13:40 "Al momento, non sembra un'incursione 'limitata' nel Kursk come dichiarato da Scholz" Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz vede l'avanzata ucraina nel territorio russo come un'operazione spazialmente e temporalmente limitata. Tuttavia, secondo le osservazioni della corrispondente di ntv Nadja Kriewald a Sumy, nell'Ucraina orientale, non ci sono attualmente prove a sostegno di questa affermazione. Al contrario, Kriewald sottolinea che la situazione sembra essere in escalation.

13:20 Aerei russi apparentemente distrutti durante gli attacchi a Sawaslejka Secondo i rapporti, diversi aerei russi sono stati distrutti durante gli attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka. Suspilne, il broadcaster pubblico ucraino, riferisce queste informazioni, ottenute dal servizio di sicurezza. L'incidente sarebbe avvenuto l'16 agosto, con la distruzione di un MiG-31K supersonico e di due Il-76 strategici. Il 13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito, causando danni a un altro MiG-31K/I. Si dice che altri cinque aerei, probabilmente MiG-31K/I, siano stati danneggiati.

13:06 Servizio di sicurezza russo indaga su giornalisti stranieri nella regione di Kursk Il Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha avviato procedimenti penali contro diversi giornalisti stranieri a causa di rapporti sulla regione di Kursk, dove le forze ucraine controllano diversi insediamenti. Secondo il FSB, sono state avviate procedure legali contro un reporter di CNN e due giornalisti ucraini per aver apparentemente attraversato illegalmente il confine di stato. Il filmato nella città di Sudcha, sotto il controllo ucraino, avrebbe scatenato le indagini. Il FSB ha annunciato che emetterà presto mandati di arresto internazionali. I giornalisti potrebbero affrontare fino a cinque anni di prigione se riconosciuti colpevoli in Russia. È degno di nota che il giornalista americano Evan Gershkovich è stato recentemente rilasciato da un campo di lavoro russo come parte di uno scambio di prigionieri dopo essere stato condannato a 16 anni per presunta spionaggio.

12:34 Zelenskyy nella regione di frontiera: "Fondo di scambio" rifornito Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, dove le truppe ucraine hanno avanzato nel territorio russo due settimane fa. Ha annunciato la cattura di un'altra località nella regione di Kursk e il rifornimento del "fondo di scambio", riferendosi allo scambio di prigionieri russi per i captivity ucraini. Zelenskyy ha sottolineato che la frequenza e il numero di civili uccisi a Sumy sono diminuiti dopo l'offensiva del Kursk. Ha condiviso un video di sé stesso con il comandante in capo delle truppe ucraine, Oleksandr Syrskyi, che discute i rinforzi delle truppe nell'est dell'Ucraina, dove la Russia sta avanzando ulteriormente.

12:06 Attività di droni sospetti sulla critical infrastructure della Schleswig-Holstein Droni sospetti di origine russa sono stati apparentemente avvistati sopra il più grande parco industriale della Schleswig-Holstein. Il giornale "Bild" riferisce che i droni hanno continuato a volare a velocità elevate sopra la centrale nucleare dismessa e la terminale GNL a Brunsbüttel. La Procura della Repubblica di Flensburg sta indagando sul caso, sospettando spionaggio con l'obiettivo di sabotaggio. La polizia registra ripetute violazioni della zona di divieto di volo sopra la centrale nucleare. Si dice che i droni siano agenti russi, potenzialmente lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Per maggiori dettagli, clicca qui.

11:40 L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv emette un avvertimento su possibili attacchi aerei imminenti L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv ha emesso un avvertimento sull'aumento del rischio di attacchi aerei prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto. L'ambasciata indica che la Russia potrebbe condurre attacchi con droni e missili nei prossimi giorni e nel weekend. L'Ucraina commemora il 33° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica durante questa celebrazione. La Russia ha condannato l'avanzata non provocata delle truppe ucraine nella regione di frontiera di Kursk come provocazione, minacciando una risposta appropriata.

11:13 Base aerea militare in fiamme a Volgograd Un incendio si è verificato in un punto di supporto militare a Marinovka, un paese nella regione sud-ovest russa di Volgograd. I residenti riferiscono di aver sentito esplosioni. Le autorità accusano l'Ucraina di aver causato l'incendio con un attacco con drone. Non ci sono state segnalazioni di vittime.

10:41 La Russia ora costruisce bunker nella regione di Kursk in risposta alle minacce dell'Ucraina Secondo le autorità locali, sono in corso la costruzione di rifugi in cemento prefabbricati in tutta la regione di frontiera russa di Kursk per la popolazione. Il governatore regionale Alexei Smirnov spiega che le autorità locali hanno designato luoghi centrali per l'installazione di moduli prefabbricati. I bunker vengono costruiti alle fermate dell'autobus e altri punti strategici, compreso Kursk, dove si trova una centrale nucleare russa. La Russia nega la pretesa.

