Trump sta creando proprio il tipo di caos legale che vuole per il 2024

Ha esortato l'Alta Corte a non essere coinvolta in questo momento nella questione della sua immunità dai procedimenti federali per presunti crimini commessi durante il suo mandato - il suo ultimo tentativo di chiedere al sistema legale di piegarsi effettivamente alla sua volontà politica.

La mossa ha fatto eco a quella che è stata la strategia legale di Trump in tutte le sue cause penali fino ad oggi: ritardare i procedimenti, idealmente oltre le elezioni del 2024.

È arrivata meno di un giorno dopo la sorprendente decisione della Corte Suprema del Colorado di impedire a Trump di comparire sulle schede elettorali delle primarie dello Stato, una sentenza per la quale si prevede un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Ciò significa che la più alta corte nazionale è pronta a valutare l'anno prossimo se Trump possa essere perseguito per i crimini commessi dopo le elezioni del 2020 e se le azioni da lui intraprese durante il mandato possano impedirgli di essere nuovamente in lista nel 2024.

È proprio il tipo di caos in cui Trump prospera - e trova il modo di ribaltare la situazione a suo vantaggio.

"Si nutre di lamentele come un fuoco si nutre di ossigeno. E questo finirà per essere un reclamo che lo aiuterà", ha detto l'ex procuratore generale di Trump Bill Barr, che si oppone alla candidatura di Trump per il 2024, a Jake Tapper della CNN quando gli è stato chiesto della sentenza del Colorado.

Mercoledì scorso, gli avvocati di Trump hanno chiesto alla Corte Suprema di respingere la richiesta del consigliere speciale Jack Smith di bypassare una corte d'appello federale e di occuparsi del caso che decide se Trump, in quanto presidente, sia immune da accuse legate a tentativi di sovversione elettorale dopo la sua sconfitta nel 2020 contro Joe Biden, una decisione che potrebbe in ultima analisi plasmare il destino legale dell'ex presidente.

La velocità con cui la Corte Suprema affronterà il caso, che è stato messo in pausa mentre si decideva la questione dell'immunità, determinerà se il caso inizierà nel marzo 2024, poco prima del Super Tuesday, come previsto dal giudice Tanya Chutkan, o se il caso verrà avviato prima o dopo le elezioni di novembre.

Non è certo la prima volta che Trump si rivolge alla Corte Suprema. Dopo la sua sconfitta elettorale nel 2020, ha chiesto ai giudici - tre dei quali da lui nominati - di aiutarlo a ribaltare la sua sconfitta, e ha espresso pubblicamente il suo disappunto quando hanno rapidamente respinto una causa che contestava i risultati delle elezioni.

Ora Trump, in prima linea per la nomination del GOP, sta cercando l'aiuto della Corte Suprema per la sua campagna del 2024, a poche settimane dal primo voto delle primarie. Il doppio binario del contenzioso di Trump pone la Corte - e il Paese - in una posizione caotica e senza precedenti, che sicuramente infiammerà i partigiani a prescindere dal giudizio della Corte.

I rivali del GOP di Trump lo difendono ancora una volta dal sistema legale

La sentenza del Colorado, in cui una maggioranza di 4 a 3 ha stabilito che Trump ha partecipato a un'insurrezione e non è idoneo a comparire sulla scheda elettorale delle primarie dello Stato a causa del 14° emendamento della Costituzione, ha ancora una volta oscurato qualsiasi altra notizia riguardante le primarie del GOP, in cui i candidati si trovano di fronte a una finestra sempre più stretta per avere la meglio sull'ex presidente.

È lo stesso scenario che si è verificato dopo ognuna delle quattro incriminazioni di Trump, quando ogni tentativo di uno dei rivali di Trump di guadagnare i riflettori è stato accolto con la forza delle accuse penali senza precedenti contro un ex presidente.

Alcuni degli avversari di Trump hanno usato la notizia per argomentare sulla sua eleggibilità, ma si sono nuovamente schierati in difesa di Trump contro il sistema giudiziario del Paese, unendosi agli alleati di Trump per criticare la sentenza del Colorado.

Anche l'ex governatore del New Jersey Chris Christie, che ha difeso le accuse dell'avvocato speciale contro Trump, ha detto che non dovrebbero essere i tribunali a decidere il destino elettorale di Trump, ma gli elettori.

