Tupperware è in difficoltà finanziarie, in una situazione di fallimento.

Tupperware, famosa per i suoi contenitori per il cibo e gli eventi di vendita popolari, ha dichiarato fallimento negli Stati Uniti. Il deposito è stato effettuato nel Delaware e, sebbene il nome dell'azienda persisterà, ci sono significativi cambiamenti in vista nelle operazioni.

Tupperware si trova attualmente in una disputa con i principali creditori, che citano pagamenti in sospeso e pretese su grandi parti dell'azienda come motivi. La direzione sta cercando protezione attraverso i procedimenti di fallimento del Capitolo 11 negli Stati Uniti. L'esito rimane da vedere.

Durante questo periodo, Tupperware intende continuare le sue attività e sta attivamente cercando un potenziale acquirente. Tra le sue filiali internazionali, solo Tupperware Products AG con sede in Svizzera ha presentato anche una richiesta di fallimento. La maggior parte dei creditori si trova negli Stati Uniti, con uno in Svizzera. Non è chiaro come questo fallimento influenzerà i consumatori tedeschi, poiché le richieste alla filiale tedesca di Tupperware sono rimaste senza risposta.

Tupperware, pioniere dei contenitori di plastica per il cibo, ha lottato con difficoltà finanziarie per qualche tempo. Le trattative con i creditori, a cui Tupperware deve centinaia di milioni di dollari, sono in corso da mesi.

Battaglia del debito

Secondo la direzione, un gruppo di creditori ha acquistato i titoli del debito a un prezzo favorevole, pagando tra 3 e 6 centesimi per dollaro di debito. Questo sconto elevato deriva dall'incertezza sul futuro di Tupperware. Per 15-30 milioni di dollari, questi creditori avrebbero effettivamente acquisito una sostanziale parte del debito totale di circa 812 milioni di dollari dell'azienda.

L'azienda prevede che i creditori cercheranno di disturbare i procedimenti di fallimento per acquisire il controllo di Tupperware. La direzione mira a concludere la vendita dell'azienda entro 30 giorni e ha messo da parte 7,4 milioni di dollari per questo scopo.

Lo scorso anno, Tupperware ha espresso preoccupazioni sulla sua capacità di sostenere la sua attività a causa della sua precaria situazione finanziaria. L'azienda non ha pubblicato alcun resoconto finanziario dal 2022, quando il fatturato era sceso a 1,3 miliardi di dollari - un calo del 42% rispetto a cinque anni prima. La concorrenza, il commercio online e i servizi di consegna del cibo hanno esercitato pressioni su Tupperware, ponendo domande sul suo modello di business obsoleto.

Secondo i documenti del tribunale del Delaware, Tupperware ha un patrimonio netto stimato tra 500 milioni e 1 miliardo di dollari, ma i debiti variano tra 1 miliardo e 10 miliardi di dollari. L'azienda ha tra 50.000 e 100.000 creditori.

Tupperware Parties: Genesi del successo, successivo declino

Il nome "Tupperware" è sinonimo di contenitori per il cibo in Germania. Fondata nel 1946, l'azienda ha prosperato attraverso le vendite dirette tramite le Tupperware parties. I consulenti dimostravano i prodotti nelle case, con gli ospiti che ricevevano sconti e i consulenti che guadagnavano commissioni.

Tupperware afferma che circa il 90% delle sue vendite proviene dal marketing diretto. Tuttavia, la concentrazione su questa formula di successo a lungo termine ha portato a mancate opportunità nel commercio online, tra gli altri settori, secondo il capo della ristrutturazione Brian J. Fox, come dichiarato nei documenti di fallimento.

Tupperware si è spostata nelle vendite online, inclusi Amazon, nel 2022 e ha iniziato ad apparire sugli scaffali dei negozi come Target negli Stati Uniti. La direzione si è lamentata che, sebbene molti consumatori conoscessero i prodotti Tupperware, avevano difficoltà a trovare opzioni di acquisto.

"La festa è finita"

Tupperware ha un organico di 5.450 dipendenti in 41 paesi, oltre a un numero stimato di 465.000 consulenti di vendita indipendenti. Il numero di consulenti è diminuito dopo l'avvertimento sulle sfide economiche, secondo Tupperware. I titoli come "la festa è finita" hanno causato turbamento tra i consulenti.

Le origini di Tupperware sono nella plastica. Il fondatore Earl Tupper ha iniziato un'azienda di plastica nel 1938, producendo articoli come maschere a gas durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra, i produttori di plastica avevano una capacità in eccesso. Tupper ha sperimentato e ha sviluppato infine una plastica robusta e visivamente accattivante adatta per i contenitori per il cibo. La seconda innovazione è stata il sigillo a tenuta d'aria sul coperchio, che espelle l'aria in eccesso dal contenitore.

Inizialmente, Tupper si affidava al commercio tradizionale - aveva addirittura un negozio sulla Quinta Avenue di New York. Ma poi una madre single di Detroit, Brownie Wise, ha scoperto i prodotti. Ha promosso i contenitori Tupperware agli eventi, completi di dimostrazioni. La strategia ha funzionato e nel 1951 Tupper ha abbandonato il commercio tradizionale a favore di Wise, facendola diventare la capo marketing.

Di recente, Tupperware è stata colpita dalla "sensibilità anti-plastica" - preoccupazioni per il possibile rilascio di composti chimici dalla plastica nel cibo.

Nel deposito di fallimento effettuato nel Delaware, Tupperware ha elencato la sua filiale internazionale Tupperware Products AG con sede in Svizzera come uno dei suoi creditori. Nonostante le difficoltà finanziarie e il fallimento nel Delaware, Tupperware continua a operare e sta attivamente cercando un potenziale acquirente per evitare interruzioni da parte dei creditori.

