- Turingia: i politici di sinistra sotto i riflettori

Durante le indagini su sospetti di detenzione di materiale pedopornografico, il nome del sospetto politico di Sinistra è stato noto agli investigatori solo alla fine di luglio. "Date le circostanze, tutte le misure investigative dovevano essere sospese poiché la persona in questione è un parlamentare", ha dichiarato il portavoce della Procura di Erfurt, Hannes Grünseisen, all'agenzia di stampa tedesca. Solo dopo la revoca dell'immunità del parlamentare, è stato possibile effettuare perquisizioni, comprese quelle nell'ufficio del parlamentare, martedì.

Secondo il portavoce, il caso è stato trasferito a questa procura nel aprile 2024 da un'altra Procura. In quel momento, l'indagine era ancora in corso contro una persona ignota.

Quando il sospetto è stato identificato, è stata presentata una richiesta per revocare l'immunità del parlamentare. Non c'è alcun legame temporale o altro tra le prossime elezioni statali della Turingia, che si terranno tra circa tre settimane, e le perquisizioni, ha dichiarato il portavoce.

both the parliamentary group leader of the Left Party, Steffen Dittes, and other senior members of the party have expressed shock at the allegations in recent days and pledged their full support to the investigating authorities.