Biden non si è espresso specificamente sulla sentenza del Colorado mercoledì, ma ha colto l'occasione per accusare Trump di partecipare a un'insurrezione.

I commenti del presidente hanno ricordato che il 2020 sarà una parte fondamentale di qualsiasi rivincita tra Trump e Biden, anche se le campagne stesse desiderano concentrarsi su altre questioni.

"Penso che sia evidente" che Trump sia un insurrezionalista, ha detto Biden ai giornalisti al suo arrivo a Milwaukee mercoledì.

"Se si applica il 14° emendamento, lascerò che sia la corte a decidere", ha detto Biden. "Ma certamente ha sostenuto un'insurrezione. Non c'è dubbio. Nessuno. Zero".

Rimandare a novembre è l'obiettivo finale

Se Trump dovesse perdere alla Corte Suprema sulla questione dell'immunità presidenziale, si aprirebbe la strada per l'inizio del processo del consulente speciale il 6 gennaio 2021, in primavera.

È per questo che Smith ha chiesto alla Corte Suprema di occuparsi del caso anche prima che una corte d'appello federale di Washington esamini la questione. Aspettare che la corte d'appello decida su una questione che è quasi certo verrà comunque appellata alla Corte Suprema potrebbe far slittare il processo federale ben oltre la data prevista del 4 marzo 2024, ora sospesa.

Gli avvocati di Trump non hanno nascosto che vorrebbero far slittare il processo federale - e le altre cause penali che si profilano - oltre le elezioni del 2024, dove, in caso di vittoria, Trump potrebbe concedersi la grazia.

"Non sorprende che l'opposizione dell'ex presidente Trump si concentri sui tempi della revisione della Corte, e non sull'inevitabilità che la Corte decida se egli sia immune da procedimenti penali", ha dichiarato Steve Vladeck, analista della Corte Suprema della CNN e professore alla University of Texas School of Law.

Nel loro documento di opposizione alla richiesta di Smith, gli avvocati di Trump hanno evocato tutta l'indignazione possibile per il desiderio di Smith di accelerare i tempi, suggerendo che il consigliere speciale stava cercando di far prendere alla corte una decisione "con un abbandono sconsiderato".

"Il consigliere speciale esorta questa Corte ad aggirare le procedure ordinarie, compresa la preferenza di lunga data per un esame preliminare da parte di almeno una corte d'appello, e ad affrettarsi a decidere le questioni con sconsiderato abbandono", hanno scritto gli avvocati di Trump.

"Il fatto che questo caso sorga nel vortice di una controversia politica giustifica la cautela, non la fretta", hanno aggiunto gli avvocati di Trump.

Un ruolo centrale per la Corte Suprema nel 2024

In Colorado, intanto, Trump ha tempo fino al 4 gennaio per appellarsi alla Corte Suprema degli Stati Uniti contro la decisione della Corte Suprema dello Stato.

Gli avvocati di Trump non hanno intenzione di presentare il ricorso alla Corte Suprema questa settimana, secondo due fonti che hanno familiarità con la questione.

Ma una volta che gli avvocati di Trump faranno ricorso, la questione sarà nelle mani della Corte Suprema. Resta da stabilire se ciò avverrà prima o dopo che l'Alta Corte affronterà la questione dell'immunità presidenziale.

I due casi significano che la Corte Suprema, volente o nolente, giocherà un ruolo chiave nelle elezioni del 2024.

La Corte potrebbe decidere che Trump è immune da azioni penali mentre è presidente, liberandolo da alcune delle accuse penali che deve affrontare e dandogli la possibilità di agire a suo piacimento in un eventuale secondo mandato.

Oppure, l'Alta Corte potrebbe decidere che Trump può, di fatto, essere rimosso dal voto, come ha fatto la Corte Suprema del Colorado, invitando altri Stati a fare lo stesso e privandolo potenzialmente di un percorso verso la Casa Bianca.

È anche possibile - forse persino probabile - che la Corte si collochi da qualche parte tra questi due poli. Ma ogni azione dell'Alta Corte, per quanto piccola o procedurale, sarà sottoposta a un intenso esame.

E l'azione di Trump di mercoledì dimostra che cercherà di lavorare con l'Alta Corte proprio come ha fatto per decenni con il sistema legale a New York e a Washington, aggirando e confondendo le linee di demarcazione sia come immobiliarista che come presidente.

