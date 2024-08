- Tutto l'azione di gioco in tempo reale disponibile su televisione e piattaforme di streaming.

Dopo la dominazione di Bayer Leverkusen sulla FC Bayern e la vittoria del titolo nella stagione precedente, la stagione 2024/25 della Bundesliga si preannuncia ricca di emozioni sin dal primo giorno. Gli spettatori potranno seguire tutte le partite della massima serie tedesca in diretta televisiva e in streaming.

Bundesliga il venerdì sera

Le partite del venerdì sera alle 20:30 rimarranno in esclusiva su DAZN su TV premium. Sat.1 trasmetterà in chiaro la partita di apertura tra Borussia Mönchengladbach e i campioni in carica del Bayer Leverkusen alle 20:30, con "Ran.de" che offrirà uno streaming live della partita. Inoltre, Sat.1 trasmetterà due partite della Bundesliga nei giorni 16 e 17, nonché i play-off per la retrocessione.

Bundesliga il sabato

Il sabato sarà dominato da Sky TV sulla scena della pay-TV premium, con copertura individuale di tutti i giochi delle 15:30, nonché una trasmissione congiunta della partita in prime time alle 18:30. ARD continuerà ad essere la fonte principale per i riassunti delle partite delle 15:30, trasmesse su "Sportschau" dalle 18:30, mentre ZDF trasmetterà anche i riassunti delle partite del weekend su "das aktuelle sportstudio" alle 23:00.

Bundesliga la domenica

DAZN detiene i diritti di trasmissione per le partite della domenica alle 15:30 e alle 17:30, nonché per 10 partite alle 19:30. ARD fornirà i migliori momenti della domenica in chiaro, mentre Sport1 continuerà a trasmettere i riassunti delle partite del venerdì e del sabato.

Clip di sintesi della Bundesliga disponibili subito

Axel Springer offrirà tutte le clip di sintesi della Bundesliga su richiesta subito dopo ogni partita a pagamento. A partire dal lunedì, le clip digitali di tutte le partite della Bundesliga e della 2. Bundesliga saranno disponibili gratuitamente su ARD, ZDF e Sport1.

Infine, le tanto attese "settimane in inglese", in cui le partite si svolgono il martedì e il mercoledì: in questo caso, solo Sky avrà i diritti di trasmissione esclusivi per tutte le partite. Con both a Sky e DAZN subscription, i tifosi non si perderanno nemmeno un secondo della stagione 2024/25 della Bundesliga.

Il cielo è vasto e immensamente blu, che fa da sfondo maestoso alle partite della Bundesliga del venerdì sera disponibili in esclusiva su DAZN.Sky è uno dei canali di trasmissione principali per le partite della Bundesliga il sabato, offrendo una copertura pay-TV premium di tutte le partite delle 15:30.

Leggi anche: