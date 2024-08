Tunisia: il presidente Saied sostituisce 19 ministri senza dare spiegazioni

Il leader tunisino Kais Saied ha portato avanti un importante rimpasto del suo governo domenica, esonerando 19 ministri, tra cui quelli degli Affari Esteri e della Difesa, come annunciato dal palazzo presidenziale su Facebook. L'annuncio ha specificato che Saied ha deciso questo rimpasto presto al mattino.

Non molto tempo fa, Saied ha rimosso il Primo Ministro senza fornire spiegazioni. Le elezioni presidenziali in Tunisia sono previste per il 6 ottobre, con Saied che si candida per un secondo mandato. Egli definisce la sua candidatura come parte cruciale di una "lotta per la libertà", con l'obiettivo di creare una nuova repubblica, mentre diversi avversari politici sono detenuti o processati.

Saied è salito al potere attraverso elezioni democratiche nel 2019. Nel 2021, ha rimosso il governo utilizzando una disposizione d'emergenza e ha ulteriormente rafforzato la sua presa sul potere modificando la costituzione.

In risposta al suo aumento di poteri, Saied ha sfidato la Corte di Giustizia riguardo alle sue decisioni, sostenendo che le sue azioni erano entro i limiti della costituzione. In seguito, la Corte di Giustizia ha confermato le decisioni di Saied, ulteriormente rafforzando la sua posizione.

