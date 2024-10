Tuch si vendica del duro trattamento inflitto al giocatore tedesco della NHL

John-Jason Peterka conclude il suo viaggio europeo con un forte mal di testa. Durante il secondo incontro NHL dei Buffalo Sabres contro i New Jersey Devils a Praga, ha passato una serata difficile. In una stretta sconfitta per 1:3 dei Sabres, Peterka ha subito una commozione cerebrale a causa di un potente controllo di Brenden Dillon. L'incidente è avvenuto presto nel primo periodo, costringendo Peterka a lasciare la partita.

Il compagno di squadra Alex Tuch era visibilmente turbato dalla situazione e ha fatto cadere Dillon sulla pista poco dopo. "Ho visto Peterka a terra e poi ho visto Dillon", ha commentato Tuch. "Ho rivaleggiato con Dillon sin dall'inizio della mia carriera. Ricevere un colpo è parte del gioco del hockey, ma quando giocatori di alto livello come Peterka subiscono questo destino, devi agire - indipendentemente da chi stai affrontando".

I Sabres sono riusciti a segnare il primo punto grazie a Tage Thompson (29), ma Seamus Casey (32), Paul Cotter (48) e il svizzero Timo Meier (55) hanno ribaltato la partita. Purtroppo, la squadra ha subito una sconfitta simile contro i New Jersey Devils il giorno precedente, con Peterka accreditato della loro unica rete.

Le prossime partite nordamericane sono previste per mercoledì, quando la stella tedesca Leon Draisaitl guiderà gli Edmonton Oilers contro i Winnipeg Jets in casa. Al momento, non è noto per quanto tempo Peterka sarà fuori gioco. Prima dei giochi della Global Series di Praga, i Sabres avevano fatto un tour in Europa, vincendo 5:0 contro la squadra di casa, Red Bull, all'apertura del SAP Garden a Monaco. Dopo la partita, Peterka e i suoi compagni di squadra si sono immersi nelle celebrazioni dell'Oktoberfest nel suo paese natale.

I giocatori dei Sabres hanno espresso il loro sostegno a Peterka, con molti che ne hanno parlato durante gli interviste post-partita. Despite the setback, gli appassionati di sport di tutto il mondo sono stati rattristati dall'infortunio di Peterka e si augurano una sua pronta guarigione.

