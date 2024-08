- Tutti i tribunali specializzati collegati al deposito elettronico risiedono a MV.

Il Dipartimento della Giustizia nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore sta procedendo bene con l'implementazione dei file digitali. "Sono otto anni che abbiamo iniziato il progetto per passare alla comunicazione legale elettronica e ai file elettronici, e siamo sulla strada giusta", ha dichiarato la Ministro della Giustizia Jacqueline Bernhardt (Partito di Sinistra).

Tutti i 13 tribunali specializzati sono ora interconnessi. Tuttavia, i tribunali penali e gli uffici del procuratore non hanno ancora aderito all'iniziativa digitale. "C'è ancora molto lavoro da fare in quel settore", ha riconosciuto Bernhardt, senza fornire una tempistica per il completamento.

L'Intelligenza Artificiale è anche un'area di interesse per il Dipartimento della Giustizia. Come ha detto Bernhardt, "Se vogliamo modernizzare il sistema giudiziario, dobbiamo pensare a come possiamo integrare l'IA in esso, soprattutto come strumento per ridurre il carico di lavoro". Per esplorare questa possibilità, è stato istituito un workshop sull'IA in cui si discutono l'integrazione e il testing potenziali.

