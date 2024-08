- TSMC, produttore di semiconduttori, avviare un'importante impresa a Dresda

In Sassonia, la visibilità sulla recente avventura industriale è ancora limitata. Tuttavia, si prevede che le cose accelereranno nei prossimi mesi all'interno di Silicon Sassony, che è il nome dato dal Land alla sua industria dei semiconduttori e dei microelettronici intorno a Dresda, ispirato a Silicon Valley in California. Entro il 2027, il principale produttore taiwanese di semiconduttori su contratto, TSMC, intende produrre chip, principalmente per l'industria automobilistica, nella parte nord di Dresda in collaborazione con tre partner. Questo rappresenta l'ingresso di TSMC in Europa. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo oggi, con la presenza prevista del Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) e della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Cosa c'è in serbo per Dresda?

TSMC, insieme a Bosch, Infineon e NXP Semiconductor, intende stabilire una nuova fabbrica di semiconduttori a Dresda. Ciascun partner detiene una quota del 10% nella European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), con TSMC che controlla il resto del 70%. L'azienda si aspetta che l'investimento superi i dieci miliardi di euro. La metà del carico degli investimenti sarà sostenuta dal governo tedesco, poiché l'accordo include un pacchetto di sovvenzioni statali.

Quali prodotti verranno prodotti?

A differenza dei chip ad alte prestazioni per smartphone, i semiconduttori prodotti nella nuova fabbrica di Dresda non utilizzeranno i processi più avanzati a 3 o 4 nanometri. Invece, l'attenzione sarà posta sui chip convenzionali con larghezza di struttura più ampia. Questi chip sono ampiamente utilizzati nel settore automobilistico e con l'aumento dei veicoli connessi e delle auto elettriche, c'è una crescente domanda per essi.

Da dove verrà reclutato il personale specializzato?

L'ESMC intende creare 2000 posti di lavoro. Sono in corso i preparativi per far fronte alla necessità di lavoratori specializzati. Recentemente, 30 studenti delle università sassoni sono tornati dalla Taiwan dopo un soggiorno accademico di sei mesi e un tirocinio presso TSMC. A partire dall'anno accademico successivo, verranno avviati programmi di formazione duale per le professioni di microtecnologo e meccatronico. TSMC parteciperà alla fiera "Karrierestart" di Dresda l'anno prossimo per attrarre talenti locali. Si prevede che anche il personale specializzato dalla Taiwan si unisca alla squadra di Dresda.

Come procedono gli altri importanti progetti del settore in Germania?

Intel intende costruire diversi impianti di produzione di chip a Magdeburgo, rappresentando il più grande investimento in Germania dal dopoguerra. Il governo tedesco intende contribuire con 9,9 miliardi di euro a questo progetto, ma l'approvazione dell'UE non è ancora stata ottenuta. Si dice che Intel stia cercando di tagliare i costi, ma rimane impegnata nel progetto, secondo il governo dello stato di Magdeburgo.

Nel comune di Ensdorf, nel Saarland, il produttore statunitense Wolfspeed intende stabilire una fabbrica di semiconduttori al carbonio del silicio per circa 2,7 miliardi di euro. Tuttavia, sono stati segnalati ritardi nella costruzione, con la costruzione non prevista per iniziare fino al 2025. A Monaco, Apple sta espandendo il suo centro di progettazione di chip su scala miliardaria.

Un piano di espansione vicino al progetto di TSMC a Dresda include lo sviluppo da parte di Infineon di una nuova fabbrica. Secondo il CEO Jochen Hanebeck, l'attrezzatura dovrebbe arrivare a settembre 2025, con la produzione prevista per iniziare l'anno successivo. Infineon intende investire cinque miliardi di euro in questa espansione e creare oltre 1000 nuovi posti di lavoro.

Perché il governo tedesco sostiene questi progetti?

Il governo tedesco sostiene queste iniziative per rafforzare l'industria dei semiconduttori in Germania e in Europa, garantendo l'autonomia tecnologica e la competitività economica. Gli investimenti creano anche opportunità di lavoro e stimolano la crescita economica.

Il COVID-19 ha causato interruzioni delle catene di fornitura su scala mondiale, mettendo in evidenza la dipendenza di Germania e Europa dalle forniture di chip, prevalentemente dall'Asia. Il settore automobilistico ha sofferto particolarmente, con diversi produttori che hanno sospeso la produzione. Il potenziale per la Germania di emergere come principale hub di produzione di semiconduttori in Europa viene ora visto positivamente dal Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD), in quanto ciò migliorerebbe la resilienza delle strutture di produzione globali. L'assistenza statale non è insolita in simili imprese. Tuttavia, c'è sempre critica riguardo al finanziamento delle aziende con fondi dei contribuenti.

Altre aziende stanno facendo progressi significativi nel settore dei semiconduttori in Germania. Ad esempio, Globalfoundries, un'azienda di produzione svizzero-americana, sta pianificando l'ampliamento del suo sito esistente a Dresda, che potrebbe creare oltre 500 posti di lavoro.

Tuttavia, il ritmo e il successo di questi progetti dipendono da vari fattori, tra cui le approvazioni normative, le sfide delle catene di fornitura e la disponibilità di manodopera specializzata. Altri paesi, come gli Stati Uniti, stanno attivamente investendo nella produzione di semiconduttori per mantenere il loro vantaggio tecnologico e ridurre la dipendenza dai fornitori esteri.

