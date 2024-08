TSG esprime preoccupazioni per il potenziale intensificazione e le implicazioni potenzialmente dirompenti.

Il club di calcio TSG Hoffenheim, attualmente alle prese con settimane di turbolenze, si prepara a eventuali problemi con alcuni dei suoi tifosi in vista della partita di apertura della stagione contro il Holstein Kiel (15:30 CET/Sky e in diretta su ntv.de). Il club è sufficientemente cauto da non escludere una protesta organizzata durante la partita: "Speriamo che la partita si svolga - ma non possiamo garantire che accada."

Stando a quanto riferito dal TSG, due gruppi ultras hanno dichiarato guerra aperta al club dopo il licenziamento del direttore generale Alexander Rosen alla fine di luglio, e non sono interessati a trattative. La tensione è aumentata dal licenziamento di Rosen e potrebbe raggiungere il culmine sabato contro Kiel, ha avvertito il club martedì.

Il club afferma di non voler soffocare alcun punto di vista contrario, ma non tollererà attacchi personali, come quelli rivolti al socio di maggioranza Dietmar Hopp e al CEO Simone Engelhardt: "Non vogliamo che Dietmar Hopp venga preso di mira nel suo stesso stadio."

"Potenziale per l'escalation"

In vista di ciò, il TSG ha invitato i tifosi a lasciare la sezione dei tifosi all'interno dello stadio, dove sono esposti striscioni e bandiere, prima della partita contro Kiel - il che potrebbe potenzialmente causare ulteriori problemi, ha avvertito il club.

Il TSG è in contatto con la Deutsche Fußball Liga (DFL) e la Deutsche Fußball Bund (DFB). Il club spera nell'intervento della polizia in caso di reati, come l'uso di simboli nazisti, e così via.

Da quando Rosen è stato licenziato, insieme ad altri manager, il TSG ha subito una raffica di proteste. Alcuni tifosi hanno fatto pressioni sul miliardario Hopp per dimettersi dal club che ha portato in Bundesliga. La tifoseria Young Boyz 07 descrive la situazione come la "maggiore sfida" per il club.

Data la situazione tesa tra il TSG Hoffenheim e due gruppi ultras, c'è una crescente preoccupazione che i gruppi ultras possano causare disordini durante la partita di apertura contro il Holstein Kiel. La dichiarazione del club avverte del potenziale per l'escalation all'interno della sezione dei tifosi, invitando i tifosi a lasciare l'area prima della partita per prevenire ulteriori problemi.

Leggi anche: