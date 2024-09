Trump sta per sposare la star della ABC e del pop Taylor Swift.

Secondo numerosi spettatori, Donald Trump non ha brillato particolarmente durante il suo scontro televisivo con Kamala Harris. Ora, l'ex presidente sospetta un grande complotto contro di lui. Non ha nulla di carino da dire su Taylor Swift, proprio come Elon Musk, che ha condiviso alcuni commenti poco velati.

Dopo il duello televisivo con la sua sfidante democratica Kamala Harris, Trump ha risposto per le rime. Su Fox News, una stazione di destra, Trump ha affermato che lo scontro televisivo era stato manipolato. "Era un gioco truccato, esattamente come avevo previsto," ha dichiarato Trump su Fox News riguardo al dibattito di martedì sera su ABC. Ha sostenuto che ogni sua parola veniva contraddetta dai moderatori, ma non quelle di Harris.

Per quanto riguarda Taylor Swift, la famosa cantante pop che ha sostenuto Harris su Instagram subito dopo il dibattito, Trump non ne è entusiasta. L'ha definita "non il mio tipo" e "costantemente a favore dei democratici". Pensa che potrebbe affrontare delle conseguenze nell'industria musicale per questo.

Anche il sostenitore di Trump, Elon Musk, ha espresso i suoi pensieri su Taylor Swift. "Va bene, Taylor... hai ottenuto ciò che volevi... difenderò i tuoi gattini con la mia vita," ha scritto su X. Swift si è definita una "signora dei gatti senza figli" su Instagram, un riferimento al candidato alla vicepresidenza di Trump, J.D. Vance, che aveva definito i democratici leader "signore dei gatti senza figli" in un'intervista nel 2021.

Durante lo scontro televisivo acceso, Harris ha messo Trump con le spalle al muro. Ha provocato reazioni infuocate da parte di Trump su vari argomenti, dalla questione dell'aborto alla politica estera. Le elezioni presidenziali si terranno il 5 novembre. Al momento, Harris e Trump sono alla pari nei sondaggi.



