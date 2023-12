'Tu non sei, non puoi, e io sono sempre stata, posso, e lo farò': Isha Johansen sulla sua ascesa nei corridoi del potere della FIFA

"La narrazione sulla Sierra Leone era quella dei bambini soldato", racconta Johansen ad Alex Thomas di CNN Sport. "Dettagli davvero raccapriccianti su ciò che è accaduto durante la guerra.

"Ho pensato che attraverso il linguaggio del calcio e il potere del calcio avrei potuto cambiare questa narrazione".

Come funzionario del calcio, Johansen ha già avuto una carriera movimentata: è stata a lungo presidente della Sierra Leone Football Association dopo la sua elezione nel 2013.

In questo periodo ha dovuto affrontare l'ebola, il Covid-19, gli attacchi di panico, l'incarcerazione - con accuse di corruzione da cui è stata poi scagionata.

In un settore storicamente dominato dagli uomini, non è stato un percorso facile.

Nel 2004 ha fondato la F.C. Johansen per aiutare i bambini delle strade di Freetown.

"Non conoscevo le strutture politiche", ricorda. "Non sapevo cosa significasse costruire una carriera come amministratore di calcio per diventare presidente della FA o qualcosa del genere, per non parlare della FIFA".

Si trattava solo di ragazzi sfollati a causa della guerra nel quartiere, e tutto ciò che volevo fare era togliere questi ragazzi dalle strade di notte, portarli a casa dove dovrebbero essere, toglierli dalle strade al mattino e durante il giorno, metterli a scuola dove dovrebbero essere".

"Per me era evidente che vivevano e sognavano per il calcio... quindi mi concentravo solo su questo".

È stato durante la visita di David Beckham in Sierra Leone come ambasciatore di buona volontà dell'UNICEF nel 2008 che Johansen ha intuito la possibilità di trasformare i sogni in realtà.

"David Beckham è venuto in Sierra Leone e questi ragazzi lo hanno incontrato indossando la maglia dell'FC Johansen con un numero sette, Beckham, tutto questo è stato un momento incredibile per noi.

"I bambini erano fantastici e poi ho capito che, sai cosa? È una cosa così potente che potremmo davvero cambiare la nostra storia in un modo grande, in un modo più grande".

Entrato nella seconda divisione del Paese, l'F.C. Johansen è diventato sempre più importante, viaggiando all'estero per partecipare a tornei internazionali come la Coppa di Svizzera Under 16, che ha vinto nel 2011 battendo il Liverpool in finale.

In patria, la forma del club li ha portati nella Premier League nazionale e i giocatori sono stati invitati a partecipare ai colloqui con i migliori club inglesi, come Chelsea, Liverpool e Manchester City.

"È diventata una grande realtà", dice Johansen. "E credo che sia stato il momento in cui mi sono reso conto che, sai, penso di poter fare qualcosa di veramente grande per il mio Paese attraverso il calcio".

Arruffare le piume

Nel 2013, Johansen si è candidata alle elezioni presidenziali della Sierra Leone Football Association. È felice di ammettere che si trattava di uno stratagemma per irritare gli uomini del gioco, ma dopo che una commissione sostenuta dalla FIFA ha squalificato tutti i suoi avversari (due per legami con l'industria del gioco d'azzardo e un altro per non aver rispettato un requisito di residenza), ha vinto, senza essere osteggiata.

Ripensandoci, riconosce di non avere le conoscenze sufficienti per ricoprire il ruolo, poiché a suo avviso aveva gestito solo un progetto umanitario. Ma anche un'amministratrice esperta avrebbe potuto avere difficoltà, viste le sfide che ha dovuto affrontare.

"Il mio mandato è stato funestato da situazioni e sfide di ogni tipo", ammette la Johansen.

"L'ebola è stata una sfida enorme, che ci ha fatto perdere più di due anni".

Nel frattempo, Johansen si è scontrata con l'opposizione delle gerarchie del calcio della Sierra Leone, a disagio con l'idea di una donna al comando.

Sostenitrice del buon governo dello sport, Johansen afferma che le persone della "famiglia del calcio" si sono opposte a lei, semplicemente perché non volevano che il calcio fosse governabile.

