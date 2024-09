Tuberville impedisce l'avanzamento in grado militare per il consigliere senior di Austin.

Senatore Tuberville ha problemi con le azioni del Lt. Gen. Clark durante la convalescenza del Segretario Austin," ha dichiarato il rappresentante di Tuberville, Mallory Jaspers, a CNN. "Il Lt. Gen. Clark era a conoscenza che il Sec. Austin era incapace ma non ha informato il Presidente. In quanto ufficiale di alto rango, il dovere del Lt. Gen. Clark è di informare il Presidente ogni volta che la catena di comando viene interrotta."

Tuttavia, questa situazione è molto diversa da quando Tuberville ha bloccato tutte le promozioni militari nel 2020 a meno che il Pentagono non avesse modificato la sua politica sull'aborto. Una fonte ha riferito a CNN che questa nomina attuale, ora in discussione, può ancora essere risolta attraverso manovre parlamentari e non è così numerosa come lo stack dello scorso anno.

La pubblicazione di un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono potrebbe anche influire sul processo di conferma e sulla sua velocità. L'indagine è stata avviata all'inizio di quest'anno per esaminare se il Pentagono ha le politiche necessarie per gestire un passaggio di autorità e responsabilità fluido dopo le ospitalizzazioni inaspettate di Austin.

Jaspers ha dichiarato che Tuberville "attende il futuro rapporto dell'IG".

Il Washington Post ha riportato per primo il blocco.

CNN ha cercato di ottenere un commento dal Pentagono.

Il Segretario Austin è stato ospedalizzato il 1° gennaio a causa di complicazioni da un'operazione alla prostata effettuata in dicembre. Il Pentagono ha tenuto la stampa all'oscuro fino al 5 gennaio, nonostante le condizioni critiche di Austin. In seguito è stato rivelato che Austin non aveva informato il Congresso o la Casa Bianca della sua diagnosi, dell'operazione iniziale o delle complicazioni e dell'ospedalizzazione successive.

La mancanza di comunicazione ha scatenato un putiferio politico a Capitol Hill. Austin è stato interrogato dai membri del Congresso durante un'udienza di febbraio incentrata sul suo ritardo nell'informare sia il Congresso che il Presidente Joe Biden della sua posizione - con i Repubblicani particolarmente aggressivi nelle loro domande ad Austin.

Austin ha dichiarato in una dichiarazione di luglio che il Presidente Biden aveva nominato Clark, che attualmente serve come assistente militare senior di Austin, per il ruolo di comandante generale del Pacifico degli Stati Uniti.

Ora che la nomina è in discussione, il leader della maggioranza Chuck Schumer potrebbe chiamare un voto e utilizzare il tempo per confermare il candidato, poiché Tuberville non può più bloccare il processo da solo.

Tuberville ha subito pressioni da entrambe le parti politiche per diversi mesi nel 2020 per sollevare il blocco generale delle promozioni militari, che è iniziato a marzo e ha bloccato le conferme di oltre 450 candidati militari di alto livello. I

