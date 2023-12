Tua Tagovailoa ammette di aver preso in considerazione il ritiro dopo aver subito diverse commozioni cerebrali

"Ci ho pensato per un po', dopo essermi seduto con la mia famiglia, con mia moglie e aver avuto questo tipo di conversazioni, ma sarà difficile per me abbandonare questo gioco vista l'età che ho", ha detto il 25enne ai giornalisti.

"Ho sempre sognato di giocare il più a lungo possibile, in modo che mio figlio sapesse esattamente cosa stava guardando fare a suo padre. È la mia salute. È il mio corpo. Sento che questo è il meglio per me e per la mia famiglia. Amo il football, se non l'avessi amato avrei smesso molto tempo fa".

La scorsa stagione Tagovailoa ha subito diverse commozioni cerebrali che gli hanno fatto saltare cinque partite, compresi i playoff.

In questa offseason Tagovailoa si sta allenando con il jiu-jitsu per imparare a cadere con attenzione.

"Si pensa che [imparare a cadere] sia facile, basta non cadere e sbattere la testa, ma c'è molto di più", ha detto. "Sono stato scaraventato in aria. Sono stato messo in molte posizioni scomode per imparare a cadere e a reagire in quelle posizioni in cui vengo sballottato".

Tagovailoa ha detto che non è stato difficile guardare ai suoi infortuni della scorsa stagione per le sue sessioni di allenamento.

"Voglio migliorare in tutto ciò che posso fare per aiutare la squadra a vincere le partite. So che la cosa più importante è la mia salute, stare in campo", ha detto.

"Sono riuscito a guardarlo con il mio allenatore di jiu-jitsu e siamo riusciti a rivivere lo scenario di come sono stato placcato, di come sono caduto, e non si trattava di una partita in particolare. Sono stati diversi i modi in cui sono stato messo a terra e come avrei potuto evitarlo".

Tagovailoa ha detto che i neurologi gli hanno detto che l'encefalopatia traumatica cronica (CTE) non sarebbe stata un problema per lui e che questo è un motivo per cui si sente a suo agio nel tornare in campo.

"È solo quando si sbatte costantemente la testa contro qualcosa", ha detto Tagovailoa. "Penso che questo sia più adatto ai linebacker, agli offensive linemen, ai defensive linemen, a coloro che si scontrano costantemente, quindi anche questo ha contribuito alla mia decisione e alla mia voglia di tornare a giocare".

I Dolphins hanno esercitato l'opzione per il quinto anno del contratto da rookie di Tagovailoa a marzo. Il suo contratto con la squadra è valido fino alla stagione 2024.

Secondo la NFL, Tagovailoa guadagnerà 23,17 milioni di dollari completamente garantiti per la stagione 2024.

Fonte: edition.cnn.com