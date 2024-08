Tui continua a beneficiare di un buon business turistico

L'entusiasmo dei viaggiatori continua a sostenere Tui: il settore alberghiero, con marchi come Riu, Tui Blue e Robinson, ha registrato un aumento significativo, e le crociere rimangono popolari, consentendo prezzi più elevati. Il prezzo medio è aumentato del tre percento, secondo quanto riferito dalla società. Tale crescita è stata leggermente inferiore al quattro percento precedentemente menzionato. Attualmente, le destinazioni a breve e medio raggio, in particolare in Spagna, Grecia e Turchia, sono molto richieste. Nel terzo trimestre, fino alla fine di giugno, 5,8 milioni di ospiti hanno viaggiato con Tui, il quattro percento in più rispetto all'anno precedente. Nel complesso, la società ha superato le aspettative di fatturato e utili degli analisti, descrivendolo come un trimestre record.

Fino ad ora, Tui ha venduto 13,3 milioni di viaggi per la stagione estiva, 4,3 milioni in più rispetto alle cifre del secondo trimestre riportate a maggio. L'attuale andamento degli affari è incoraggiante, ha scritto l'analista Jaina Mistry della società di investimento Jefferies nella sua prima valutazione.

Nel terzo trimestre, il fatturato di Tui è aumentato del 9,5 percento rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 5,8 miliardi di euro. Dopo aver adjustato gli effetti speciali, l'ebitda è stato di 231,9 milioni di euro, con un aumento del 37 percento rispetto all'anno precedente.

Il crollo del settore dei viaggi a causa della pandemia di COVID-19 ha portato Tui sull'orlo del fallimento nel 2020. La Germania ha salvato la società con miliardi di aiuti. Da allora, Tui ha rimborsato il sostegno dal Fondo di Stabilizzazione Economica con nuovo capitale dagli investitori.