"La mia idea di portare l'integrità nel calcio", dice. "La mia idea di crescita e sviluppo non si sposa bene con la loro idea. È triste perché non siamo diversi da altri Paesi che hanno lo stesso tipo di problemi".

"Penso che arrivi un momento in cui bisogna tracciare una linea di demarcazione e mettere il Paese al primo posto. Isha può non piacerti. Isha può non piacere all'altra parte. Ma se c'è una formula che funziona per lo sviluppo di un Paese, allora seguiamo quella formula.

"Nel mio Paese abbiamo avuto 30 o 40 anni di declino nella governance del calcio e nella crescita. Non siamo dove dovremmo essere. Dimenticatevi di tutte le altre complessità come l'ebola, le inondazioni o quant'altro. Noi, come famiglia del calcio, non siamo stati in grado di crescere e raggiungere ciò che avremmo dovuto semplicemente a causa delle lotte intestine".

Le divisioni sono state messe a nudo nel 2016, quando Johansen è stata arrestata con l'accusa di corruzione, insieme al suo vicepresidente e al segretario generale.

In una lunga saga legale e politica, l'organo di governo dello sport, la FIFA, ha rifiutato di accettare la rimozione dall'incarico che avrebbe accompagnato la sua incriminazione e ha sospeso la Sierra Leone dal calcio mondiale, citando l'interferenza del governo.

Solo dopo l'assoluzione di Johansen da tutte le accuse e il suo reintegro come presidente della SLFA, la sospensione è stata revocata.

"È stato un periodo molto solitario e spaventoso", ricorda Johansen, sottolineando come sia stata arrestata e detenuta in condizioni di salute precarie, mentre il marito e il figlio erano fuori dal Paese.

Ci sono stati altri momenti molto spaventosi, come gli attacchi di panico, le corse in ospedale e il pensiero che stavo per morire".

"Ma, vedete, questi sono momenti e cose che mi servono da lezione, una lezione per essere più forte".

Ho corso dei rischi

Con il marito diplomatico e di formazione britannica - Arne Birger Johansen, console norvegese - Isha Johansen è stata a volte messa in cattiva luce da alcuni media della Sierra Leone, come se non rappresentasse il suo Paese e la sua gente.

"Questo è un Paese povero, il livello di istruzione non è molto alto e i media sono molto potenti", spiega l'attrice. "Sono stata dipinta come un'elitaria. Sono stata dipinta come troppo europea o altro.

"Ma il fatto è che sono una donna africana. Sono della Sierra Leone. Sono nata in Sierra Leone e vivo in Sierra Leone. E con tutti i problemi, l'ebola e tutto il resto, sono rimasta in Sierra Leone.

"Ho corso dei rischi per conto della mia gente, con la mia gente, con i miei giocatori, con i giovani, e non mi è mai passato per la testa di essere altrove se non nel mio Paese".

Sostiene che la sua resilienza è dovuta al fatto di essere cresciuta con dei fratelli in un mondo in cui una donna deve lottare per un posto.

"Sai che se sei una ragazza non giocherai a calcio con i ragazzi", dice.

"Non sarai dove siamo noi. Non andrai in discoteca con noi. Non lo farai, non lo farai, non puoi, e io sono sempre stata "posso", "posso" e "voglio"".

Questa perseveranza ha portato la Johansen al vertice del calcio mondiale, con la sua elezione al consiglio della FIFA.

"La nostra storia è diversa, il nostro tempo è adesso", dice Johansen. Se si sogna, si può essere, e nonostante le sfide e i nostri contesti culturali che non permettono alle donne di raggiungere il livello che desiderano, possono farlo".

"Mi hanno detto che sono un'ispirazione e io credo di esserlo perché sono la prova vivente che se ci si crede fortemente, si può davvero raggiungere l'obiettivo".

Polemiche

Anche se Johansen ha il sostegno della FIFA, in Sierra Leone rimane un parafulmine per le critiche.

Anche Mohamed Kallon, capitano di lungo corso della nazionale della Sierra Leone, si è candidato alla presidenza nel 2013 e da allora ha litigato pubblicamente con Johansen - risolto amichevolmente da tutte le parti con l'aiuto del ministero degli Affari pubblici del Paese.

