Tutte le cose di cui Taylor Swift ci ha fatto interessare quest'anno

Sin dalle prime fasi della sua carriera, la Swift ha sempre tenuto in pugno il ciclo delle notizie, facendo notizia per qualsiasi cosa, dai suoi interessi sentimentali alla vendita dei suoi master e alle conseguenti ristampe.

Eppure il 2023 sembra essere stato il suo anno più importante. Con un tour mondiale da record, un film concerto di accompagnamento e una relazione di alto profilo e degna di nota con uno dei migliori giocatori della NFL, la Swift sta vincendo l'anno in un modo che la maggior parte delle persone può solo sognare.

Come se non bastasse, è stata nominata "Persona dell'anno " dalla rivista Time, un titolo riservato ai creatori di cambiamenti culturali come l'ex presidente Barack Obama (2008 e 2012), ai giornalisti perseguitati come Jamal Khashoggi, assassinato per aver dissentito dal governo saudita(2018) e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky (2022). L'attrazione gravitazionale di Swift è così forte da rivaleggiare con quella dei leader mondiali.

In onore di uno dei migliori anni della Swift, ecco una carrellata di tutte le cose che ci ha fatto notare quest'anno.

L'attacco dei Kansas City Chiefs

Quando la Swift ha iniziato a frequentare il tight end dei Chiefs Travis Kelce, probabilmente uno dei più grandi giocatori nella sua posizione, internet è apparentemente imploso. Fresca di rottura con l'attore Joe Alwyn, la nuova storia della Swift con Kelce è diventata rapidamente un'ottima fonte di ispirazione per i fan, che hanno scovato i vecchi post di Kelce su X, precedentemente noto come Twitter, e hanno analizzato ogni loro movimento.

La presenza della Swift alle partite dei Chiefs è diventata anche un continuo "Dov'è Waldo?", dato che la star è stata spesso fotografata mentre faceva il tifo per il suo nuovo boo insieme a persone come la ginnasta Simone Biles e la madre di Kelce, Donna.

Il suo potere di star era così intenso che ha portato a un'impennata del 400% nelle vendite di magliette di Kelce e ha fatto salire i prezzi dei biglietti dei Chiefs, dato che gli Swifties correvano alle partite nella speranza di intravederlo. Durante le trasmissioni, Swift e isuoi devoti sono diventatiparte integrante dei discorsi dei commentatori della NFL, con grande disappunto di alcuni tifosi.

Non c'è molto che possa oscurare il football negli Stati Uniti, ma quest'anno la Swift ci è riuscita.

Apparentemente Ranch

Ogni dettaglio della presenza della Swift alle partite dei Chiefs è stato esaminato, compreso quello che ha mangiato. In un caso, secondo il resoconto di un fan, il suo pasto consisteva in offerte di pollo, ketchup e "apparentemente ranch".

La frase è diventata rapidamente un meme, tanto che la Heinz ha sviluppato un'edizione limitata di salsa "Ketchup e apparentemente ranch", una strizzata d'occhio ai fan e anche, francamente, una manovra di marketing.

Avere così tanto potere da far adottare a un marchio nazionale i vostri accompagnamenti preferiti per il pollo? È solo una normale domenica per Swift.

Trasporto pubblico

L'Eras Tour, che ha registrato il tutto esaurito, ha fatto sì che i fan si affidassero ad autobus, metropolitane e treni (ohimè!) per raggiungere i luoghi di spettacolo, rivitalizzando il sistema di trasporto pubblico di molte città.

A Chicago, la CTA ha fornito 5,63 milioni di corse nella settimana dal 4 al 10 giugno, il numero più alto dall'inizio della pandemia. La CTA ha attribuito il picco al tutto esaurito dello spettacolo di Swift di quella settimana. Ad Atlanta, quasi 140.000 persone hanno affollato il sistema Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority della città, più di tre volte il numero di passeggeri di un normale fine settimana, secondo quanto riportato in precedenza dalla CNN. Filadelfia e New Jersey hanno registrato un incremento simile.

Anche gli alberghi e i ristoranti ne hanno beneficiato, e il tour della Swift ha portato a un aumento delle economie locali in tutto il Paese, un'enorme vittoria per molti che continuano a temere una recessione imminente. Come ha detto il Wall Street Journal, "È la semplice Taylornomics".

