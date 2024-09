- Tutti hanno pianto: Hausberger trionfa, segna un traguardo d' oro.

Hausberger, ciclista di 29 anni con paralisi al lato sinistro, ha versato lacrime di gioia dopo aver vinto l'oro Paralimpico nella gara a cronometro individuale a Clichy-sous-Bois. Ha battuto i suoi concorrenti, attribuendo il suo successo al sostegno della sua squadra, inclusi tecnici, meccanici e fisioterapisti. Hausberger ha completato il percorso di 14,2 km in 21:45.30, assicurandosi un comodo vantaggio sulla britannica Frances Brown.

Dubbi sulla linea di arrivo

Al termine della gara, Hausberger non era sicura della sua vittoria fino a quando il suo manager non ha presentato i risultati. Travolta dall'emozione, si è lasciata andare, esclamando: "È fantastico!"

Il suo percorso non è sempre stato lineare. Prima di passare al para-ciclismo nel 2018, Hausberger era impegnata nel para-triathlon, ma ha smesso di allenarsi a livelli agonistici quando la sua classe non è stata selezionata per le Paralimpiadi. "Ho considerato di smettere più volte. Gli ultimi anni sono stati difficili", ha riflettuto Hausberger.

Passaggio al ciclismo

Nonostante gli ostacoli, Hausberger è rimasta appassionata allo sport. Ha passato al para-ciclismo e si è allenata al centro di Cottbus. Dieci mesi dopo, è diventata campionessa del mondo nella gara in linea e i successi sono continuati, con altri cinque titoli mondiali sia in pista che su strada.

La collezione di medaglie di Hausberger non è ancora completa. Si prepara a conquistare un'altra medaglia nella gara in linea di sabato. All'ultimo Campionato del Mondo di Glasgow, ha vinto il bronzo. "C'è sicuramente qualcosa di speciale in questo evento", ha sorriso.

Teuber vince l'argento

Il 56enne Michael Teuber, anch'egli paralizzato dalla vita in giù, ha avuto motivo di festeggiare dopo aver conquistato l'argento. Ha perso solo contro lo spagnolo Ricardo Ten Argiles. "Sono entusiasta!" ha esclamato Teuber, con il volto raggiante.

In marzo, ha subito un grave incidente a Lanzarote, fratturandosi diverse costole, una vertebra toracica e la clavicola. "È stato un anno difficile con l'incidente primaverile, ma sono riuscito comunque a conquistare una medaglia", ha sottolineato Teuber.

Zeyen-Giles e Schindler conquistano il bronzo

Annika Zeyen-Giles e Matthias Schindler hanno contribuito al medagliere tedesco con i loro terzi posti. Despite missing out on her Tokyo 2021 gold, the 39-year-old Zeyen-Giles was more than content. "I'm thrilled to have walked away with bronze", she said. Schindler successfully defended his bronze medal from three years ago.

La britannica Frances Brown ha messo in mostra una forte prestazione nella gara a cronometro individuale, classificandosi seconda, subito dietro Hausberger. Dopo la sua campagna

