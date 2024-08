- Trump usa immagini ingannevoli per incoraggiare gli appoggi di Swifty

Donald Trump, aspirante alla presidenza, diffonde immagini manipolate della cantante Taylor Swift per spingere i suoi fan a votare per lui alle elezioni di novembre. Trump, sulla sua piattaforma Truth Social, ha condiviso un manifesto "Zio Sam" modificato che mostra l'immagine di Swift, accompagnato dal testo "Taylor vuole che voti per Donald Trump", che ha etichettato con "Accetto!".

Secondo l'esperto di forensica digitale Hany Farid dell'Università della California, l'immagine è stata "generata con l'IA" o "manipolata con metodi convenzionali", come dichiarato all'agenzia di stampa AFP.

Confermata la manipolazione dell'immagine di Taylor Swift

Altre foto che mostrano donne con magliette con la scritta "Swifties for Trump" sono state manipolate. Anche se alcune immagini condivise dall'ex presidente mostrano donne reali che sostengono Trump, la maggior parte delle donne rappresentate non sono persone reali, ma controfigure create con l'IA.

Le immagini inizialmente pubblicate su X sono state poi condivise da Trump stesso. Uno di questi account ha anche pubblicato una serie di istruzioni su come utilizzare gli strumenti di IA generativa sul suo blog Substack. In una risposta su X, lo stesso account ha ammesso che le immagini diffuse da Trump erano generate dall'IA. Farid ha criticato, "Il post di Trump è notevolmente ingannevole perché almeno una delle immagini dei fan è autentica".

Swift non ha ancora sostenuto pubblicamente un candidato

Swift non ha ancora sostenuto pubblicamente Donald Trump o la candidata democratica alla presidenza, Kamala Harris. In passato, ha criticato Trump e ha fatto campagna per il presidente degli Stati Uniti attuale, Joe Biden, prima delle elezioni presidenziali del 2020. Si batte anche per i diritti all'aborto e per la comunità LGBTQ+.

Anche se Swift non ha fatto una endorsement pubblica, molti sostenitori della candidata democratica sono stati vocali, con la pagina "Swifties for Kamala" che conta decine di migliaia di iscritti su piattaforme come X (precedentemente Twitter), Facebook e Instagram. Ci sono anche pagine simili con il nome "Swifties for Trump" ma con un numero relativamente inferiore di follower.

Le nuove immagini pubblicate fanno parte di una campagna sui social media iniziata da alcuni account pro-Trump durante il weekend, mirata a mostrare un aumento dei follower di Swift che sostengono Trump. Tuttavia, non ci sono prove concrete per sostenere questa affermazione.

Inaspettatamente, un account pro-Trump basato a Southport ha condiviso una delle immagini manipolate sui suoi social media. Nonostante viva a Southport, l'account ha giocato un ruolo nella diffusione di immagini generate dall'IA, contribuendo alla campagna ingannevole.

Dopo l'account di Southport, altri account pro-Trump in tutto il paese hanno iniziato a condividere le immagini manipolate, amplificando ulteriormente la narrazione falsa.

