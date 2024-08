- Tutti i concerti di Taylor Swift a Vienna sono stati cancellati a causa di una minaccia terroristica.

Primi due arresti, poi l'annullamento: gli organizzatori dei concerti di Taylor Swift a Vienna hanno annullato tutti e tre gli eventi previsti il giorno prima del primo appuntamento. Sul sito dell'organizzatore Barracuda Music, si legge: "A causa della conferma da parte delle autorità governative di un attacco terroristico pianificato allo Ernst-Happel-Stadion, non abbiamo altra scelta che annullare i tre concerti previsti per la sicurezza di tutti. I biglietti saranno rimborsati entro i prossimi dieci giorni".

Il mercoledì in Austria, due persone sono state arrestate con l'accusa di terrorismo. Avevano pianificato attacchi ai concerti di Taylor Swift in programma a Vienna, ha detto Franz Ruf, direttore generale della sicurezza pubblica nel Ministero dell'Interno austriaco. I concerti erano previsti dal giovedì al sabato.

Sostanze sospette sequestrate

Sono state sequestrate sostanze chimiche da un austriaco di 19 anni. La polizia aveva evacuato case e parte di una casa di riposo come precauzione a causa della preoccupazione per gli esplosivi.

Il giovane si era radicalizzato su internet e aveva giurato fedeltà al leader dell'organizzazione terroristica Islamic State (IS) alcune settimane fa, ha detto Ruf.

È stato arrestato al mattino a Ternitz, a 75 chilometri a sud-ovest di Vienna. Una seconda persona è stata arrestata nel pomeriggio a Vienna. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli.

Il cancelliere definisce la situazione dei concerti di Taylor Swift "molto seria"

"Grazie alla stretta collaborazione della nostra polizia e della nuova DSN (Direzione per la sicurezza di stato e i servizi segreti) con i servizi esteri, la minaccia è stata riconosciuta, combattuta e una tragedia è stata prevenuta in tempo", ha scritto il cancelliere austriaco Karl Nehammer su X mercoledì sera. Le forze investigative stanno attualmente lavorando a pieno ritmo.

"Viviamo in un'epoca in cui i mezzi violenti vengono utilizzati per attaccare il nostro stile di vita occidentale", ha continuato Nehammer. Il terrorismo islamico minaccia la sicurezza e la libertà di molti paesi occidentali. È importante restare vigili, stare uniti e agire decisamente contro l'islamismo.

Per tutti i fan in Austria, l'annullamento dei concerti di Taylor Swift è comunque una delusione amara.

A causa degli arresti, erano previsti controlli rinforzati ai concerti, ha annunciato il presidente della polizia di Vienna Gerhard Pürstl, e sarebbero state dispiegate forze speciali. Si prevedevano circa 65.000 fan per

