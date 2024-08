- Tutti e tre i concerti a Vienna cancellati.

Shock news for Vienna Swifties: Pop star Taylor Swift (34) avrebbe dovuto esibirsi in tre concerti nella capitale austriaca tra l'8 e il 10 agosto, ma gli spettacoli sono stati annullati. Il motivo sembra essere un attacco terroristico pianificato. Il promoter, Barracuda Music, ha annunciato questa notizia mercoledì sera (7 agosto).

In una dichiarazione su Instagram, si legge: "A causa della conferma da parte delle autorità governative di un attacco terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che annullare i tre spettacoli previsti per la sicurezza di tutti". La gestione di Swift ha condiviso anche la dichiarazione nella loro storia di Instagram.

Due arresti con l'accusa di terrorismo

Come riportato da ORF, tra gli altri, ci sono state delle arresti nel Lower Austria durante il giorno. Due persone, tra cui un 19enne, sono state arrestate con l'accusa di aver pianificato attacchi ad eventi nella zona di Vienna. Le autorità avevano inizialmente annunciato misure di sicurezza potenziate per i tre concerti di Swift.

Secondo il quotidiano "Der Standard", c'erano preparazioni concrete per un attacco terroristico - con l'attenzione puntata sui concerti di Taylor Swift, previsti per giovedì, venerdì e sabato.

Concerti improbabili da recuperare

Taylor Swift non ha ancora commentato l'annullamento dei suoi tre concerti. Questi sarebbero stati gli ultimi tre spettacoli sulla terraferma europea prima di concludere il tour "Eras" con cinque concerti a Londra.

I concerti a Vienna sono improbabili da recuperare. Come scrive Barracuda Music, tutti i biglietti saranno automaticamente rimborsati entro i prossimi dieci giorni lavorativi.

