Trump vuole rinviare l'annuncio della pena nel processo per il silenzio alle elezioni presidenziali.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al giudice del suo processo per il silenzio stipulato a New York di rinviare la decisione sulla pena fino dopo le elezioni presidenziali di novembre. In una lettera resa pubblica il giovedì, l'avvocato di Trump, Todd Blanche, ha sostenuto che la data attualmente prevista per il 18 settembre equivale a interferenza elettorale.

Un rinvio darebbe anche a Trump il tempo di valutare i suoi prossimi passi, dopo la decisione del giudice Juan Merchan del 16 settembre sulla mozione della difesa per annullare il verdetto e archiviare il caso completamente alla luce di una sentenza della Corte Suprema sulla immunità presidenziale, ha scritto Blanche. "Non c'è bisogno di fretta ulteriore", ha dichiarato.

Nella lettera, Blanche ha ribadito l'argomento della difesa secondo cui il giudice ha un conflitto di interessi perché sua figlia lavora come consulente politico per i democratici. Ritardare l'annuncio della pena fino dopo le elezioni ridurrebbe, se non eliminerebbe, le preoccupazioni sull'integrità delle procedure, ha scritto l'avvocato.

Trump è stato condannato in maggio per aver falsificato i registri aziendali per nascondere i pagamenti di silenzio alla pornostar Stormy Daniels. Ha liquidato il caso del silenzio come una mossa politica per sabotare la sua attuale campagna per un ritorno alla Casa Bianca.

