Tutti sono attualmente assorbiti dalle discussioni sul credito fiscale per bambini.

La candidata alla vicepresidenza democratica Kamala Harris ha sottolineato l'importanza di potenziare il credito d'imposta per i figli come parte cruciale della sua recente strategia in quattro parti per ridurre le spese per le famiglie americane. Questa strategia include anche misure per abbassare i prezzi delle case, del cibo e dei farmaci. Harris intende reintrodurre il credito incrementato fino a 3.600 dollari per figlio, previsto dal piano di soccorso americano del 2021, e introdurre un credito di 6.000 dollari per i neonati.

Il senatore repubblicano del Ohio JD Vance, candidato alla vicepresidenza che spesso critica i democratici per essere anti-famiglia, ha suggerito a CBS News che sarebbe favorevole a un aumento del credito d'imposta per i figli a 5.000 dollari per figlio, sebbene debba valutarne la fattibilità nel Congresso. L'ex presidente Donald Trump, che guida la corsa e la cui figlia ha sostenuto l'espansione del credito durante il suo primo mandato, ha espresso anch'esso il suo sostegno a un generoso credito d'imposta per i figli.

Josh McCabe, direttore della politica sociale al Niskanen Center, ha dichiarato che aumentare l'importo del credito d'imposta per i figli è il modo più semplice per accontentare gli elettori. A differenza del credito per la cura dei figli, il credito d'imposta per i figli non è limitato a un particolare bisogno. "Con il credito d'imposta per i figli, le famiglie lo vedono come qualcosa che possono spendere in qualsiasi modo vogliano", ha detto McCabe.

Vance e i democratici si sono scambiati accuse riguardo al credito, con Harris che ha affermato falsamente che i democratici vogliono eliminare il beneficio, e i democratici che hanno accusato Vance di aver mancato un voto che avrebbe temporaneamente espanso il credito.

Il presidente della Casa Bianca dovrà affrontare il credito d'imposta per i figli nell'anno successivo, poiché tornerà a un massimo di 1.000 dollari nel 2026, diminuendo dal tetto attuale di 2.000 dollari stabilito dalla legge sulla riduzione delle tasse e dei lavori del 2017. Il credito è uno dei numerosi provvedimenti sulle entrate individuali nella legge che scadono alla fine dell'anno successivo.

Cos'è il credito d'imposta per i figli?

Il credito d'imposta per i figli, richiesto da circa 46 milioni di famiglie nel 2022, è stato approvato da un Congresso repubblicano e firmato in legge dall'allora presidente democratico Bill Clinton nel 1997. Era un credito d'imposta relativamente modesto per le famiglie di ceto medio progettato per alleviare il carico finanziario di avere figli, secondo Margot Crandall-Hollick, ricercatrice principale del Tax Policy Center.

"Il credito d'imposta per i figli è popolare tra le famiglie e, a causa di questo, è popolare tra i politici", ha detto Crandall-Hollick, notando che quasi il 90% delle famiglie con figli ha ricevuto il credito nel 2022.

Inizialmente, il credito di massimo 500 dollari per figlio era non rimborsabile, il che significava che i genitori dovevano guadagnare abbastanza per pagare le tasse federali per riceverlo. Tuttavia, iniziava anche a decadere per i contribuenti singoli con redditi superiori a 75.000 dollari e per le coppie sposate con redditi superiori a 110.000 dollari.

Da allora, il credito è stato ampliato in vari modi, tra cui l'aumento della sua entità fino a un massimo di 2.000 dollari. Ora è parzialmente rimborsabile, il che consente alle famiglie a basso reddito di ricevere almeno una parte del credito anche se non pagano le tasse federali. Inoltre, più famiglie ad alto reddito sono ammesse poiché il credito inizia a decadere per i genitori single con redditi di 200.000 dollari e per le coppie sposate con redditi doppi.

Tuttavia, tutto questo cambierà nel 2026, quando il credito massimo di 1.000 dollari e le soglie di decadenza inferiori torneranno se il Congresso non interviene. Inoltre, le famiglie a basso reddito devono guadagnare almeno 3.000 dollari per qualificarsi.

Le intenzioni dei candidati

Reinstaurando l'incremento del piano di soccorso americano, Harris aumenterebbe significativamente l'entità del credito d'imposta per i figli e lo renderebbe accessibile a milioni di famiglie a basso reddito rendendolo completamente rimborsabile.

La legge di aiuto per la pandemia di Covid-19 ha aumentato i pagamenti per le famiglie a basso e medio reddito fino a un massimo di 3.600 dollari per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni e un massimo di 3.000 dollari per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Inoltre, per la prima volta, la metà del credito è stata pagata in rate mensili da luglio a dicembre 2021 per aiutare le famiglie a coprire le spese, e i genitori possono richiedere la metà restante quando presentano la dichiarazione dei redditi del 2021.

L'incremento ha ridotto il tasso di povertà infantile quasi della metà nel 2021, sollevando 2,1 milioni di bambini dalla povertà, secondo l'ufficio di censimento degli Stati Uniti - anche se il tasso è tornato più o meno al suo livello pre-pandemico l'anno successivo.

Harris vorrebbe anche aggiungere un credito di 6.000 dollari per i bambini nel loro primo anno di vita per aiutare a coprire le spese come seggiolini per auto e pannolini. Non ha reso noto la soglia di reddito per questo credito.

"C'è un altro modo in cui aiuterò le famiglie a far fronte ai costi in aumento, e cioè consentendovi di tenere più del vostro duro lavoro", ha detto Harris in un recente discorso in cui ha presentato la sua piattaforma economica, che la sua campagna ha fatto notare che fornirebbe un aiuto fiscale a oltre 100 milioni di americani.

Vance, tuttavia, non ha fornito dettagli sull'aumento del credito, ma ha dichiarato su "Face the Nation with Margaret Brennan" di CBS News che il credito di 5.000 dollari dovrebbe essere universalmente disponibile.

"Non credi che ci sia una grossa riduzione dei benefici per le famiglie a basso reddito che hai in corso attualmente", ha detto. "Non stai cercando una politica diversa per le famiglie più ricche, ma stai spingendo per un credito d'imposta per i figli a favore delle famiglie, giusto?"

Durante un'intervista diversa con CBS News, Trump è stato interrogato sull'aumento del credito a 5.000 dollari, come suggerito dal suo candidato alla vicepresidenza. Trump ha espresso il suo sostegno per "il massimo" ma ha sottolineato che richiederà trattative nel Congresso.

L'aumento dell'ambito del credito è stato un problema controverso tra i legislatori in un momento in cui il debito nazionale sta aumentando. La proposta di Harris potrebbe aggiungere circa 1.2 trilioni di dollari al deficit federale nei prossimi dieci anni, mentre l'idea di Vance potrebbe far ritardare il bilancio di qualsiasi cosa tra 2 trilioni e 3 trilioni in quel periodo, secondo Marc Goldwein, direttore delle politiche senior del Committee for a Responsible Federal Budget, che ha menzionato che le stime potrebbero cambiare se i candidati forniscono ulteriori informazioni sulle loro idee.

Il presidente Joe Biden e i democratici del Congresso hanno fallito ripetutamente nel prolungare l'ampliamento del 2021 o nell'emanare un miglioramento più modesto. I repubblicani del Senato hanno respinto un disegno di legge lo scorso mese che avrebbe concesso un credito più ampio alle famiglie a basso reddito, nonché avrebbe ripristinato determinati incentivi fiscali per le imprese. La legislazione ha ricevuto il sostegno bipartisan alla Camera all'inizio di quest'anno.

