- "Tutti furono colti di sorpresa".

I giocatori dell'SV Elversberg hanno mostrato le loro emozioni dopo che il loro compagno di squadra Florian Le Joncour ha subito un grave infortunio durante una partita di seconda divisione. Hanno pubblicato una foto su X, posando con la maglia di Le Joncour e l'hanno accompagnata con la didascalia "Per te, Florian!". Le Joncour ha subito una brutta caduta sul braccio durante un duello aereo, causando un'infortunio raccapricciante che ha richiesto immediate cure sul campo e un viaggio in ospedale. Si è vociferato che abbia ricevuto un'iniezione sedativa a causa del dolore estremo. "È stato un momento che ci ha scossi tutti", ha commentato l'allenatore del Darmstadt Torsten Lieberknecht, inviando i suoi e i migliori auguri del club per una pronta guarigione.

Le Joncour è stato protetto dal personale di sicurezza mentre veniva assistito dal personale medico. È stato accompagnato fuori dal campo tra gli applausi del pubblico e portato via in ambulanza. La partita è stata sospesa per più di 20 minuti dal 64º minuto, ma l'Elversberg aveva già garantito la vittoria con Luca Schnellbacher che ha segnato il primo gol (5º), Fisnik Asllani che ne ha segnati due (20º, 59º) e Filimon Gerezgiher che ha segnato il quarto gol decisivo (90º) per garantire una vittoria per 4-0.

Le difficoltà del Darmstadt continuano. Per i Lilies, è la terza sconfitta in quattro partite di seconda divisione questa stagione. La difesa del Darmstadt era piena di buchi e hanno faticato in attacco, a parte il calcio di punizione di Sergio Lopez (62º). Inclusa la stagione precedente, segna otto partite consecutive senza vittoria per il Darmstadt, che è stato retrocesso dalla Bundesliga l'anno scorso.

I giocatori dell'SV Elversberg hanno espresso il loro sostegno a Florian Le Joncour anche dopo aver ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Darmstadt, dedicando la loro celebrazione della vittoria a lui. Despite l'infortunio, Le Joncour ha ricevuto un caloroso saluto dal pubblico mentre veniva accompagnato fuori dal campo.

Leggi anche: