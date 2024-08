- Tutte le 20 stazioni della Riedbahn sono state riprogettate

Sulla tratta Riedbahn attualmente chiusa tra Francoforte e Mannheim, tutte le 20 stazioni saranno anch'esse rinnovate. Le cinque stazioni in Baden-Württemberg e le 15 in Assia verranno modernizzate, rese più accoglienti e confortevoli per i pendolari e i viaggiatori, ha dichiarato Sandra Schreiner, responsabile del design regionale dei 20 punti presso la Bahn. A Groß-Gerau, in Assia, la Bahn ha presentato il concetto per i lavori di ristrutturazione, che sono attualmente in corso. Secondo un portavoce della Bahn, questo concetto verrà implementato in seguito su tutte le 41 linee attualmente oggetto di ristrutturazione generale.

Sono previsti, tra le altre cose, nuovi sistemi di orientamento, passaggi sottoterra luminosi con mosaici in piastrelle a tema locale o nuova illuminazione. Alcune stazioni riceveranno nuove rampe e ascensori per l'accesso senza barriere. Il prossimo martedì, il Ministro dei Trasporti federale Volker Wissing (FDP) pianifica di visitare il cantiere e il traffico sostitutivo.

La Bahn sta implementando un nuovo concetto di modernizzazione su questa tratta per la prima volta. Il ritardo decennale nella manutenzione verrà affrontato in un processo accelerato. La Riedbahn è la prima di 41 linee a essere completamente rinnovata entro il 2031. Attualmente, sono previsti costi di 1,3 miliardi di euro solo per questo tratto. Secondo la Bahn, la tratta tra Francoforte e Mannheim è uno dei corridoi nazionali più trafficati - e viene considerata particolarmente soggetta a interruzioni.

