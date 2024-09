Turingia: Höcke potrebbe affrontare preoccupazioni per assicurarsi un seggio elettorale diretto

Alle elezioni in Turingia, l'ingresso diretto del leader della fazione AfD Björn Höcke nel parlamento regionale è sotto seria minaccia. Con il 68% delle circoscrizioni conteggiate, il candidato CDU Christian Tischner è in testa. Ha ottenuto il 42,3% dei voti, mentre Höcke lo segue da vicino con il 40,4%. Se Tischner riuscirà a ottenere la maggioranza dei voti nella circoscrizione di Greiz II, Höcke non sarà in grado di ottenere un mandato diretto. Dovrebbe quindi fare affidamento su un seggio in parlamento attraverso la lista di stato, che guida. Tuttavia, se numerosi candidati dell'AfD avranno successo come candidati diretti, nessuno entrerà in parlamento attraverso la lista di stato.

19:50 Höcke sull'AfD: "La politica del firewall ha fallito" L'AfD sta facendo importanti progressi nel parlamento regionale della Turingia, diventando la forza dominante. "La politica del firewall ha fallito," ha detto il candidato principale Björn Höcke. In un'intervista a ntv, ha descritto il risultato delle elezioni come un "traguardo storico" e ha discusso della formazione della coalizione in arrivo.

19:42 Ramelow: Il partito di sinistra è "cannibalizzato" Il ministro presidente uscente della Turingia Bodo Ramelow attribuisce la "cannibalizzazione" del suo partito di sinistra a due motivi principali: "Da un lato, la CDU ha costantemente equiparato l'AfD e la sinistra, ha costantemente utilizzato la 'rhetorica dell'esclusione' nei nostri confronti, nonostante abbiamo collaborato per cinque anni nella costruzione del paese," ha detto Ramelow in un'intervista a ntv. Come altro fattore per il declino della sinistra, Ramelow ha indicato il BSW, che aveva promesso di portare l'AfD al 17% dei voti, ma in realtà "ha consegnato i nostri voti". Ramelow potrebbe comunque festeggiare l'alta affluenza alle urne.

19:26 Nouripour sull'AfD: "I miei pensieri sono con coloro che hanno paura" L'AfD sta vincendo con più del 30% alle elezioni statali della Sassonia e della Turingia, lasciando indietro i partiti del semaforo. Il leader dei Verdi Omid Nouripour vede il risultato delle elezioni dell'AfD come un "punto di svolta" e un appello a difendere insieme la democrazia.

19:13 Proiezione per la Sassonia: La vittoria della CDU si sta restringendo L'ultima proiezione di ZDF per la Sassonia mostra l'AfD che accorcia le distanze con la CDU: i cristiano-democratici sono in testa solo con il 31,7%, a malapena davanti all'AfD al 31,4% dei voti. Il BSW è al 11,4%, l'SPD al 7,8% e i Verdi sarebbero più sicuri nel parlamento statale con il 5,5%. La sinistra mancherebbe la soglia del 5% con il 4,3%.

19:08 Wagenknecht vuole formare una coalizione con la CDU e potenzialmente l'SPD in Turingia Il leader del BSW Sahra Wagenknecht mira a formare una coalizione con la CDU e potenzialmente anche l'SPD in Turingia. "Speriamo molto di poter formare un buon governo insieme alla CDU alla fine - probabilmente anche con l'SPD," ha detto Wagenknecht in ARD. Dopo cinque anni di governo di minoranza, le persone speravano in un governo di maggioranza stabile che si sarebbe occupata di problemi concreti come la "massiva carenza di insegnanti" in Turingia. Allo stesso tempo, le persone cercavano un governo regionale che facesse sentire la sua voce nella politica nazionale - un governo, secondo Wagenknecht, che "si alzi per la pace, per la diplomazia" e contro il dispiegamento di missili USA in Germania. Wagenknecht ha escluso coalizioni con l'AfD per la Turingia.

