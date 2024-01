Turista britannico condannato a 15 anni in Iraq per furto di antichità

La famiglia di Fitton, che teme che il geologo in pensione possa morire mentre sconta la pena, si è detta "sconvolta" dal verdetto di lunedì e ha esortato il governo britannico a chiedere il suo rilascio.

Secondo una petizione avviata dalla sua famiglia, Fitton è stato arrestato il 20 marzo all'aeroporto internazionale di Baghdad quando i funzionari doganali hanno trovato 12 frammenti nel suo bagaglio. I frammenti sono stati inviati al Museo Nazionale Iracheno per essere analizzati e sono stati classificati come artefatti, si legge nella petizione.

Fitton è stato accusato di aver tentato di contrabbandare artefatti fuori dal Paese secondo le leggi irachene sulle antichità.

Un uomo tedesco arrestato a marzo, Volker Waldmann, è stato dichiarato non colpevole per mancanza di prove ed è stato rilasciato lunedì, secondo Thair Soud, l'avvocato di Fitton.

Sulla pagina della petizione, la famiglia di Fitton ha dichiarato che stava facendo un tour geologico e archeologico nell'antica città meridionale irachena di Eridu quando ha raccolto i 12 frammenti. Hanno detto che non c'erano guardie o cartelli che vietassero la rimozione degli oggetti.

Soud dice che il suo cliente non sapeva cosa fossero gli oggetti e che erano stati presi da una discarica in un'area archeologica. Ha detto che il suo cliente ama le pietre e le raccoglie da ogni luogo che visita, sostenendo di non avere alcun intento criminale.

Soud ha dichiarato che la decisione sarà impugnata.

"Siamo assolutamente sconvolti da questa notizia", ha dichiarato la famiglia di Fitton alla CNN. "Per un uomo dell'età di Jim, 15 anni in una prigione irachena equivalgono a una condanna a morte. Soprattutto per un crimine così banale e dubbio, un crimine di cui Jim non era nemmeno consapevole quando lo ha commesso".

"Siamo completamente affranti dal fatto che i nostri migliori sforzi, una forte difesa legale e una costante campagna, abbiano portato a questo risultato".

La famiglia ha anche parlato di frustrazione per la mancanza di supporto da parte delle autorità britanniche nell'assistere la situazione di Fitton.

"Siamo delusi, anzi sbalorditi, per la totale mancanza di azione del nostro governo in questo caso fino ad oggi", hanno dichiarato. "Stiamo lanciando un appello e continueremo a lottare per la libertà di Jim, esortando il governo a sostenerci in ogni modo possibile e ad aprire linee di comunicazione con noi ad alto livello".

Interrogato sul caso di Fitton, un portavoce del Foreign, Commonwealth & Development Office del Regno Unito ha dichiarato alla CNN: "Stiamo fornendo assistenza consolare a un cittadino britannico in Iraq e continuiamo a sostenere la sua famiglia. Siamo in contatto con le autorità locali".

Immagine in alto: Jim Fitton, al centro, è stato riconosciuto colpevole di aver tentato di contrabbandare antichità. Il turista tedesco Volker Waldmann, a destra, è stato dichiarato non colpevole per mancanza di prove. Credito: Hadi Mizban/AP

Tasmiyah Randeree ad Abu Dhabi e Benjamin Brown a Londra hanno contribuito a questa storia.

Fonte: edition.cnn.com