Tuchel presenta un compito più formidabile per i titani anglosassoni.

Manchester United sta attualmente affrontando problemi sul campo da calcio, con battute rivolte ai "Diavoli Rossi" a causa delle loro scarse prestazioni. L'allenatore Erik ten Hag è sotto esame dopo un inizio stentato della stagione, che ha portato a speculazioni su possibili sostituzioni. Tra questi nomi, Thomas Tuchel sta guadagnando terreno.

Secondo i rapporti, Tuchel è un potenziale candidato per sostituire il ten Hag sotto pressione, nel caso in cui l'allenatore olandese lasciasse. Un incontro con l'ex allenatore di Bayern Monaco e Borussia Dortmund è previsto, come suggerito dal giornale tedesco "I". Tuchel gode di un significativo sostegno all'interno della sala riunioni di Manchester United a causa dei suoi successi.

Ten Hag è sotto pressione intensa a causa delle continue difficoltà sportive di Manchester United. Attualmente classificati a metà della Premier League, hanno subito tre sconfitte nelle prime sei partite di campionato, compresa una sconfitta per 0-3 contro il Tottenham Hotspur in casa, che è stata accolta con derisione dai tifosi avversari. Le loro prestazioni nella Europa League sono state altrettanto deludenti, con due pareggi contro Twente Enschede e FC Porto.

Southgate nominato come alternativa

Il co-proprietario Jim Ratcliffe ha evitato di fornire una risposta definitiva quando gli è stato chiesto del futuro di ten Hag dalla BBC. Ratcliffe ha fatto riferimento al fatto che la gerarchia sportiva è responsabile di tali decisioni, dicendo "Non voglio rispondere a quella domanda". Se ten Hag se ne andasse, Ratcliffe sarebbe a favore di Gareth Southgate, l'ex allenatore della nazionale inglese, come sostituto.

Tuchel è stato senza lavoro dal suo licenziamento a Monaco d'estate. Tuttavia, mantiene una forte reputazione in Inghilterra, in particolare per aver guidato il Chelsea alla vittoria della Champions League nel 2021. Alla fine della scorsa stagione, circolavano voci secondo cui Manchester United stesse valutando l'idea di scambiare ten Hag con Tuchel, ma non si sarebbe raggiunto alcun accordo allora.

Ten Hag ha aiutato la sua squadra a vincere la finale della FA Cup a maggio, portando a un'estensione del suo contratto fino a metà del 2026. Tuttavia, una sconfitta contro l'Aston Villa domenica potrebbe potenzialmente accorciare il mandato di Ten Hag. Il suo assistente, Ruud van Nistelrooy, è spéculato come possibile candidato per un ruolo di allenatore interinale.

