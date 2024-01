Trump vuole che il giudice nel caso del 6 gennaio sanzioni il consigliere speciale Jack Smith

Il giudice Tanya Chutkan, che supervisiona il caso di sovversione elettorale a Washington, ha emesso una sospensione del caso dopo che Trump ha fatto appello alla sua sentenza che respingeva le sue affermazioni secondo cui l'immunità presidenziale lo proteggeva dall'accusa.

"L'ordine di sospensione è chiaro, diretto e inequivocabile. Tutti i procedimenti sostanziali in questa Corte sono sospesi", hanno scritto gli avvocati di Trump. "Nonostante questa chiarezza, i procuratori hanno iniziato a violare la sospensione quasi immediatamente".

Gli avvocati di Trump hanno chiesto a Chutkan di emettere un ordine affinché Smith e i procuratori dimostrino perché non debbano essere tenuti in stato di oltraggio, siano costretti a ritirare i loro depositi e sia loro "proibito" di presentare ulteriori depositi. Vogliono anche che Smith e il suo ufficio dimostrino perché non dovrebbero subire "sanzioni monetarie" per coprire parte delle spese legali di Trump.

"La Corte non può permettere ai procuratori di continuare a operare in modo illegale, in spregio al protocollo consolidato e all'autorità di questa Corte. Le sanzioni richieste sono appropriate e in grado di scoraggiare ulteriori trasgressioni; in caso contrario, la Corte ha la possibilità di imporre sanzioni più severe, tra cui il rigetto del ricorso", hanno scritto gli avvocati.

Questa storia è in corso e verrà aggiornata.

