Tutti amano odiare il cattivo", dice Shooter McGavin a 25 anni da "Happy Gilmore".

Venticinque anni dopo che Adam Sandler ha fatto entrare il golf nello Zeitgeist cinematografico con il ruolo di un nevrotico giocatore di hockey che scopre di avere un talento per il gioco, star come Rory McIlroy e Jordan Spieth hanno reso omaggio alla commedia del 1996.

"Mentirei se dicessi che sapevamo subito che sarebbe stato un successo. È sempre una cosa pazzesca quando succede", racconta Christopher McDonald, che nel film interpreta Shooter McGavin, la nemesi di Gilmore, a Shane O'Donoghue di CNN Living Golf.

Il regalo che continua a dare

Il film ha avuto un discreto successo nel weekend di apertura, posizionandosi al secondo posto del box office statunitense e ottenendo un incasso di 8,5 milioni di dollari.

Ora, la popolarità delle repliche confezionate come nostalgia ha fatto rinascere l'entusiasmo intergenerazionale per il film, cosa che secondo McDonald testimonia la buona scrittura e la comicità senza tempo.

"Quando uscì, fu un successo modesto, ma quando arrivò in televisione, non potevo camminare per strada", ha dichiarato al New York Magazine.

Non ha torto. I personaggi colorati di "Happy Gilmore" continuano a vivere attraverso una nuova generazione di golfisti.

All'inizio di quest'anno, Adam Sandler ha augurato buona fortuna a Will Zalatoris, che con i suoi capelli biondi e la sua giovinezza assomiglia in modo sorprendente al caddy di Gilmore al Waterbury Open, interpretato dall'attore Jared Van Snellenberg.

In un video pubblicato dal produttore di golf Titleist, Zalatoris ha mostrato che sul suo lob wedge è impressa una citazione della scena del film con il suo sosia.

Allo stesso modo, il battitore professionista ed ex giocatore di hockey junior Jamie Sadlowski è stato soprannominato il vero "Happy Gilmore", in quanto è in grado di percorrere 450 metri con una straordinaria velocità di swing di 95 miglia orarie.

Lo squalo bianco

Altrettanto iconico di Gilmore è Shooter McGavin, un esperto professionista di country club che diventa la sua nemesi.

Noto per la sua ostentazione di celebrità e ambizione dettata dall'ego, McDonald dice di aver modellato McGavin su Greg Norman, uno dei suoi golfisti preferiti dell'epoca. "Norman è anche uno di quei tipi che si comportano come dei duri", dice alla CNN.

L'ex numero 1 del mondo era soprannominato "Il grande squalo bianco" per il suo stile dinamico e di grande impatto negli anni Ottanta e Novanta. Ha vinto 20 volte nel PGA Tour ed è stato due volte campione Open.

Sebbene McGavin sia evidentemente molto meno vincente di Norman nelle sue imprese golfistiche, entrambi i giocatori sono noti per i loro secondi posti, di cui il golfista australiano è famoso per i suoi 31.

Tutti amano odiare il cattivo

La possibilità di interpretare un cattivo comico è stato ciò che inizialmente ha attratto McDonald nel ruolo. "Tutta la tua creatività e le tue sinapsi si attivano in ogni momento... perché puoi farla franca", ha dichiarato.

Nonostante il ruolo del cattivo, nel corso degli anni il personaggio di McDonald ha guadagnato un'immensa popolarità.

Recentemente ha ripreso il ruolo per promuovere un nuovo videogioco della PGA e ha creato una presenza online che vanta oltre 390.000 follower su Twitter. Shooter McGavin ha persino fatto delle apparizioni sul sito web Cameo, dove gli utenti possono chiedere alle celebrità di parlare direttamente con loro a un prezzo variabile.

McDonald afferma che portare il sorriso sui volti dei fan è stato particolarmente gratificante durante la pandemia. "Se riesci a cambiare la giornata di una persona, hai ottenuto qualcosa".

Riesce a suscitare l'entusiasmo per il film ovunque vada, in particolare attirando l'attenzione in occasione di eventi sportivi popolari, dove i fan gli chiedono di ricreare l'indelebile celebrazione del tiro a segno di McGavin.

"Ha reso il personaggio una specie di icona, il che è fantastico", dice. "Tutti amano odiare il cattivo".

Un sequel a tema Ryder Cup

Prima di ottenere il ruolo, McDonald aveva appena terminato il thriller fantascientifico "Unforgettable" con Ray Liotta.

"Ero lontano dai miei figli, che all'epoca erano molto piccoli, ed ero pronto a tornare a casa", racconta. "Ma dopo aver letto il copione, non ha avuto bisogno di essere convinto, dicendo che sapeva che sarebbe stato un idiota a rifiutare".

McDonald e Sandler sembrano desiderosi come i fan di riprendere i loro ruoli sullo schermo. Entrambi gli attori hanno rispolverato le loro mazze all'inizio di quest'anno, in occasione dell'anniversario del film, e si sono scambiati parole di scherno su Twitter per rievocare il famigerato duo di rivali.

A febbraio, durante un'apparizione al "Dan Patrick Show" di The Golf Channel, è stato chiesto loro se fosse possibile un sequel di "Happy Gilmore". "Sarebbe fantastico", ha detto Sandler a Patrick, mentre la sua co-star ha risposto con un pollice in su.

Onorando con orgoglio le sue origini irlandesi, McDonald ha suggerito alla CNN la possibilità di ricreare un sequel a tema Ryder Cup al Belfry. "Sarebbe davvero divertente, spero che lo scrivano", dice.

"Un attore ha cinque grandi ruoli nella sua vita, a meno che tu non sia Tom Cruise", aggiunge. "Ne ho tolto uno per 'Happy Gilmore', perché è stata un'esperienza così importante e gratificante per me".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com