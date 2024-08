Trump vuole poter parlare alle decisioni della Fed.

Trump non è soddisfatto della linea della Fed. L'ex presidente critica la banca centrale USA per aver ripetutamente preso decisioni sbagliate. Se rieletto, esige almeno una parola in materia di politica monetaria.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole avere influenza sulla linea della Federal Reserve (Fed) se tornerà alla Casa Bianca. "Penso che il Presidente dovrebbe almeno avere una parola" in politica monetaria, ha detto Trump in una conferenza stampa del giovedì. Ha criticato il fatto che la banca centrale USA indipendente abbia ripetutamente preso decisioni sbagliate.

La Fed "ha sbagliato spesso", ha detto il candidato presidenziale repubblicano durante la sua apparizione davanti ai giornalisti alla sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida. L'imprenditore immobiliare ha detto: "Ho guadagnato molti soldi, sono stato molto di successo e penso di avere un istinto migliore di - in molti casi - delle persone che siedono alla Federal Reserve o del suo presidente". Trump si è lamentato del fatto che il presidente della Fed Jerome Powell agisca spesso "troppo presto" o "troppo tardi".

In anni precedenti, l'ex presidente aveva anche ripetutamente espresso frustrazione e critiche nei confronti della Fed e di Powell. Il presidente della Fed, che è in carica dal 2018 e è stato nominato da Trump stesso, non è previsto che vedrà il suo mandato esteso da Trump se sarà rieletto. Il repubblicano sospetta che Powell simpatizzi con il Partito Democratico del presidente Joe Biden e la sua ora nominata candidata alla vicepresidenza Kamala Harris.

Trump accusa Powell di sostenere i Democratici

In un'intervista a febbraio con Fox Business, Trump ha detto che Powell stava cercando un taglio dei tassi prima delle elezioni di novembre "per aiutare i Democratici". Powell, a sua volta, ha detto alla fine di luglio che la Fed non avrebbe mai utilizzato i suoi strumenti per sostenere o combattere un partito o un politico. "Non proveremmo mai a prendere decisioni basate sull'esito di un'elezione che non è ancora avvenuta", ha detto. Questa è una linea "che non attraverseremmo mai".

La Fed ha aumentato i tassi di interesse più volte dal marzo 2022 nella sua lotta contro l'inflazione. Nel luglio 2023, la banca centrale ha lasciato invariato il range di obiettivo per il tasso di interesse federale a 5,25-5,5 percento, il suo livello più alto dal 1995. Anche se la Fed ha fatto cenno a tagli dei tassi quest'anno, non li ha ancora attuati.