19:02 Proiezione per la Turingia: Il successo dell'AfD continua a crescere Una proiezione di ZDF per il risultato delle elezioni in Turingia prevede che l'AfD sarà ancora più di successo delle prime previsioni. Secondo questa, il partito di estrema destra è destinato a ricevere il 33,1% dei voti nello stato. La CDU è al 24,3%, l'alleanza di Sahra Wagenknecht riesce a ottenere il 15% dal nulla. La sinistra, che attualmente ha Bodo Ramelow come popolare ministro presidente, perde quasi l'8% e si attesta al 11,7%. L'SPD ottiene il 6,6% e i Verdi il 4% dei voti.

18:56 Göring-Eckardt: Il successo dell'AfD è uno 'shock' democratico in Germania I politici del partito Verde sono più turbati dal successo dell'AfD in Turingia che dal loro stesso sconfitta elettorale. Katrin Göring-Eckardt, co-portavoce del partito Verde, vede il successo del partito di estrema destra come uno 'shock' per la Germania. Il leader del partito Omid Nouripour sente il dolore della sconfitta del suo partito come 'secondario' rispetto al fatto che l'AfD è diventata la forza più forte in un parlamento regionale.

18:39 Proiezioni in Sassonia: il vantaggio della CDU su AfD si riduceLe prime proiezioni della ZDF indicano una corsa serrata tra la CDU e l'AfD nelle elezioni dello stato della Sassonia. La CDU mantiene ora un leggero vantaggio, con il 31,9% dei voti, rispetto al 31,3% dell'AfD. BSW e SPD seguono con il 11,6% e il 7,8% rispettivamente. I Verdi e il partito di sinistra lottano per l'accesso al parlamento statale con il 5,2% e il 4,5% dei voti rispettivamente.

18:33 La leader dell'AfD Weidel spinge per l'ingresso nel governoLa leader federale del partito AfD, Alice Weidel, sostiene l'ingresso della sua parte nel governo sia in Turingia che in Sassonia. Utilizzando le "norme" del paese, sottolinea che, in quanto partito più forte, l'AfD dovrebbe avviare i colloqui. Secondo Weidel, gli elettori di entrambi gli stati sostengono la partecipazione dell'AfD e un governo stabile non può essere stabilito senza di loro.

18:30 Il segretario generale dell'SPD Kühnert riconosce i risultati della Turingia e della SassoniaIl segretario generale dell'SPD, Kevin Kühnert, ha riconosciuto il deludente risultato del suo partito nelle elezioni della Turingia e della Sassonia. Ha affermato che non è una notte da festeggiare per l'SPD e, sebbene abbiano affrontato sfide per anni, sono riusciti a mantenere una presenza nei parlamenti statali. Ha sottolineato il loro impegno per il cambiamento e ha riconosciuto la necessità di un maggiore dialogo e comprensione con gli elettori.

18:23 Höcke dichiara il risultato della Turingia una "vittoria storica" per l'AfDIl leader del gruppo parlamentare dell'AfD, Björn Höcke, ha celebrato i risultati della Turingia come una "vittoria storica". Ha suggerito che la ridicola strategia di separazione dovrebbe finire e che il cambiamento può essere raggiunto solo con l'influenza dell'AfD.

18:21 Chrupalla cambia rapidamente la posizione dell'AfD nella TuringiaIl leader del partito AfD, Tino Chrupalla, ha accolto i risultati della Turingia come un importante cambio di rotta, segnalando l'apertura a collaborazioni con tutti i partiti. Ha osservato che in Sassonia sono alla pari con la CDU e mirano a governare per il bene della Sassonia.

18:17 Il segretario generale della CDU Linnemann esclude una coalizione con l'AfD nella Turingia o nella SassoniaIl segretario generale della CDU, Carsten Linnemann, ha categoricamente respinto qualsiasi coalizione con l'AfD nella Turingia o nella Sassonia. Ha affermato che la CDU negozierà un governo dal centro del parlamento e ha espresso fiducia nella loro capacità di formare governi di successo. Ha caratterizzato la CDU come l'ultima forte partito popolare e i partiti del semaforo hanno sofferto di conseguenza.

