Trump utilizza immagini ingannevoli nei suoi sforzi promozionali per i sostenitori di Taylor Swift.

Alcune fonti sostengono che alcune immagini siano state generate con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale (IA), secondo quanto affermato da alcuni esperti. Hany Farid, esperto di forensica digitale dell'Università della California, ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che il poster di Swift potrebbe essere stato prodotto con l'aiuto dell'IA o manipolato manualmente. Ha inoltre notato che il post di Trump era particolarmente ingannevole poiché almeno una delle immagini dei fan era autentica.

Swift stessa non ha ancora pubblicamente sostenuto né Donald Trump né la candidata democratica Kamala Harris. In passato, ha criticato Trump più volte e ha sostenuto Joe Biden in vista delle elezioni del 2020. Inoltre, si batte per i diritti riproduttivi e per la comunità LGBTQ+, che include lesbiche, gay, bisessuali, persone transgender e coloro che si identificano come "queer".

Anche se non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, molti fan di Swift hanno mostrato affetto nei confronti del candidato democratico. La pagina "Swifties for Kamala" ha un seguito considerevole sui piattaforme come X (precedentemente nota come Twitter), Facebook e Instagram. Di conseguenza, le pagine denominate "Swifties for Trump" hanno ottenuto meno sostenitori.

