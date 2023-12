Trump testa una nuova strategia di gioco in Iowa

Uno degli obiettivi più importanti per l'ex presidente, dicono i consiglieri, è combattere qualsiasi senso di compiacimento tra i sostenitori che vedono i sondaggi che lo mostrano con un vantaggio di 30 punti a meno di un mese dai caucus dell'Iowa che apriranno la competizione per la nomination repubblicana.

In ogni visita, anche se fa una retorica sempre più dura sull'immigrazione e altro, Trump chiarisce che ha bisogno del loro sostegno.

A volte, quando si è in vantaggio di molto, tutti dicono: "Perché dovrei andare a votare?"", ha detto ai sostenitori la scorsa settimana a Coralville. "Il margine di vittoria è così importante".

La campagna di Trump punta a chiudere in anticipo le primarie, con una vittoria schiacciante in Iowa, per poi conquistare la nomination entro la metà di marzo. Per raggiungere questo obiettivo, il team dell'ex presidente sta costruendo un'operazione di terra nello Stato degli Hawkeye che è molto più organizzata e mirata rispetto alla sua candidatura alle presidenziali del 2016, quando arrivò secondo in Iowa rispetto al senatore texano Ted Cruz. Quella sconfitta di stretta misura, che ha agitato Trump, guida la missione di un'operazione di campagna che anche alcuni dei suoi critici repubblicani ammettono essere impressionante.

Negli ultimi mesi la campagna di Trump si è concentrata sul reclutamento e sulla formazione di circa 2.000 capitani di caucus volontari in tutto lo Stato, assegnandone alcuni alle sedi di voto più grandi. Ognuno di loro si impegna a ottenere l'impegno di 10 primi elettori ai caucus dell'Iowa da una lista di 25 potenziali sostenitori che la campagna ha identificato nei loro quartieri.

"Altri candidati puntano sulla partecipazione di elettori esistenti ai caucus", ha dichiarato lunedì un alto funzionario della campagna di Trump, descrivendo la strategia nel conto alla rovescia per i caucus del 15 gennaio. "Noi ci concentriamo sulla ricerca e sulla creazione di nuovi partecipanti ai caucus".

A differenza delle elezioni primarie che si svolgono altrove, dove gli elettori si limitano a votare, i caucus dell'Iowa sono una serie di incontri di quartiere in più di 1.600 circoscrizioni in tutto lo Stato. Costruire un'organizzazione forte è fondamentale per portare i sostenitori alle sedi dei caucus, cosa che la campagna di Trump non è riuscita a fare nel 2016.

Trump ha telefonato ad alcuni sostenitori, dicono i funzionari, e ha ridimensionato i suoi comizi per creare connessioni molto più personali. La campagna ha utilizzato un ampio database di informazioni sugli elettori che ha compilato fin dalla sua prima corsa alle presidenziali per contattare centinaia di migliaia di cittadini dello Iow, molti dei quali lo hanno sostenuto alle elezioni generali ma non hanno partecipato ai caucus, che tradizionalmente attraggono attivisti e addetti ai lavori del partito.

Alcune delle più importanti attività di organizzazione della campagna di Trump avvengono quando l'ex presidente non è presente.

Nel quartier generale della campagna in Iowa, nel sobborgo di Des Moines di Urbandale, lunedì sera, un piccolo gruppo di volontari ha formato una catena di montaggio per inviare pacchetti di assistenza alle persone che hanno accettato di essere capitani dei caucus. Riceveranno un cappello bianco con cuciture dorate, una lettera personalizzata dell'ex presidente e opuscoli che illustrano alcuni dei successi di Trump.

"Fa la differenza? La risposta è sì", ha detto Brad Boustead, un volontario di Trump impegnato a riempire scatole. "Qualcuno deve avvitare i dadi della Cadillac, quindi i piccoli lavori sono i più importanti".

Nella campagna del 2016, Boustead ha sostenuto Cruz. Da allora è sempre stato dalla parte di Trump e si meraviglia della forza organizzativa e dell'impegno dell'operazione questa volta.

"È una misura in più rispetto a qualsiasi altra che abbia mai visto", ha detto Boustead. "Si sta impegnando? Sicuramente".

Ignorare i sondaggi

L'ex presidente ha trascorso mesi a sbandierare con entusiasmo i sondaggi che lo danno in largo vantaggio sui suoi rivali repubblicani alla presidenza, arrivando persino a metterli su un grande schermo alle sue spalle durante gli eventi della campagna e a spulciare più di una dozzina di sondaggi alla volta. Ma ora, a meno di quattro settimane dai caucus dell'Iowa, il leader del GOP dice ai suoi sostenitori di dimenticare i sondaggi.

"Fate finta che siamo in parità. Fate finta che stiamo perdendo di 3 punti", ha detto Trump a una folla di sostenitori domenica a Reno, in Nevada. "Dovete farlo, perché, sapete, la cosa peggiore è che tutti pensano: 'Oh, per cosa dobbiamo votare? Trump li sta uccidendo'. E poi succedono cose brutte".

Trump, che è imputato in diversi procedimenti penali e ha bilanciato le apparizioni in tribunale con gli eventi della campagna, ha tenuto una serie di eventi di "impegno per il caucus" in tutto l'Iowa da settembre.