18:13 Proiezione per la Sassonia: la CDU in testa, l'AfD si stringe, BSW al 12%Le prime proiezioni per le elezioni dello stato della Sassonia piazzano la CDU come partito leader, con il 31,5% dei voti. L'AfD è saldamente al secondo posto, con il 30% dei voti. La BSW è la terza forza più importante, con il 12% dei voti, mentre l'SPD riesce a malapena a mantenere la sua presenza nel parlamento statale con l'8,5% dei voti. I Verdi, in bilico, hanno ottenuto il 5,5% dei voti.

18:10 Proiezione per la Turingia: l'AfD in testa alla CDU, la BSW si assicura un seggioI primi risultati delle elezioni dello stato della Turingia proiettano l'AfD come forza dominante, con il 30,5%, seguita dalla CDU al 24,5% e dalla Sinistra al 12,5%. L'SPD supera a malapena la soglia del 5%, mentre la BSW ottiene un seggio con il 16%. Purtroppo, i Verdi e l'FDP non ottengono il 5% necessario per assicurarsi un seggio nel nuovo parlamento.

18:01 La Turingia: l'AfD emerge come partito più forte, la BSW supera la barriera del 10% nella SassoniaSecondo i primi risultati delle elezioni dello stato della Turingia, l'AfD diventa il partito più importante. L'SPD supera la soglia del 5%, ma i Verdi e l'FDP no. Al contrario, nella Sassonia, la BSW ottiene per la prima volta un risultato a due cifre. La CDU mantiene un leggero vantaggio sull'AfD nella Sassonia. La Sinistra e l'FDP sono attesi per perdere la rappresentanza nel parlamento statale, mentre i Verdi sono proiettati per rimanere.

17:18 Possibilità che Höcke non ottenga un seggio nel parlamento stataleIl leader della fazione dell'AfD in Turingia, Björn Höcke, potrebbe non ottenere un seggio nel parlamento statale in arrivo. Paradossalmente, i suoi compagni di partito di successo potrebbero rappresentare un pericolo per lui. Molti candidati dell'AfD che corrono nei collegi hanno buone possibilità di vincere i mandati diretti. Tuttavia, Höcke non è così fortunato. Sta affrontando una forte concorrenza dal candidato della CDU, Christian Tischner, nel suo collegio di Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD ottiene più mandati diretti di quanto non sia autorizzata in base al risultato del secondo voto, nessuno può entrare nel parlamento statale tramite l'elenco statale, nemmeno dal primo posto, che Höcke detiene. In questa situazione, l'AfD potrebbe convincere un candidato di successo a rinunciare al suo seggio nel parlamento statale, consentendo così a Höcke di assicurarsi il suo mandato.

16:48 Esclusione dei Media dall'Evento dell'AfD della Turingia È probabile che la celebrazione delle elezioni dell'AfD della Turingia non venga coperta dai media. Classificata come estremista di destra dall'agenzia per la protezione della costituzione, il partito ha tentato di escludere diversi organi di stampa dall'evento. Tuttavia, un tribunale ha proibito questo, portando il partito statale a bandire tutti i media dall'evento. Il partito ha citato problemi organizzativi come motivo: non c'era abbastanza spazio nella sede dell'evento per tutti i rappresentanti dei media che avevano richiesto l'accredito.

16:29 Voto per Correspondence Significativo nella Sassonia Nelle elezioni definite "cruciali" per la Sassonia dal suo ministro presidente della CDU, Michael Kretschmer, quasi un quarto degli elettori ha già votato per corrispondenza. Il supervisore delle elezioni dello stato si aspetta che il 24,6 percento degli elettori voti per corrispondenza. La partecipazione alle urne oggi è stata leggermente più alta rispetto al 2019 nel primo pomeriggio.

15:52 Höcke Vota nella Lada - Ramelow con la Moglie Il leader e candidato principale dell'AfD della Turingia, Björn Höcke, e il presidente del governo dello stato libero, Bodo Ramelow, hanno votato nelle rispettive aree. Höcke ha votato a Bornhagen nel distretto di Eichsfeld, mentre Ramelow ha votato a Erfurt con sua moglie Germana Alberti vom Hofe. A capo di una coalizione di minoranza dal 2014, questo è il terzo mandato di Ramelow come capo del governo.

