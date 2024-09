Turista di origine tedesca soccombe a un incidente di attacco di squalo.

Un incidente tragico si è verificato al largo della costa sud-ovest dell'Africa: una turista tedesca ha perso la vita a seguito di un attacco di squalo mentre nuotava nell'Atlantico. La vacanziera di 30 anni è stata prontamente soccorsa da un elicottero spagnolo, ma purtroppo ha subito un attacco di cuore fatale durante il volo diretto alle Isole Canarie, come riportato da "Atlántico Hoy" e altri media spagnoli, citando i servizi di soccorso marittimo nazionali.

Si dice che la turista si trovasse a bordo di un catamarano britannico quando ha deciso di fare il bagno, a circa 500 chilometri a sud delle Isole Canarie, al largo delle coste del Sahara Occidentale, il lunedì. È stata poi attaccata brutalmente da uno squalo, perdendo la parte inferiore della gamba. Al momento del suo arrivo all'Ospedale Universitario Doctor Negrín a Las Palmas, a Gran Canaria, nelle prime ore di martedì, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Secondo "Atlántico Hoy", i servizi di soccorso marittimo spagnoli hanno inizialmente cercato assistenza dalle autorità del vicino Marocco, ma hanno rifiutato di offrire aiuto. In risposta, la forza aerea spagnola ha inviato prontamente un elicottero di soccorso.

Gli attacchi di squalo agli esseri umani in questa particolare area dell'Oceano Atlantico, a sud delle Isole Canarie, sono estremamente rari. "Atlántico Hoy" ha menzionato che sono stati documentati solo sette tali incidenti dalla fine del XVI secolo. L'identificazione della specie di squalo responsabile dell'attacco, nonché l'origine specifica della vittima, rimane un mistero.

Secondo uno studio condotto dal database del International Shark Attack File presso l'Università della Florida, gli attacchi di squalo "non provocati" a livello mondiale sono aumentati nel 2023. Nel 2023 sono stati registrati 69 tali attacchi, rispetto ai 63 dell'anno precedente. La maggior parte di questi attacchi si è verificata lungo la costa degli Stati Uniti, con un totale di dieci morti - quattro in Australia, due negli Stati Uniti, uno alle Bahamas, uno in Egitto, uno in Messico e uno nel territorio d'oltremare francese di Nuova Caledonia.

La turista sfortunata che ha perso la vita in un attacco di squalo stava nuotando in acque note per i loro rari attacchi di squalo.