Ha schierato alleati per servire come surrogati agli eventi, che hanno lo scopo di identificare e coinvolgere i partecipanti ai caucus in tutto lo Stato. Il deputato della Florida Matt Gaetz e l'ex segretario allo Sviluppo urbano Ben Carson sono tra coloro che si sono schierati a favore dell'ex presidente.

Il team di Trump sta ponendo particolare enfasi nell'educare i sostenitori su come funziona il processo dei caucus, inviando spiegazioni per posta, via sms e via e-mail. Il suo team ha iniziato a mostrare un video di due minuti a ogni evento della campagna per l'Iowa che insegna ai cittadini come partecipare al caucus.

Mentre la retorica dell'ex presidente attira spesso titoli e polemiche familiari, l'organizzazione pratica è uno dei maggiori cambiamenti della campagna 2024.

"È robusta e fa la differenza", ha dichiarato Jimmy Centers, veterano di diverse campagne repubblicane per i caucus in Iowa. "In effetti, nella sua campagna del 2016, la sua strategia consisteva nel parcheggiare un autobus a noleggio su una strada ad alta visibilità e aspettare di vedere chi lo raggiungeva".

Centers, che non è affiliato a nessuna campagna, ha detto che Trump sta cercando di sopraffare i suoi principali rivali per inviare un messaggio definitivo.

"Tutti considerano l'Iowa come il calcio d'inizio della campagna. Lui vuole che l'Iowa sia la fine della campagna", ha detto Centers. "Sa che se ottiene un numero elevato in Iowa, la campagna è effettivamente finita".

Oltre alle visite di Trump, la campagna ha tenuto finora più di 300 corsi di formazione sui caucus e i capitani dei caucus riceveranno presto i cappelli "Trump caucus captain" cuciti in oro che dovranno indossare la sera del caucus. La campagna ha anche fatto dei piani per garantire che gli elettori siano fisicamente in grado di viaggiare verso i luoghi dei caucus, hanno detto i funzionari, e hanno lavorato con gli organizzatori locali per avere siti di voto con parcheggio e spazio sufficienti.

Osservare i suoi rivali

Trump spera anche di rallentare lo slancio che i suoi principali rivali per la nomination repubblicana potrebbero aver preso nelle ultime settimane.

Il governatore della Florida Ron DeSantis conta su un'ottima performance in Iowa per rilanciare la sua campagna elettorale in ritardo. Ha ottenuto un appoggio fondamentale dalla popolare governatrice dello Stato, Kim Reynolds, che ha partecipato con DeSantis agli eventi della campagna.

Nelle ultime settimane, DeSantis ha mostrato una nuova volontà di affrontare direttamente Trump, attaccando ripetutamente l'ex presidente durante una recente town hall della CNN per i suoi risultati in carica e la sua imprevedibile retorica. DeSantis, come molti dei rivali di Trump, ha tenuto in Iowa un numero di eventi significativamente maggiore rispetto a Trump, nel tentativo di generare uno slancio necessario per la sua candidatura nel 2024.

I membri del team di Trump affermano di non credere che l'appoggio di Reynolds possa spostare l'ago della bilancia, ma la campagna di Trump sta ora trasmettendo uno spot in Iowa che cerca di indebolire il suo sostegno a DeSantis. Lo spot di 30 secondi presenta clip back-to-back di Reynolds che elogia Trump in vari raduni ed eventi durante la sua presidenza. Sui social media e nei discorsi tenuti dopo l'endorsement, Trump ha attaccato senza sosta la Reynolds, che inizialmente aveva indicato che sarebbe rimasta neutrale nelle primarie del GOP.

Per molti repubblicani sta crescendo la voglia di voltare pagina nei confronti di Trump, un sentimento che si intensifica solo quando egli inasprisce la sua retorica anti-immigrati, come ha fatto negli ultimi giorni.

Sabato, nel New Hampshire, Trump ha raddoppiato il linguaggio ampiamente condannato per i suoi legami con la retorica suprematista bianca, affermando che gli immigrati senza documenti stanno "avvelenando il sangue del nostro Paese". Trump ha promosso con particolare forza le politiche sull'immigrazione che ha promesso di attuare se sarà eletto per un secondo mandato, che comprendono l'estensione dei divieti di viaggio e la repressione dell'immigrazione clandestina.

L'ex presidente deve anche affrontare 91 accuse penali in quattro casi distinti e si è destreggiato tra la campagna elettorale e i suoi obblighi legali come imputato. Trump si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

Nulla di tutto ciò viene menzionato dalla procuratrice generale dell'Iowa Brenna Bird, che è diventata una delle principali sostenitrici di Trump nello Stato. Agli eventi della campagna elettorale, implora i repubblicani dell'Iowa di ignorare i sondaggi che mostrano Trump con un vantaggio schiacciante.

"I sondaggi non contano. Quello che conta davvero è la notte del caucus, no?". Ha detto Bird. "E questo sarà determinato dal fatto che vi presenterete la sera del caucus pronti a votare con i vostri amici e la vostra famiglia".

