- Turbine Potsdam spera di mantenere la sua classe - cerca uno sponsor

Turbine Potsdam punta alla consolidazione dopo aver ottenuto la promozione in Bundesliga per il calcio femminile. "Vogliamo spingere avanti lo sviluppo sportivo. Ciò significa, restare in Bundesliga con la nostra prima squadra," ha detto il presidente di Turbine Karsten Ritter-Lang al "Märkische Allgemeine". Turbine esordirà nella nuova stagione della Bundesliga con una partita casalinga contro i campioni in carica del Bayern Monaco il 30 agosto, dopo una stagione in seconda divisione.

Per il 62enne medico, la promozione, ottenuta solo nell'ultima giornata di campionato, era inevitabile. Dal punto di vista finanziario, il club si era spinto al limite per ottenere la promozione: "Non avremmo potuto farlo per un secondo anno. A meno che non fosse successo un miracolo nel campo degli sponsor - e i miracoli non capitano spesso."

Dopo aver trovato uno sponsor della maglia nell'ultima stagione attraverso la "più breve e pragmatica trattativa mai vista", Ritter-Lang spera ora in un partner a lungo termine dopo la promozione per costruire strutture: "Quello che mi manca un po' è l'impegno delle grandi aziende che abbiamo senza dubbio in Brandeburgo, che beneficiano anche delle condizioni del luogo qui."

Turbine si basa sulla sua propria gioventù

Un partenariato a lungo termine sarebbe anche vantaggioso per le squadre giovanili. Nonostante avere una scuola di calcio femminile e giovanile certificata dalla DFB, la seconda squadra ha problemi di personale. "La gioventù è la base per una strategia di sopravvivenza molto pragmatica," ha detto Ritter-Lang, "sappiamo che i giocatori della nostra gioventù hanno una fedeltà al club molto più alta e possiamo sviluppare la nostra rosa in modo più sostenibile. Vogliamo sviluppare una situazione di rosa con la nostra gioventù che ci permetta di giocare in 1ª divisione."

Ritter-Lang si basa sulle risorse esistenti intorno al centro di prestazioni. "Certo, possono guadagnare di più a Monaco o Colonia, ma devono anche pagare affitti estremamente alti lì." Turbine è l'unico club in cui i giocatori non devono cercare alloggio: "Devono solo portare la valigia e disfarla."

