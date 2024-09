Turista tedesca e neonato portati via dalle forti correnti alluvionali

In pieno cuore della Toscana, piogge estreme hanno causato l'inondazione di un torrente, portando a violenti straripamenti che hanno portato via una donna tedesca e il suo bambino di 5 mesi. Come confermato dal rappresentante dei vigili del fuoco italiani, queste due persone sono ora disperse.

La coppia dispersa è stata identificata come una nonna e il suo piccolo. Si trovavano in vacanza con la loro famiglia a Montecatini Val di Cecina vicino a Pisa, godendosi le ferie quando il tempo ha peggiorato.

La famiglia, compresi i nonni e i genitori del bambino, si è riunita sul tetto della loro casa in affitto mentre la pioggia aumentava, secondo i vigili del fuoco. Avevano trascorso più di una settimana in Toscana, come spiegato dai Carabinieri locali di Pisa. La nonna è nata nel 1963, mentre i genitori del bambino sono sulla trentina. Le forti piogge della notte di lunedì hanno colpito Pisa e Livorno, trasformando la popolare regione turistica della Toscana in un mare in tempesta.

Il torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina ha superato gli argini, allagando il paese e causando danni ingenti. Secondo un comandante dei vigili del fuoco, la famiglia è stata travolta da un'ondata potente che ha raggiunto i 2,5 metri, lasciando i genitori del bambino e il nonno aggrappati per la vita a pilastri e altri oggetti fissi. Tuttavia, la forza travolgente dell'acqua ha reclamato la nonna e il suo nipotino.

Un Diluvio in un Battibaleno

Le ricerche delle due persone disperse sono iniziate poco dopo la notte di lunedì, secondo il portavoce dei vigili del fuoco. I servizi di emergenza, i sommozzatori e gli addestratori di cani si stanno dedicando alla missione, aggrappandosi alla speranza di poter ancora trovare le due persone. Purtroppo, si prevede che i due corpi possano essere intrappolati sotto cumuli di alberi caduti e altri detriti sepolti nel letto del torrente Sterza.

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso i suoi pensieri sui social media sulla quantità di pioggia caduta in così poco tempo. Ha dichiarato: "226 millimetri di precipitazioni hanno colpito i comuni in sei ore. Non c'è stato alcun altro evento di pioggia singolo così intenso in questa regione dal'inizio delle registrazioni meteorologiche".