15:40 Maggiore Affluenza Rispetto alle Elezioni Precedenti Nella Turingia, il 44,4 percento degli elettori aveva votato alle 14:00, con un aumento di più di due punti rispetto alle elezioni precedenti cinque anni fa. Questo indica una alta affluenza. I votanti per corrispondenza non sono ancora inclusi in questa figura, secondo il supervisore delle elezioni dello stato. Nella Sassonia, l'affluenza è stata leggermente più alta rispetto alle elezioni precedenti, ma ci si aspetta un numero significativamente più alto di votanti per corrispondenza rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 Kretschmer Spera nell'Entrare delle Parti del Semaforo nel Parlamento dello Stato

14:13 Höcke Esce Velocemente dalla Cabina Elettorale Nelle elezioni della Turingia, il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke, ha votatoaround a mezzogiorno. La figura dell'estrema destra ha lasciato la cabina elettorale di Bornhagen in fretta e ha rifiutato di parlare con i giornalisti sul posto. Avendo perso contro il candidato della CDU nel suo collegio elettorale di Eichsfeld nelle elezioni precedenti, Höcke ha cambiato per il collegio di Greiz questa volta. Tuttavia, potrebbe affrontare la sconfitta contro la CDU anche lì.

13:50 Affluenza Elettorale nella Turingia Simile a quella del 2019 Nella Turingia, l'affluenza elettorale sembra essere simile alle elezioni parlamentari precedenti. Secondo il commissario elettorale dello stato, circa il 32 percento degli elettori aveva votato nei seggi elettorali alle 12:00. I votanti per corrispondenza non sono inclusi in questi numeri. Nel 2019, l'affluenza era del 31,2 percento a quell'ora. C'è più interesse per le elezioni statali rispetto alle elezioni europee e locali tenutesi in precedenza quest'anno. Nel giugno, l'affluenza alle urne era del 24,3 percento alla stessa ora.

13:29 Si Aspetta un'Alta Affluenza Elettorale nella Sassonia Nelle elezioni della Sassonia, si aspetta un'alta affluenza elettorale. Alle 12:00, il 25,8 percento degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico dello stato di Kamenz. Nella precedente elezione statale del 2019, la percentuale era del 26,2 percento a quell'ora. I votanti per corrispondenza non sono ancora inclusi nei numeri preliminari. Si aspetta che il 24,6 percento degli elettori eserciti il diritto di voto per corrispondenza, rispetto al 16,9 percento del 2019. L'ufficio elettorale dello stato riferisce che le elezioni si sono svolte senza interruzioni.

13:11 Possibili Conseguenze dei Risultati delle Elezioni sulla Coalizione di Berlino I risultati delle elezioni nella Sassonia e nella Turingia sono ancora in attesa. Se l'SPD non entra nel parlamento dello stato, il politico Albrecht von Lucke di ntv afferma che sarebbe quasi "un terremoto". In un'intervista, discute delle elezioni e delle loro possibili conseguenze.

12:44 La Polizia Indaga su una Minaccia alla Cabina Elettorale Dopo un incidente in una cabina elettorale a Gera, la polizia sta indagando su una minaccia. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nella cabina elettorale per votare al mattino. Il responsabile della cabina elettorale gli ha chiesto di togliersi la maglietta poiché era pubblicità del partito proibita nella cabina elettorale. Anche se ha obbedito, ha minacciato di tornare poiché era arrabbiato per il trattamento ricevuto uscendo dalla cabina elettorale. La polizia ha registrato la sua dichiarazione e lo ha rimproverato. Nel frattempo, la polizia di Erfurt sta indagando su graffiti politici ("Höcke è un nazista") vicino alle cabine elettorali come potenziali atti di vandalismo.

