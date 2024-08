Tutti i 62 corpi recuperati dopo l'incidente aereo in Brasile

L'aeromobile del costruttore congiunto francese-italiano ART era in viaggio da Cascavel, nello stato meridionale del Paraná, all'aeroporto internazionale di São Paulo a Guarulhos venerdì quando è precipitato nella piccola città di Vinhedo, situata 80 chilometri a nord-ovest di São Paulo. L'aeromobile era entrato in una spirale in aria e poi era precipitato quasi verticalmente a terra, avvolto dalle fiamme.

Non ci sono sopravvissuti al incidente. Secondo la compagnia aerea Voepass, a bordo dell'aeromobile destinato a precipitare c'erano in totale 62 persone, non 61 come inizialmente riportato. Tutti i passeggeri erano brasiliani.

Il sindaco di Vinhedo, Dario Pacheco, ha riferito che due delle vittime erano state identificate attraverso le impronte digitali. Si trattava del pilota e del copilota.

Nessuno è morto o ferito sul luogo dell'incidente in un'area residenziale. Tuttavia, l'incidente ha causato sentimenti di paura e impotenza in molti residenti, ha detto Roberta Henrique, 38 anni. "È davvero molto triste". Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva l'ha definito un "incidente tragico" e ha dichiarato tre giorni di lutto.

Per determinare la causa del incidente, il registratore dei dati di volo e il registratore della cabina di pilotaggio stanno essere analizzati, secondo Marcelo Moreno, direttore dell'agenzia brasiliana per l'investigazione e la prevenzione degli incidenti aerei (Cenipa). I primi risultati sono attesi entro 30 giorni.

Secondo Flightradar 24, l'aeromobile a elica aveva volato ad un'altitudine di circa 5.000 metri per circa un'ora prima di perdere improvvisamente quota alle circa 13:21 ora locale (18:21 CEST). La forza aerea brasiliana ha riferito che il contatto con l'aeromobile è stato perso alle 13:22. L'equipaggio non aveva segnalato alcuna emergenza o condizioni meteorologiche avverse.

Secondo Marcel Moura, responsabile delle operazioni di Voepass, l'aeromobile ATR 72-500 era stato normalmente manutenuto la notte prima dell'incidente e non erano state trovate problemi tecnici. Gli esperti sospettano che l'incidente possa essere stato causato dal ghiaccio sulle ali. Moura ha detto che c'è un rischio di ghiaccio alle quote di volo tipiche dell'aeromobile, ma le condizioni di venerdì erano entro i parametri accettabili per il volo.