09:09 Delegazione del Congresso USA Discute l'Uso di Armi a Lungo Raggio contro i Bersagli Russi con il Ministro della Difesa UcrainoIl Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov sta discutendo con una delegazione bipartisan del Congresso USA a Kyiv. Secondo il ministero, il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone stanno discutendo la situazione sul fronte e la politica di Washington sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Umerov ha menzionato: "Ho sottolineato che dobbiamo ottenere l'approvazione immediata dai nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici."

08:36 Lanciata la Campagna per Fornire Robot per la Rimozione di Mine all'UcrainaL'attore americano Mark Hamill, famoso per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Guerre Stellari", sta raccogliendo fondi per i robot per la rimozione di mine per l'Ucraina. In collaborazione con l'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, stanno cercando di raccogliere 441.000 dollari attraverso la loro campagna "Terreno Sicuro". Questi robot possono rimuovere le mine anche nelle aree più difficili, consentendo agli operatori di rimanere al sicuro a distanza. Secondo Snyder, "Uno dei peggiori crimini commessi dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine". Ha inoltre dichiarato che nelle aree non occupate vicino alle linee del fronte, le persone devono correre rischi per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Questi robot consentirebbero la rimozione delle mine e salverebbero vite. L'Ucraina è pesantemente minata e la sua bonifica potrebbe richiedere decenni.

08:01 Russi si Preparano per "Nuova Realtà" a Causa dell'Attacco Ucraino a KurskL'attacco ucraino a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda di Mosca. Una fonte vicina al Cremlino ha detto a un portale russo indipendente, Meduza, con sede a Riga, "Ma anche la penetrazione nel territorio russo e il controllo sulle città è un evento nuovo e molto spiacevole". Per placare l'ansia crescente tra i russi, il Cremlino sta cercando di prepararli per una "nuova realtà" e una "nuova normalità". Il messaggio è: il nemico ha effettivamente penetrato il territorio russo, è sull'orlo della sconfitta - ma il ritorno del territorio richiederà tempo, e i russi devono aspettare. Nel frattempo, si incoraggia i residenti a "convertire la negatività e lo shock in una direzione positiva" - ovvero contribuendo con forniture di aiuti per la regione di Kursk. La maggior parte degli ufficiali intervistati da Meduza ritiene che i combattimenti nella regione di Kursk potrebbero durare diversi mesi. Una fonte vicina al governo specifica che questa stima è "abbastanza ottimistica - se tutto va bene".

07:30 Installazione Militare Russa a Volgograd Colpita da Attacco di Drone UcrainoLe autorità russe hanno confermato che un'installazione militare nella regione meridionale di Volgograd è stata data alle fiamme a seguito di un attacco di drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha annunciato su Telegram che il drone si è schiantato sull'installazione. Non ci sono state vittime. Bocharov non ha specificato quale installazione militare fosse interessata. Tuttavia, ha dichiarato che il villaggio di Marinovka è stato preso di mira durante l'attacco, dove la Russia mantiene una base aerea.

06:56 Ex Consigliere per la Sicurezza USA: Putin Manipolato TrumpSecondo l'ex consigliere per la sicurezza USA, il generale Herbert Raymond McMaster, il leader russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente USA Donald Trump. Lo rivela il libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", come riportato dal "The Guardian". "Putin, un ex agente del KGB spietato, ha giocato sull'ego e le insicurezze di Trump con adulazioni", ha detto McMaster. Putin ha chiamato Trump 'una persona eccezionale, talentuosa, al di là di ogni dubbio'. Putin aveva un'influenza quasi ipnotica su Trump, secondo McMaster, che ha lavorato come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno. McMaster aveva apparentemente avvertito Trump: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". Ha suggerito che Putin era sicuro di poter "giocare" con Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni e un ritiro economico delle forze USA dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Segnalato Incendio alla Base Aerea Russa a Volgograd

Sono state segnalate esplosioni nella città russa di Kalach-on-Don nella regione di Volgograd durante la notte. Diversi canali Telegram russi suggeriscono che queste erano dovute a un attacco con drone. Si dice che un incendio si sia verificato in una base aerea vicina. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il bersaglio era probabilmente la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. I testimoni nella zona hanno riferito di aver sentito da sei a dieci esplosioni forti accompagnate dai caratteristici suoni dei droni, secondo i report Telegram.

Il leader del SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriori sostegni all'Ucraina. In caso fosse impossibile distribuire i miliardi pianificati dai fondi russi confiscati all'Ucraina, la Germania offrirà fondi aggiuntivi, ha detto Klingbeil in un podcast con il vicedirettore del "Bild" Paul Ronzheimer. "Non dobbiamo raggiungere il punto in cui commentiamo: 'Non ci sono più fondi per l'Ucraina'. In quel caso, saremmo ovviamente tenuti a cercare fonti di denaro in Germania", ha avvertito Klingbeil. "Siamo responsabili dell'Ucraina. Dobbiamo trovare soluzioni e le troveremo."