12:15 Correctiv Segnala Storie False in Circolazione La rete di ricerca Correctiv segnala una storia falsa in circolazione. Afferm

11:25 Sonneberg testimoni di un aumento dei reati di estrema destraSonneberg è il primo distretto in Germania guidato da una figura politica dell'AfD. Tuttavia, gli attivisti si lamentano di essere sottoposti a minacce intimidatorie - molti hanno lasciato i loro lavori. Il numero di reati di estrema destra è aumentato di cinque volte in un anno. Gli esperti lo collegano all'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer si rivolge a un incontro al seggio elettoraleIl leader dello Stato della Sassonia, Michael Kretschmer, descrive le elezioni statali come "forse le più significative degli ultimi 34 anni". Durante il suo voto a Dresda, esprime gratitudine a coloro che "hanno votato diversamente" in passato ma hanno ora optato per la "forza potente al centro borghese", ovvero l'Unione Sassone. "Questa comprensione faciliterà la formazione di un governo che serva questa terra", continua Kretschmer. Gli ultimi sondaggi indicano che il suo CDU è in una corsa testa a testa con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "non è sulla scheda"Per il leader dello Stato della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è "una festa della democrazia" - nonostante il rischio di non essere rieletto. In un'intervista a ntv, il politico del Partito della Sinistra spiega perché non sostiene un governo di minoranza e perché mette in discussione la competenza del BSW.

09:59 "Nessuna buona sensazione per la storia" - Storico deluso per la data delle elezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali nella Sassonia e nella Turingia dell'85º anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia ritenuto opportuno tenere le elezioni l'1 settembre era privo di una comprensione adeguata della storia", afferma Loew all'RND. Riguardo all'AfD, considerata "firmemente di estrema destra" dalla protezione costituzionale in entrambi gli Stati, Loew ha spiegato: "Questo potrebbe portare a enormi associazioni inquietanti se un partito trionfasse a Dresda ed Erfurt il cui legame con l'epoca nazista non è affatto chiaro".

09:30 "Elezioni cruciali": Tutti i dettagli sulle elezioni statali della SassoniaOggi, quasi 3,3 milioni di elettori nella Sassonia hanno l'opportunità di scegliere chi guiderà la direzione politica nel futuro parlamento statale di Dresda. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione di partito dominante nello Stato per la prima volta dal 1990. Il leader dello Stato della Sassonia, Michael Kretschmer, lo definisce un "election cruciale". "Questo è tutto".

09:05 Kretschmer accusa la coalizione del semaforo di "manovre affrettate prima delle elezioni"Oggi è il giorno delle elezioni nella Sassonia, e la domanda è: il leader dello Stato Michael Kretschmer continuerà la striscia vincente del CDU nello Stato? In un'intervista a ntv, parla della sua posizione sulla questione dei rifugiati, il governo del semaforo e la guerra in Ucraina.

08:24 L'AfD potrebbe minare la democrazia?

I sondaggi indicano: l'AfD potrebbe notevolmente aumentare il suo potere nelle prossime elezioni nella Sassonia e nella Turingia. Questo rappresenta un rischio per le istituzioni democratiche, come evidenziato da un gruppo di ricerca. Perché lo stato di diritto non è così robusto come molti credono.

08:00 I seggi elettorali sono aperti nella Turingia e nella Sassonia

Oggi vengono eletti nuovi parlamenti statali nella Turingia e nella Sassonia. Nei sondaggi, l'AfD è chiaramente in testa nella Turingia. Nella Sassonia, il CDU del leader dello Stato Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa in una battaglia. Le prime proiezioni sono attese con la chiusura dei seggi elettorali alle 18. Le elezioni nei due Stati dell'est della Germania sono anche una rilevazione della temperatura per la coalizione del semaforo a Berlino.

Nella situazione attuale, l'alleanza rosso-rossa-verde guidata dal ministro presidente Bodo Ramelow (del Partito della Sinistra) nella Turingia non sembra avere il sostegno della maggioranza nei sondaggi. Un governo potenziale composto dal CDU, dal BSW di Sahra Wagenknecht e dall'SPD potrebbe emergere dopo le elezioni. Per quanto riguarda la Sassonia, non è chiaro se la coalizione esistente di CDU, SPD e Verdi conserverà la maggioranza. Kretschmer non esclude completamente la possibilità di un'alleanza con il BSW. Il Partito della Sinistra nella Sassonia potrebbe affrontare la conseguenza di essere espulso dal parlamento. La stessa oscurità potrebbe aleggiare sui Verdi e l'FDP nella Turingia.

