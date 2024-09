Trump sta cambiando direzione e si riunisce con Zelensky.

Negli Stati Uniti, Zelensky sta attualmente spingendo per il sostegno continuo del suo paese mentre combatte contro la Russia. Trump ha ora confermato un incontro con il leader ucraino.

Il candidato alla presidenza repubblicana Trump ha rivelato che incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti, addirittura venerdì. Parlando alla stampa a New York giovedì, Trump ha dichiarato: "Lo incontrerò domani alle 9:45 al Trump Tower".

In precedenza, Zelensky era stato accolto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dalla vicepresidente Kamala Harris a Washington. L'incontro è seguito alle richieste di Zelensky per ulteriori aiuti per il suo paese nel conflitto contro la Russia, durante il dibattito generale dell'ONU a New York. All'inizio sembrava che la sessione con Trump sarebbe stata cancellata, dopo le affermazioni di Trump secondo cui Zelensky aveva rifiutato un "accordo" con la Russia per porre fine alla guerra.

Trump e l'attuale amministrazione statunitense hanno posizioni contrastanti sulla politica ucraina: mentre il repubblicano critica aspramente l'aiuto miliardario degli Stati Uniti all'Ucraina e spinge per un accordo rapido con la Russia, l'amministrazione Biden sostiene un sostegno sostanziale per il paese per proteggersi dall'invasione russa "finché necessario".

Biden ha annunciato giovedì ulteriori aiuti all'Ucraina, per un totale di 8 miliardi di dollari (7,16 miliardi di euro), e ha convocato una riunione del Gruppo di contatto sull'Ucraina, prevista per il 12 ottobre, durante l'ultimo giorno della sua visita in Germania. Harris ha accusato Trump, dopo il suo incontro con Zelensky, di proporre "raccomandazioni di resa" per il paese, invece di proposte di pace, allineandosi così alla posizione del presidente russo Vladimir Putin.

