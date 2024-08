Tutti quanti, Hrubesch è stato premiato con il Drama e il Bronze.

Horst Hrubesch Si Ritira con il Bronzo Olimpico. Gli Calciatori Si Congedano da un Decennio di Successi

Horst Hrubesch, 73enne, si ritira dalla sua carriera di allenatore, lasciandosi alle spalle un'eredità di successi. È una figura paterna, un mentore severo e non uno che si accontenta. Mentre guardava le Olimpiadi in TV, è stato catturato da Petanque, uno sport nazionale francese simile al Boule. Ironia della sorte, è uno sport che sembra adattarsi alla sua età, prendendo le cose con calma e facilità. Ma ciò che lo ha colpito di più è stato un uomo e una donna ultrasessantenni che vincevano il gioco.

Con la nazionale tedesca, è l'anziano che lavora con le "ragazze" che potrebbero essere sue nipoti. A dicembre, ha ringraziato loro, dicendo: "Le ragazze portano l'anziano con loro e funziona bene. Non lo vedo come qualcosa di normale. Posso solo ringraziare le ragazze". Anche loro vogliono ringraziarlo, con Klara Bühl che pianifica di dedicare la sua medaglia di bronzo a lui mentre il loro tempo insieme giunge al termine.

"Riceve un Regalo di Addio"

L'ultimo giorno di lavoro di Hrubesch è lontano dall'essere tranquillo. Non vuole sapere nulla della storica finale prima, dicendo: "Ci sono persone che vanno al lavoro il loro ultimo giorno e poi si ritirano. È lo stesso per me". Ma la sua giornata di lavoro è lontana dalla normalità. Durante la partita per il bronzo contro i campioni del mondo spagnoli, è costantemente sentito dalle panchine, dando istruzioni, incitando e calmando la sua squadra.

Guarda mentre Giulia Gwinn segna con sicurezza il rigore vincente, portando la Germania in vantaggio 1:0. "Ultimo minuto", grida mentre inizia il settimo minuto dei tempi supplementari. Ma non sa ancora che ci sono i tempi supplementari, secondi tesi con potenziale infarto. La Spagna ottiene un rigore, dandogli la possibilità di andare ai tempi supplementari.

Ma Hrubesch ha fatto Ann-Katrin Berger la numero uno portiere del torneo. La 33enne ha già dimostrato di essere un'eroina nel salvare i rigori nei quarti di finale contro il Canada. Lo fa di nuovo questa volta, salvando il tiro di Alexia Putellas. Quando l'arbitro fischia il finale, i suoi compagni di squadra si precipitano da lui, e deve prendere un momento per riprendere fiato, mani sulle ginocchia, prima di abbracciare la sostituta Laura Freigang.

"Siamo entusiasti per l'allenatore. È il congedo perfetto. Sta ricevendo un regalo di addio", dice la goleadora Gwinn. "Ma il regalo più grande che ci siamo dati a noi stessi". Grazie all'aiuto di Hrubesch, che gode del suo meritato ritiro. "Ho un sorriso sulla faccia. La medaglia che ho promesso alle ragazze, l'abbiamo presa", dice l'eroina del rigore Berger.

È bravo con le sue ragazze. Ha ripreso il comando della squadra dopo il disastro del Mondiale e la partenza di Martina Voss-Tecklenburg come allenatore capo. L'ha fatto anche nel 2018 quando il mandato di Steffi Jones non stava andando bene. Hrubesch ha rimesso le basi nel calcio, come ha detto Buhl: "Raggiunge una profonda fiducia, la riflette su di noi e ci fa bene. Ci mostra di cosa siamo capaci, lo parla chiaramente e siamo molto felici della strada". Quella strada è finita con la vittoria della medaglia di bronzo olimpica. Christian Wueck prenderà il comando come allenatore capo.

