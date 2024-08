TU Chemnitz indaga sulle accuse di plagio contro il leader della CDU della Turingia Voigt

L'accusa arriva in un momento difficile per il candidato principale della CDU in Turingia: un cacciatore di plagio austriaco sostiene di aver trovato diversi plagio nella tesi di Voigt. La CDU lo respinge, vedendo addirittura una manovra prima delle elezioni. L'Università di Chemnitz la pensa diversamente.

L'Università Tecnica di Chemnitz sta indagando su accuse di plagio contro il presidente della CDU in Turingia, Mario Voigt. Come ha riferito l'MDR, un cosiddetto cacciatore di plagio si è rivolto all'università e ha denunciato Voigt per presunti plagio nella sua tesi di dottorato. Il sospetto viene ora esaminato internamente secondo una procedura fissa.

La CDU in Turingia ha già respinto le accuse che il suo presidente di partito e candidato principale per le elezioni statali ha plagiato nella sua tesi di dottorato. Voigt aveva creato la sua promozione nel modo più corretto e coscienzioso, ha detto Christian Herrgott, segretario generale dell'Agenzia tedesca di stampa. Si è anche riferito a un'esame precedente della tesi del 2008 sulle campagne elettorali presidenziali USA, che non ha trovato indicazioni di violazioni dei principi della buona pratica scientifica.

Le nuove elezioni per il parlamento statale avranno luogo in Turingia il 1° settembre e Voigt vuole entrare nella cancelleria di stato come Presidente del Ministero con la sua CDU. Con valori tra il 21 e il 23 percento negli ultimi sondaggi, il 47enne è al secondo posto dietro l'AfD, che è intorno al 30 percento.

La CDU parla di tentativo di diffamazione

Herrgott non vede alcuna coincidenza nella pubblicazione delle accuse contro Voigt poco prima delle elezioni: "Non ci sorprende affatto che tali accuse, già confutate in passato, vengano sollevate contro Mario Voigt pochi giorni prima delle elezioni più importanti nella storia del libero stato di Turingia. Si tratta chiaramente di diffamarlo", ha detto. Herrgott ha detto all'MDR che l'accusa di plagio era già stata esaminata da un esperto in primavera e trovata infondata.

In precedenza, il comunicatore austriaco Stefan Weber, noto come cacciatore di plagio, aveva informato la TU Chemnitz via email di aver trovato 46 plagio nella tesi di Voigt. Weber ha detto alla dpa che considera "non solo normale, ma addirittura importante che qualcuno esamini i curriculum e le dichiarazioni scritte dei candidati durante una campagna elettorale".

Secondo le dichiarazioni di Weber, egli effettua anche incarichi retribuiti. "Poi c'è la riservatezza sulla commissione", scrive nella sua risposta. È anche legalmente obbligato a farlo - in termini di legge commerciale, è un detective. Tuttavia, ci sono anche indagini che vengono effettuate a seguito di una segnalazione anonima tramite un modulo sul suo sito web o per interesse personale, scrive.

Critica all'approccio

Herrgott ha criticato l'esame della tesi. "Se si fosse trattato di chiarire i fatti, si sarebbe esclusivamente 'allertata' la TU Chemnitz responsabile e non i media", ha spiegato. Non si tratta nemmeno di migliorare la scienza, "perché in tal caso Mario Voigt sarebbe stato prima dato l'opportunità di esaminare e commentare".

Voigt ha lavorato temporaneamente negli USA per il suo lavoro di ricerca. Alla privata Quadriga Hochschule di Berlino, è professore di Trasformazione digitale e Politica. La sua tesi di dottorato è stata scritta dal politologo di Chemnitz Eckhard Jesse, diventato noto per la sua controversa immagine della caviglia per l'estremismo di sinistra e di destra.

