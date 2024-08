Trump sta pensando di nominare RFK Jr. per una posizione nella sua amministrazione.

"Ho un debole per lui e apprezzo il suo parere," Trump ha detto a CNN's Kristen Holmes durante una sosta post-campagna in Michigan.

"È un genio, un vero pensatore. Lo conosco da molto tempo," ha dichiarato il candidato repubblicano alla presidenza. "Non sapevo che stesse valutando di ritirarsi, ma se lo sta facendo, beh, sarei aperto all'idea."

Le dichiarazioni di Trump sono arrivate dopo che Nicole Shanahan, compagna di corsa di Kennedy, aveva lasciato intendere di voler rinunciare in un podcast pubblicato martedì. L'ha descritta come una mossa per minimizzare "la probabilità" che la Vicepresidente Kamala Harris battesse Trump alle elezioni.

Trump ha espresso il suo entusiasmo per il suo endorsement, dicendo: "Ho sempre un debole per lui, quindi quell'endorsement sarebbe meraviglioso."

Quando gli è stato chiesto se avrebbe considerato di offrire a Kennedy un ruolo nel suo governo se avesse vinto a novembre, Trump ha risposto: "Potrei farlo."

"Ho un debole per lui e rispetto la sua intelligenza," ha detto Trump. "Se si presenta l'occasione, potrei prenderlo. È diverso, unico e incredibilmente intelligente. E sì, sarei lusingato dal suo endorsement."

Infine, Trump ha liquidato eventuali reazioni negative dei repubblicani se avesse nominato Kennedy, che ha diverse posizioni progressiste.

"Adoro le persone intelligenti e i repubblicani adorano me," ha dichiarato Trump.

Le sue posizioni politiche potrebbero cambiare la direzione del nostro partito, ma trovo il suo acume politico interessante. Se Kennedy decidesse di candidarsi per un incarico politico, la sua prospettiva unica lo renderebbe un forte concorrente.