Il campionato nazionale di calcio in Sierra Leone è stato una rarità nell'ultimo decennio.

"Non credo che negli ultimi otto anni abbiamo giocato un campionato completo", dice l'ex attaccante dell'Inter e del Monaco, che come Johansen possiede una squadra di calcio della Sierra Leone dal nome eponimo.

Ulteriori critiche, secondo Kallon, possono essere rivolte a tutti i livelli dello sport, in aree di cui la federazione calcistica del Paese sarebbe tipicamente responsabile.

"Lo sviluppo del calcio in Sierra Leone non ha nulla di buono da raccontare. Il calcio femminile non è praticato in tutto il Paese; il calcio giovanile non è praticato in tutto il Paese.

"Penso che non siamo da nessuna parte. Dobbiamo solo ripartire da zero, costruire una base migliore, costruire infrastrutture nel Paese, e poi potremo essere in grado di sviluppare i calciatori".

Johansen controbatte a queste critiche ricordando che la Sierra Leone è stato il primo Paese africano a introdurre la parità di retribuzione per le squadre maschili e femminili.

Pur essendo chiaro nel condannare il modo in cui il calcio è gestito in Sierra Leone, Kallon è positivo sull'elezione di Johansen al Consiglio della FIFA, ammettendo che ha affrontato difficoltà senza precedenti durante il suo mandato.

"Per quanto mi riguarda, sono felice che abbia assunto una delle cariche più importanti della FIFA", ha dichiarato. "Penso che sia un bene per la Sierra Leone. È un bene per l'Africa poter avere donne che assumono queste posizioni e difendono i loro Paesi".

"Ho giocato per la nazionale della Sierra Leone per 18 anni ... So che quando si parla di voce nella FIFA, di voce nella CAF, non abbiamo voce, non abbiamo rappresentanza. Quindi penso che qualcuno dalla Sierra Leone possa far parte del consiglio della FIFA, penso che sia stato fantastico".

Cambiare la narrazione

Negli otto anni in cui Johansen è stata presidente della FA della Sierra Leone non si sono svolte elezioni, e ammette che si tratta di un periodo insolitamente lungo.

Tuttavia, secondo Johansen le elezioni della federazione sono previste a breve, e la loro assenza è dovuta al "comportamento disfunzionale della nostra federazione, e a tutte le interferenze con il mandato", oltre a rischi sanitari significativi come l'ebola e la pandemia.

Alla FIFA, Johansen ha dichiarato di essere impaziente di lavorare a stretto contatto con il presidente Gianni Infantino, lodando la sua passione per l'Africa e la visione dello sport a livello globale che lei condivide.

Anche Infantino ha affrontato le critiche per aver recentemente aiutato un suo alleato, Patrice Motsepe, a conquistare la massima carica del calcio africano come presidente della CAF.

"È un dato di fatto che la FIFA mi è stata vicina durante tutta questa prova", riconosce Johansen. "Non perché io sia il gentil sesso o un essere più debole o qualsiasi altra cosa disdicevole, se non il fatto che sono arrivato con un programma... nel 2013".

"Che era quello di combattere la corruzione, che era quello di cambiare la narrazione, che era quello di instillare la disciplina, quella fedeltà radicata a qualsiasi cosa fosse. Volevo combatterla e creare un calcio più pulito, migliore e più sano. Lo vedo con Gianni Infantino.

"È arrivato con un programma di cambiamento e molte sfide. Perciò c'è una risonanza, abbiamo visioni comuni. Per questo credo che abbia appoggiato la mia battaglia. Ci ha creduto, e certamente io credo nella sua battaglia, così come il team della FIFA, ci credo fermamente, e lotteremo tutti insieme per cambiare questa narrazione e per rendere il calcio una voce più forte per il bene".

Discutendo del futuro del calcio africano al momento dell'elezione di Motsepe, il Presidente della FIFA ha dichiarato: "L'ho già detto e lo ripeto. Dobbiamo smettere di dire che è necessario sviluppare il calcio africano. Si tratta di proiettarlo al vertice del calcio mondiale".

Infantino e Motsepe visiteranno la Sierra Leone il 5 maggio. Sarà la prima volta che gli attuali presidenti di FIFA e CAF visiteranno contemporaneamente la nazione africana.