04:27 Ucraina Discute i Bersagli degli Attacchi notturni con i Droni

Il servizio di intelligence militare ucraino HUR ha parlato degli obiettivi degli attacchi notturni con i droni in Russia. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazioni radio, ha rivelato il capo del HUR Kyrylo Budanow al sito di notizie militari "The War Zone". Sono stati utilizzati circa 50 droni. La valutazione dei danni è in corso. Le autorità russe hanno dichiarato di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo il giorno successivo.

03:09 Misure di Sicurezza per le Elezioni a Kursk

13:34 Fico si sente "pressione dell'opinione" nella politica esteraIl Primo Ministro slovacco Robert Fico lamenta la "pressione dell'opinione" nelle democrazie occidentali. Egli sostiene che coloro che divergono dal consenso su questioni importanti di politica estera sono "casualmente sottoposti a pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali. In una dichiarazione per l'anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico paragona la repressione violenta della "Primavera di Praga" da parte delle truppe del Patto di Varsavia alla che considera la pressione dell'opinione esistente oggi in Europa. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE per l'Ucraina e affronta accuse di essere pro-russo come conseguenza.

00:12 L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giornoL'Ucraina riferisce 46 attacchi russi lungo la linea del fronte vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina nel corso di un giorno. Di questi, 44 sono stati respinti, riferisce lo Stato Maggiore. Alle 21:00 CET, il conflitto armato continua in altre due sezioni. Qui, 238 soldati russi sono stati uccisi o feriti negli scontri. Non sono forniti dati sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato.

23:09 La Russia accusa l'Ucraina di incursione in BryanskLa Russia sostiene di aver respinto un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione di Bryansk, che confina con Kursk. L'incursione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata sconfitta dalle forze del servizio di sicurezza federale russo (FSB) e dalle unità militari, secondo quanto dichiarato dal governatore di Bryansk Alexander Bogomaz in un post su Telegram. "Il nemico è stato preso di mira", si aggiunge. La situazione è attualmente "sotto controllo".

22:15 Zelensky cita l'aspettativa per i miliardi promessi di aiutiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la speranza per la rapida erogazione dei miliardi di aiuti promessi dall'Occidente, che saranno parzialmente finanziati dai proventi dei beni dello Stato russo confiscati. Nonostante numerosi pronunciamenti politici da parte degli alleati dell'Ucraina, Zelensky dice nel suo discorso video notturno che "abbiamo bisogno di un meccanismo funzionante". L'Ucraina chiede che i proventi dei beni russi siano utilizzati per proteggersi dall'aggressione russa. "Le trattative pertinenti sono in corso da troppo tempo e ora abbiamo bisogno di decisioni", sottolinea ulteriormente Zelensky. I paesi del G7 hanno concordato nel loro summit di giugno di offrire nuovi aiuti finanziari a Kyiv, con un prestito generoso di 50 miliardi di dollari garantito da pagamenti di interessi sui beni russi sequestrati.

21:52 Putin rende omaggio ai legami strategici con la CinaIl Presidente russo Vladimir Putin evidenzia i legami in crescita con la Cina. "I nostri rapporti commerciali sono in piena espansione (...). Entrambi i governi danno la priorità ai legami commerciali ed economici, con risultati positivi", dice durante un incontro con il Premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "progetti e programmi congiunti su larga scala nei settori economico e umanitario", continua Putin. Li elogia i rapporti sino-russi, notando che sono a un "livello senza precedenti". La partnership strategica tra Russia e Cina si è approfondita dall'invasione russa dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina è un importante partner commerciale tra le sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta di libertà su cauzione di Bulgakov respintaL'ex vice ministro della difesa russo Dmitri Bulgakov rimarrà in detenzione dopo che la sua richiesta di arresti domiciliari con condizioni rigorose è stata respinta e il suo appello contro la sua detenzione è stato respinto. La corte di Mosca ha anche accolto la richiesta di detenzione di due presunti complici di Bulgakov. La loro società ha ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando danni di circa 50 milioni di rubli (500.000 euro), secondo gli intermediari, riferisce l'agenzia di stampa statale TASS.

21:00 L'Ucraina rafforza la sua presenza a PokrovskSecondo la dichiarazione del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta rafforzando il suo personale militare nella regione contesa di Pokrovsk, situata nell'est del paese. Zelensky ha menzionato in un discorso televisivo che sono consapevoli delle strategie delle truppe russe nella zona. Inoltre, Zelensky ha affermato che le forze ucraine stanno ancora avanzando nel territorio russo di Kursk, con alcune regioni sotto il controllo ucraino, although he didn't disclose additional details.

20:41 Decreto post: numerosi ucraini in Ungheria devono lasciare i rifugi per profughiDopo l'esecuzione di un decreto in Ungheria che revoca la protezione generale per i rifugiati ucraini, numerosi ucraini in Ungheria sono a rischio di perdere i loro rifugi per profughi. Come riferito dall'organizzazione Migration Aid, i rifugi privati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, per lo più donne e bambini rom della regione ucraina occidentale di Transcarpathia, dove c'è una significativa minoranza ungherese, sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia.

