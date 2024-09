Tupperware sta vacillando sull'orlo del collasso finanziario.

Tupperware, famosa per i suoi contenitori di plastica, sembra sull'orlo del fallimento. Secondo le fonti di Bloomberg, la società potrebbe richiedere la protezione del fallimento già questa settimana. La causa di tutto ciò sono le lunghe difficoltà finanziarie, con un debito astronomico di oltre 700 milioni di dollari. Le trattative per far fronte a questo debito sono state oggetto di intense trattative tra Tupperware e i suoi prestatori.

Il gigante aziendale, fondato nel 1946, ha acquisito popolarità negli anni '50 grazie alle sue Tupperware parties. Tuttavia, la società sta lottando da tempo contro le turbolenze finanziarie. Anche se c'è stato un leggero aumento delle entrate durante la pandemia di COVID-19, le vendite sono diminuite nei trimestri recenti. A marzo, la società ha espresso preoccupazioni per i problemi di liquidità e ha manifestato incertezza sulla sua sopravvivenza.

Tupperware non solo lotta con alti debiti e perdite in crescita, ma è anche afflitta da problemi interni. La società ha mancato i termini per presentare il suo bilancio annuale, portando a potenziali violazioni degli accordi di credito, che hanno causato panico tra gli azionisti lo scorso primavera. Gli affari sono stati disastrosi; nell'ultimo trimestre del 2022, il fatturato è diminuito del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo 313,7 milioni di dollari. La società ha registrato una perdita complessiva di 35,7 milioni di dollari.

Gli investitori hanno reagito vendendo le azioni Tupperware del 15,8% durante le operazioni dopo le ore, dopo una perdita del 57% durante la sessione di negoziazione regolare, dopo aver ricevuto queste notizie.

La turbolenza economica che affronta Tupperware ha sollevato preoccupazioni sulla sua sopravvivenza a lungo termine sul mercato. Nonostante i problemi, l'economia in difficoltà ha anche influito sulle vendite della società, con entrate in calo significativo nei trimestri recenti.

