Tutti abbiamo commesso degli errori", dice il grande golfista Greg Norman a proposito dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi

"Tutta questa storia dell'Arabia Saudita, di Khashoggi e dei diritti umani, è un argomento da trattare, ma anche il bene che il Paese sta facendo cambiando la sua cultura", ha detto Norman in occasione di un evento di LIV Golf al Centurion Club di St. Norman è presidente della LIV Golf.

Secondo le organizzazioni giornalistiche del Regno Unito, Norman ha dichiarato: "Tutti abbiamo commesso degli errori e vogliamo solo imparare da questi errori e come correggerli in futuro".

Un rapporto dell'intelligence statunitense ha indicato Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, come responsabile dell'approvazione dell'operazione che ha portato all'omicidio di Khashoggi nel 2018 - cosa che bin Salman nega.

Anche la situazione dei diritti umani del Paese è ampiamente criticata: dissidenti politici, attivisti per i diritti umani e delle donne, giornalisti e critici online sono stati storicamente molestati, detenuti, perseguiti e incarcerati per aver denunciato il governo saudita, secondo Amnesty International e altri gruppi internazionali per i diritti umani.

"Non ho avuto una conversazione personale con MBS, non l'ho mai incontrato, ma allo stesso tempo ho letto che il governo saudita ha fatto le sue dichiarazioni e i suoi commenti in merito e che vuole andare avanti", ha detto Norman mercoledì.

Norman ha già detto che la lucrosa lega di golf sostenuta dall'Arabia Saudita è una "nuova opportunità" per i giocatori e per questo sport.

All'inizio della settimana, LIV Golf, che debutterà a giugno, ha rivelato martedì un nuovo investimento di 2 miliardi di dollari e un programma di eventi ampliato.

La lucrosa serie di golf sostenuta dall'Arabia Saudita afferma che l'ultimo impegno finanziario "sarà utilizzato per finanziare l'espansione in corso e i montepremi del nuovo LIV Golf".

L'ex numero 1 del mondo Norman ha annunciato all'inizio di quest'anno la formazione della nuova lega di golf professionale a squadre.

L'iniziativa, sostenuta dal Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita, si impegna ad assegnare 250 milioni di dollari in montepremi totali, ospitando otto tornei che si terranno da giugno a ottobre.

La LIV "sosterrà i giocatori"

Il PGA Tour, in una nota datata martedì, ha negato il permesso ai giocatori che volevano partecipare al primo evento del LIV Golf, adducendo conflitti di programma.

La nota, che la CNN ha ottenuto dal PGA Tour, cita il fatto che l'evento di apertura della serie di golf sostenuta dall'Arabia Saudita, a Londra, si svolge nella stessa settimana dell'RBC Canadian Open, un evento del PGA Tour.

"Abbiamo notificato a coloro che hanno fatto richiesta che la loro richiesta è stata rifiutata in conformità con il regolamento dei tornei del PGA TOUR", si legge nella nota. "Pertanto, i membri del TOUR non sono autorizzati a partecipare all'evento londinese della Saudi Golf League in base al nostro regolamento".

Il numero uno del mondo Scottie Scheffler ha dichiarato di non aver riflettuto molto sulla decisione del PGA Tour di negare ai golfisti la liberatoria.

"Se si gioca qui sul PGA TOUR, in un evento che potrebbe essere una serie rivale del PGA Tour, essere un membro del nostro Tour non è sicuramente qualcosa che vogliamo che i nostri membri facciano, perché danneggia il torneo che abbiamo di fronte e questo è, sono sicuro che questo è il motivo per cui sono stati, perché non hanno rilasciato i giocatori", ha detto Scheffler.

"Perché se 15 ragazzi vanno a giocare lì, questo danneggia l'RBC e il Canadian Open", ha aggiunto Scheffler in vista del primo turno dell'AT&T Byron Nelson.

Norman ha detto che la LIV "sosterrà" i giocatori che vogliono partecipare al LIV Golf. Alla domanda se il suo team legale avesse predisposto delle ingiunzioni per proteggere i giocatori in caso di eventuali divieti, Norman ha risposto: "Sì".

"Sosterremo i giocatori, saremo al loro fianco, qualunque cosa sia. Siamo pronti a partire. Non vogliamo andarci, ma siamo pronti a farlo", ha aggiunto Norman.

"Sarà una scelta del giocatore. Non rimprovererò nessun giocatore che deciderà di giocare dove vuole. Gliene diamo la possibilità perché crediamo che la LIV sia qui per un lungo periodo di tempo".

"Se uno vuole andare esclusivamente sul PGA Tour, che lo faccia pure. Vi garantisco che alla fine molti verranno a giocare con LIV Golf", ha detto.

"Ho detto ai giocatori: 'Vi copriamo le spalle. È semplice. Difenderemo, rimborseremo e rappresenteremo", ha aggiunto.

Aparnaa Seshadri ha contribuito con un servizio.

Fonte: edition.cnn.com