Sostegno Campagna Evidente - Trump sta ricevendo un'intervista da Elon Musk.

Pochi giorni dopo il fallito tentativo di assassinio dell'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump (78), l'imprenditore controverso Elon Musk (53) ha reso chiaro il suo sostegno alle elezioni presidenziali del 14 luglio in un post sulla sua piattaforma social X (precedentemente Twitter). Accanto a un video del tentativo di assassinio, ha scritto: "Sostengo pienamente il Presidente Trump e gli auguro una pronta guarigione".

Pochi giorni dopo, il "Wall Street Journal" ha riferito che Musk stava pianificando di sostenere il suo candidato preferito non solo a parole, ma anche con una somma mensile di $45 milioni - che Musk ha prontamente negato su X, definendolo "fake news".

Ma non si tratta di fake news il fatto che il sostegno esplicito del CEO di Tesla sembra stia avendo un effetto sulla sua agenda politica. Come riportato, tra gli altri, dalla rivista "Business Insider" dell'6 agosto, Trump, precedentemente noto come oppositore della mobilità elettrica, si è espresso a favore della promozione delle auto elettriche in un comizio ad Atlanta. "Sono a favore delle auto elettriche. Devo esserlo, perché Elon ha chiaramente preso le mie parti", ha detto lì. E ha aggiunto: "Quindi non ho scelta".

Intervista del lunedì molto attesa

Dopo la nomina di Kamala Harris (59) come nuovo candidato presidenziale dei democratici USA, Trump potrebbe aver bisogno di tutto il sostegno possibile dalle personalità di spicco. In questo contesto, ha annunciato un "grande intervista" con il filantropo tecnologico amico su sua propria piattaforma social "Truth Social" per la sera del prossimo lunedì (12 luglio). Ulteriori dettagli sulla conversazione seguiranno.

Il Wall Street Journal ha anche evidenziato che diversi famosi finanziatori della campagna, tra cui Elon Musk, stanno influenzando il panorama politico grazie al loro sostegno finanziario.

Dopo il suo sostegno pubblico al Presidente Trump, Musk è diventato uno dei famosi finanziatori della campagna, contribuendo con una consistente somma mensile alla campagna del suo candidato preferito, come riportato da diversi media.

