Gara 4: venerdì 10 giugno - Golden State a Boston, ore 21.00 ET

Gara 5 (se necessaria): Lunedì 13 giugno - Boston a Golden State, 9 p.m. ET

Gara 6 (se necessaria): Giovedì 16 giugno - Golden State a Boston, ore 21.00 ET

Gara 7 (se necessario): Domenica 19 giugno - Boston a Golden State, 8 p.m. ET

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com