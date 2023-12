Tuberville dice che vorrebbe che Trump fosse stato "più duro" dopo il commento sugli immigrati

Il senatore repubblicano Tommy Tuberville ha dichiarato martedì ai giornalisti che avrebbe voluto che l'ex presidente fosse ancora più "duro" nella sua retorica sugli immigrati, quando gli è stato chiesto di dire che Trump sta "avvelenando il sangue" degli Stati Uniti.

"Sono arrabbiato perché non è stato più duro", ha detto Tuberville, repubblicano conservatore dell'Alabama, "perché avete visto cosa sta succedendo al confine? Ci stanno invadendo. Ci stanno invadendo".

E ha proseguito: "Ci stanno prendendo in giro, quindi sono un po' deluso che non sia stato un po' più duro".

Nel fine settimana, durante un comizio a Durham, nel New Hampshire, Trumptold ha detto ai sostenitori che gli immigrati "da tutto il mondo" si stanno "riversando nel Paese", ribadendo una frase già usata in precedenza che ha suscitato le proteste della Anti-Defamation League.

"Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese. Ecco cosa hanno fatto", ha detto Trump. "Avvelenano gli istituti psichiatrici e le prigioni di tutto il mondo, non solo in Sud America... ma in tutto il mondo. Arrivano nel nostro Paese dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo".

Alcuni colleghi di Tuberville al Senato hanno reagito ai commenti di Trump questa settimana.

Il capogruppo di minoranza al Senato John Thune ha dichiarato lunedì alla CNN di non condividere la prospettiva di Trump sugli immigrati.

"Mio nonno è un immigrato, quindi non è un punto di vista che condivido. Siamo una nazione di immigrati, ma siamo una nazione di leggi e dobbiamo far rispettare la legge", ha detto Thune, repubblicano del South Dakota.

Alla domanda sui commenti di Trump, il leader della minoranza del Senato Mitch McConnell ha citato sua moglie.

"Beh, mi sembra che questo non gli abbia dato fastidio quando ha nominato Elaine Chao Segretario ai Trasporti", ha detto a Manu Raju della CNN. McConnell è sposato con Chao dal 1993. Chao è immigrata negli Stati Uniti da bambina e, secondo il suo sito web, è diventata cittadina statunitense all'età di 19 anni.

I commenti di Tuberville sull'immigrazione arrivano mentre i tentativi di modificare il sistema di immigrazione e le politiche di confine degli Stati Uniti hanno bloccato gli sforzi del Senato per inviare aiuti all'Ucraina e a Israele. I senatori speravano di raggiungere un accordo prima di lasciare la città per le vacanze, ma un accordo è finora sfuggito ai senatori.

Kate Sullivan della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com