Ristoranti di tendenza a Manhattan

Il fatto che Swift vada a mangiare fuori può non sembrare significativo per alcuni. Ma, come ha spiegato Rachel Handler su Vulture, la Swift non è una celebrità normale, né una normale cliente della classe media. Eppure, per un periodo dello scorso autunno, la Swift è stata regolarmente fotografata mentre usciva da alcuni dei ristoranti e bar più trendy di Manhattan, insieme a un gruppo di amici a rotazione, composto da star.

Anche se non si può dire perché Swift lo abbia fatto: Semplicemente non aveva cibo a casa? Voleva forse bere qualcosa con le ragazze? Il suo chef privato era in vacanza? A prescindere dalla motivazione, la cosa ha provocato un breve scalpore nella scena gastronomica di Manhattan. Handler ha ripercorso i passi della Swift in tutta la città, chiedendo a Emilio di Emilio Ballato cosa si prova quando la Swift mangia nel tuo ristorante. La sua risposta è stata semplice: "Cosa posso dirvi? Mangia, paga e se ne va". Le celebrità sono proprio come noi.

I dettagli della distribuzione cinematografica

Girato in tre notti durante la sua residenza al SoFi Stadium di Los Angeles in agosto, il film concerto "Eras" della Swift ha battuto i record nel suo weekend di apertura. Ha incassato 96 milioni di dollari, diventando così il film di concerti con il più alto incasso nazionale per un weekend di apertura, secondo AMC.

Ma questo non è l'unico modo in cui la Swift ha cambiato il gioco con il suo film concerto. La Swift ha prodotto il film da sola e lo ha distribuito direttamente attraverso AMC Theatres, invece che attraverso un distributore tradizionale di Hollywood. In questo modo, ha tagliato fuori i soliti intermediari dei grandi studios hollywoodiani ed è riuscita a garantire a sé e al suo team un guadagno molto più alto.

Si tratta di una strada decisamente non convenzionale, che potrebbe essere utilizzata da altre grandi star. Beyoncé ha fatto una mossa simile per il film del suo tour Renaissance, e anche se pochi hanno il potere delle star di Queen Bey e Swift, la tendenza potrebbe essere da tenere sotto controllo.

Il nucleo del campo estivo

In "You're on Your Own, Kid", Swift invita gli ascoltatori a "fare i braccialetti dell'amicizia" invece di desiderare l'amore. La frase viene pronunciata solo una volta, ma una volta è sufficiente: I braccialetti dell'amicizia, improvvisamente, erano ovunque, anche se il brano era stato pubblicato l'anno scorso.

Gli Swifties hanno fatto razzia nei loro negozi di artigianato locale per infilare con cura i braccialetti dell'amicizia come parte del loro look per l'Eras Tour, facendo dei braccialetti un punto fermo del tour. Anche le celebrità hanno sfoggiato questa tendenza. Nicole Kidman ha ricevuto alcuni braccialetti durante lo show della Swift, così come Jennifer Lawrence e, naturalmente, la stessa Swift.

Anche la sua guardia di sicurezza non è rimasta immune ai ricordi del passato. Se l'anno prossimo li vedrete sulle passerelle, non sorprendetevi.

Monopoli e Ticketmaster

Alla fine dell'anno scorso Live Nation, la società madre di Ticketmaster, ha dovuto affrontare pesanti critiche per la sua gestione pasticciata delle prevendite per l'imminente Eras Tour della Swift, che ha lasciato milioni di fan nell'impossibilità di acquistare i biglietti o senza biglietti, nonostante l'acquisto.

Sebbene Ticketmaster e Live Nation siano da tempo oggetto di critiche per il loro potere monopolistico sulla vendita dei biglietti, l'incidente è stato uno dei principali fattori che hanno spinto il Congresso a indagare sull'azienda. I legislatori hanno interrogato il direttore finanziario di Live Nation a gennaio e il mese scorso una sottocommissione del Senato ha emesso un mandato di comparizione nei confronti della società, richiedendo documenti relativi a "prezzi dei biglietti, tariffe e pratiche di rivendita".

Far intervenire il governo degli Stati Uniti dopo che una società ha gestito male la vendita dei biglietti per il vostro imminente tour non è un potere che molti artisti possono esercitare. Qualunque cosa accada, dovrete almeno in parte ringraziare la Swift.

