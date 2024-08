Trump vuole tornare a Butler - Musk sta affogando nelle lodi

Elon Musk invita il candidato repubblicano alla presidenza Trump per una chiacchierata su X, ma la diretta incontra inizialmente problemi tecnici. Ne segue un lungo dialogo tra i due, che trovano molti punti in comune.

Il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump ha partecipato a un'intervista molto attesa con il miliardario e imprenditore Elon Musk sulla sua piattaforma social X. Durante la conversazione, seguita da oltre 1,3 milioni di persone al culmine, Trump ha discusso del tentato assassinio contro di lui, della guerra in Ucraina e ha criticato l'amministrazione statunitense attuale. L'evento è stato ritardato di oltre 40 minuti a causa di difficoltà tecniche che hanno impedito a molti utenti di accedere alla diretta.

All'inizio della conversazione, Musk ha elogiato Trump per il suo coraggio durante un tentato assassinio in luglio, durante il quale Trump è stato colpito da un proiettile vicino all'orecchio. Il CEO di Tesla, che aveva espresso il suo sostegno a Trump dopo l'incidente, ha lodato la resilienza e il coraggio del ex presidente diverse volte. Trump ha annunciato che sarebbe tornato a un comizio a Butler, in Pennsylvania, il luogo dell'attacco, in ottobre.

In seguito, Trump ha fatto affermazioni infondate, come suggerire che la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina se fosse ancora presidente. Ha elogiato leader autoritari come il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping.

Durante la conversazione, Trump ha espresso il suo malcontento per il fatto che la vicepresidente Kamala Harris abbia sostituito il presidente Joe Biden come candidato democratico per le elezioni presidenziali di novembre. L'ha definita una "coup" e ha sostenuto che Harris non ha dato un'intervista dal'inizio di questa "truffa". Trump aveva precedentemente superato Biden in molti sondaggi negli stati cruciali che determineranno l'esito delle elezioni il 5 novembre, ma ora è in ritardo su Harris in alcuni di quegli stati.

I problemi tecnici hanno ritardato l'inizio dell'intervista, che Musk ha attribuito a un sospetto attacco DDoS non confermato. Un attacco DDoS mira a sovraccaricare i server con una inondazione di richieste. Musk ha espresso la sua ammirazione per il coraggio di Trump dopo il tentato assassinio in luglio, lodando la sua resilienza durante la diretta su X. Nonostante i problemi tecnici, oltre 1,3 milioni di spettatori hanno seguito per sentire le opinioni di Trump su vari argomenti, tra cui la sua visione sull'invasione della Russia in Ucraina e sui leader autoritari.