Per quanto riguarda Hrubesch, ha finalmente il tempo per il petanque? Non proprio, lo Hamburger SV lo sta aspettando. Hrubesch tornerà al suo lavoro, che aveva solo sospeso per le donne della DFB. Sarà di nuovo il coordinatore giovanile del club, wanting to focus more on the girls, with his contract running until 2025. Inoltre, c'è ancora un progetto di libro che lo aspetta: "Volare - Intorno al Mondo". Date le sue pubblicazioni precedenti "Pesca al Dorsch dalla Barca e sulle Coste", è probabile che non si tratti di aerei, ma dei posti più belli del mondo per la pesca con la mosca. L'uomo che un tempo aveva anche un allevamento di cavalli nella brughiera di Luneburgo è multifaceted.

Forse a malincuore della moglie Angelika, a cui aveva promesso da tempo di smettere con il calcio e trascorrere più tempo insieme e viaggiare. Dopo la medaglia di bronzo, dice: "Devo prima rendere felice mia moglie e prendermi qualche giorno libero con lei". Ma probabilmente non la conosce senza la palla. Horst "Hotte" Hrubesch è una leggenda. Come calciatore, allenatore e funzionario. È il centravanti, il "mostro del colpo di testa", uno dei grandi del calcio tedesco. Il nome di Hrubesch sarà per sempre legato al Campionato Europeo del 1980. Ha esordito nella nazionale solo quattro mesi prima, essendo stato nominato per il torneo solo perché Klaus Fischer era infortunato. E poi ha segnato entrambi i gol nella finale contro il Belgio - il suo primo nella maglia della DFB. Questo è stato seguito dal vice-titolo al Mondiale del 1982 e ha giocato un totale di 21 partite per l'associazione, che ha poi plas

Al Hamburger SV, dove Günter Netzer lo portò nel 1978, ha giocato per cinque anni. È diventato campione tedesco tre volte e ha vinto anche la Coppa dei Campioni d'Europa nel 1983, oltre a essere il capocannoniere della Bundesliga nel 1982. Ha concluso la sua carriera da giocatore-allenatore, aprendo la strada. Ma alla DFB, le cose sono andate male per Hrubesch - come co-allenatore nel 2000, negli anni bui dello sport. Accanto all'allenatore capo Erich Ribbeck, ha vissuto il disastro dell'Europeo 2000. Era seduto in panchina e piangeva quando la squadra tedesca perse 0:3 contro il Portogallo e uscì dal torneo senza vittorie e con un solo punto.

Hrubesch poi è andato ai giovani, dove poteva prendere i giocatori sotto la sua ala, insegnare loro più del solo calcio. Con successo: è diventato campione d'Europa Under 19 nel 2008 e campione d'Europa Under 21 l'anno successivo, con sei giocatori della sua squadra che sono diventati poi campioni del mondo. Uno di loro era Manuel Neuer: "Horst Hrubesch era come un amico. Ci sgridava e subito ci tirava su. Non ho mai conosciuto nessuno così."

Per 16 anni, è stato responsabile dello sviluppo giovanile alla DFB, un ruolo che ha raggiunto l'apice una volta prima con la partecipazione olimpica. È stato nel 2016, con la squadra maschile. Hanno perso la finale, finendo con l'argento - e le dichiarazioni dei giocatori sono state simili a quelle delle donne ora. Nils Petersen ha detto: "Avremmo voluto vincerlo per lui." Julian Brandt ha commentato: "L'allenatore è un grande ragazzo. Ha qualità che non si trovano spesso, bisogna dirlo."

"Dico una parola: Grazie."

Hrubesch è un allenatore popolare. Noncurante, a volte chiassoso, a volte gentile. Sempre chiaro e diretto, non ha tempo per le pose o la vanità. Ed è per questo che si adatta così bene alla squadra femminile della DFB. Le loro vite differiscono da molte delle loro colleghe maschili per motivi finanziari, rendendole più a terra. "Le sue ragazze", come le chiamano.

Così è meraviglioso che possano arricchire il loro tempo insieme con una medaglia. Hrubesch e i suoi giocatori possono ritirarla alla cerimonia di premiazione seguente alla finale tra Brasile e Stati Uniti questo sabato a Parigi. Quando ha lasciato l'HSV, se n'è andato famosamente con le parole: "Dico una parola: Grazie." È ora di farlo di nuovo.

